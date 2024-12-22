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В BMW обнаружили нарушения при экспорте автомобилей в Россию, сообщили СМИ
В BMW обнаружили нарушения при экспорте автомобилей в Россию, сообщили СМИ - 22.12.2024, ПРАЙМ
В BMW обнаружили нарушения при экспорте автомобилей в Россию, сообщили СМИ
В автоконцерне BMW в ходе внутренних контрольных мероприятий обнаружили нарушения, связанные с экспортом машин в Россию. Об этом сообщило немецкое... | 22.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-22T17:01+0300
2024-12-22T17:01+0300
2024-12-22T17:01+0300
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БЕРЛИН, 22 дек - ПРАЙМ. В автоконцерне BMW в ходе внутренних контрольных мероприятий обнаружили нарушения, связанные с экспортом машин в Россию. Об этом сообщило немецкое информационное агентство dpa. Отмечается, что дальнейшая продажа машин в Россию была приостановлена и BMW Group приняла решение об увольнении сотрудников, несущих основную ответственность. Этим заявлением автоконцерн подтвердил сообщение издания Business Insider, в котором было сказано, что более ста тысяч автомобилей доставили с завода BMW в Ганновере российским клиентам. Агентство dpa напомнило, что в настоящее время действует строгое эмбарго на поставку машин российским клиентам. Уточняется, что BMW Group стремится предотвратить импорт своей продукции на серый рынок с помощью различных мер.
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германия, bmw, россия, экспорт автомобилей
Экономика, ГЕРМАНИЯ, BMW, РОССИЯ, экспорт автомобилей
В BMW обнаружили нарушения при экспорте автомобилей в Россию, сообщили СМИ
dpa: BMW уволила работников, ответственных за экспорт автомобилей в Россию
БЕРЛИН, 22 дек - ПРАЙМ. В автоконцерне BMW в ходе внутренних контрольных мероприятий обнаружили нарушения, связанные с экспортом машин в Россию. Об этом сообщило немецкое информационное агентство dpa.
Отмечается, что дальнейшая продажа машин в Россию была приостановлена и BMW Group приняла решение об увольнении сотрудников, несущих основную ответственность.
Этим заявлением автоконцерн подтвердил сообщение издания Business Insider, в котором было сказано, что более ста тысяч автомобилей доставили с завода BMW в Ганновере российским клиентам.
Агентство dpa напомнило, что в настоящее время действует строгое эмбарго на поставку машин российским клиентам. Уточняется, что BMW Group стремится предотвратить импорт своей продукции на серый рынок с помощью различных мер.
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