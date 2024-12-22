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Назван самый загрязненный участок берега в Анапе после крушения танкеров

Назван самый загрязненный участок берега в Анапе после крушения танкеров - 22.12.2024, ПРАЙМ

Назван самый загрязненный участок берега в Анапе после крушения танкеров

Наиболее загрязненным участком берега в Анапе из-за разлива нефтепродуктов при крушении танкеров является пляж возле детского лагеря "Планета". Об этом сообщили | 22.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-22T17:58+0300

2024-12-22T17:58+0300

2024-12-22T17:58+0300

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россия

анапа

мазут

загрязнение

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КРАСНОДАР, 22 дек - ПРАЙМ. Наиболее загрязненным участком берега в Анапе из-за разлива нефтепродуктов при крушении танкеров является пляж возле детского лагеря "Планета". Об этом сообщили в оперштабе Кубани. Отмечается, этот пляж сейчас является местом проведения активных работ. Здесь сотни волонтеров и десятки тракторов и самосвалов в течение дня собирают загрязненный нефтепродуктами грунт. По данным оперштаба, повторные выбросы мазута на пляже убирают максимально оперативно, пока их не успело замести песком, а наполненные мазутом мешки увозят на утилизацию. В районе Керченского пролива 15 декабря потерпели крушение танкеры "Волгонефть 212" и "Волгонефть 239". Росморречфлот уточнял, что крушение произошло в Черном море из-за шторма, в результате аварии произошел разлив нефтепродуктов, принимаются меры по его ликвидации. По данным экстренных служб, танкеры перевозили около 9,2 тысячи тонн мазута. Источник РИА Новости рассказал, что, согласно предварительным оценкам, в море попало примерно 3,7 тысячи тонн нефтепродуктов.

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россия, анапа, мазут, загрязнение