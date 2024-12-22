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Власти Кубани назвали преимущества новой трассы до Крымского моста

Власти Кубани назвали преимущества новой трассы до Крымского моста - 22.12.2024, ПРАЙМ

Власти Кубани назвали преимущества новой трассы до Крымского моста

Открытие автомобильной дороги А-289 Краснодар - Славянск-на-Кубани - Темрюк - автомобильная дорога А-290 Новороссийск-Керчь позволит водителям сократить время... | 22.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-22T16:01+0300

2024-12-22T16:01+0300

2024-12-22T16:01+0300

экономика

крымский мост

крым

краснодарский край

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КРАСНОДАР, 22 дек - ПРАЙМ. Открытие автомобильной дороги А-289 Краснодар - Славянск-на-Кубани - Темрюк - автомобильная дорога А-290 Новороссийск-Керчь позволит водителям сократить время пути в три раза - до двух часов, сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев в ходе церемонии открытия объектов транспортной инфраструктуры президенту РФ Владимиру Путину. "Сегодня мы открываем новую магистраль А-289 - и вот эта магистраль соединит Краснодар с Крымским мостом. Если говорить по-простому, то раньше на Крымский мост нужно было ехать через Краснодар, а эта дорога - не просто в объезд Краснодара, а в объезд практически всех населенных пунктов. По времени раньше можно было от Краснодара до Крымского моста доезжать практически за шесть часов, а в сезон еще и дольше, а теперь - два часа", - сказал Кондратьев. Путин в воскресенье принял участие в открытии новых объектов транспортной инфраструктуры в РФ. Один из них - автомобильная дорога А-289 Краснодар – Славянск-на-Кубани – Темрюк – автомобильная дорога А-290 Новороссийск-Керчь. Это один из крупнейших проектов транспортной инфраструктуры Юга России. Благодаря этому объекту протяженностью 118,6 километра, дальний подход к Крымскому мосту станет четырехполосным без светофорного регулирования, с разрешенной скоростью движения – 90 км/час, сообщается в справочных материалах к мероприятию. Участок является продолжением дальнего обхода Краснодара. Он позволит сократить время в пути от Краснодарского края до Крыма и будет способствовать развитию внутреннего туризма, повышению транспортной доступности тяготеющих к дороге населенных пунктов, а также скорость, безопасность и комфорт при передвижении. "Новое направление проходит в обход станиц Варениковская (15 тысяч жителей) и Ивановская (10 тысяч жителей), хутора Кожевский (3,6 тысячи жителей) и районов притяжения 12 населенных пунктов, в том числе Славянска-на-Кубани (86 тысяч жителей). В состав дороги входят 10 новых транспортных развязок в разных уровнях, 15 путепроводов, 33 моста и 1 надземный пешеходный переход", - отмечается в справочных материалах.

https://1prime.ru/20241222/doroga-853780589.html

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крымский мост, крым, краснодарский край