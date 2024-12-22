https://1prime.ru/20241222/bmw-853781636.html

В BMW обнаружили нарушения при экспорте автомобилей в Россию, сообщили СМИ

В BMW обнаружили нарушения при экспорте автомобилей в Россию, сообщили СМИ - 22.12.2024, ПРАЙМ

В BMW обнаружили нарушения при экспорте автомобилей в Россию, сообщили СМИ

В автоконцерне BMW в ходе внутренних контрольных мероприятий обнаружили нарушения, связанные с экспортом машин в Россию. Об этом сообщило немецкое... | 22.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-22T17:01+0300

2024-12-22T17:01+0300

2024-12-22T17:01+0300

экономика

германия

bmw

россия

экспорт автомобилей

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БЕРЛИН, 22 дек - ПРАЙМ. В автоконцерне BMW в ходе внутренних контрольных мероприятий обнаружили нарушения, связанные с экспортом машин в Россию. Об этом сообщило немецкое информационное агентство dpa. Отмечается, что дальнейшая продажа машин в Россию была приостановлена и BMW Group приняла решение об увольнении сотрудников, несущих основную ответственность. Этим заявлением автоконцерн подтвердил сообщение издания Business Insider, в котором было сказано, что более ста тысяч автомобилей доставили с завода BMW в Ганновере российским клиентам. Агентство dpa напомнило, что в настоящее время действует строгое эмбарго на поставку машин российским клиентам. Уточняется, что BMW Group стремится предотвратить импорт своей продукции на серый рынок с помощью различных мер.

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германия, bmw, россия, экспорт автомобилей