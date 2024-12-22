Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В BMW обнаружили нарушения при экспорте автомобилей в Россию, сообщили СМИ - 22.12.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20241222/bmw-853781636.html
В BMW обнаружили нарушения при экспорте автомобилей в Россию, сообщили СМИ
В BMW обнаружили нарушения при экспорте автомобилей в Россию, сообщили СМИ - 22.12.2024, ПРАЙМ
В BMW обнаружили нарушения при экспорте автомобилей в Россию, сообщили СМИ
В автоконцерне BMW в ходе внутренних контрольных мероприятий обнаружили нарушения, связанные с экспортом машин в Россию. Об этом сообщило немецкое... | 22.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-22T17:01+0300
2024-12-22T17:01+0300
экономика
германия
bmw
россия
экспорт автомобилей
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/06/1a/849512317_0:182:3318:2048_1920x0_80_0_0_aa8289c5976d5497d2ff0c21c17add01.jpg
БЕРЛИН, 22 дек - ПРАЙМ. В автоконцерне BMW в ходе внутренних контрольных мероприятий обнаружили нарушения, связанные с экспортом машин в Россию. Об этом сообщило немецкое информационное агентство dpa. Отмечается, что дальнейшая продажа машин в Россию была приостановлена и BMW Group приняла решение об увольнении сотрудников, несущих основную ответственность. Этим заявлением автоконцерн подтвердил сообщение издания Business Insider, в котором было сказано, что более ста тысяч автомобилей доставили с завода BMW в Ганновере российским клиентам. Агентство dpa напомнило, что в настоящее время действует строгое эмбарго на поставку машин российским клиентам. Уточняется, что BMW Group стремится предотвратить импорт своей продукции на серый рынок с помощью различных мер.
https://1prime.ru/20241220/inomarki-853735233.html
германия
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/06/1a/849512317_266:0:2997:2048_1920x0_80_0_0_d14fbcaa6426225fe210d5d9c39607b3.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
германия, bmw, россия, экспорт автомобилей
Экономика, ГЕРМАНИЯ, BMW, РОССИЯ, экспорт автомобилей
17:01 22.12.2024
 
В BMW обнаружили нарушения при экспорте автомобилей в Россию, сообщили СМИ

dpa: BMW уволила работников, ответственных за экспорт автомобилей в Россию

© РИА Новости . Павел Бедняков | Перейти в медиабанкЛоготип немецкого производителя автомобилей BMW.
Логотип немецкого производителя автомобилей BMW. - ПРАЙМ, 1920, 22.12.2024
© РИА Новости . Павел Бедняков
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
БЕРЛИН, 22 дек - ПРАЙМ. В автоконцерне BMW в ходе внутренних контрольных мероприятий обнаружили нарушения, связанные с экспортом машин в Россию. Об этом сообщило немецкое информационное агентство dpa.
Отмечается, что дальнейшая продажа машин в Россию была приостановлена и BMW Group приняла решение об увольнении сотрудников, несущих основную ответственность.
Этим заявлением автоконцерн подтвердил сообщение издания Business Insider, в котором было сказано, что более ста тысяч автомобилей доставили с завода BMW в Ганновере российским клиентам.
Агентство dpa напомнило, что в настоящее время действует строгое эмбарго на поставку машин российским клиентам. Уточняется, что BMW Group стремится предотвратить импорт своей продукции на серый рынок с помощью различных мер.
Автоконцерны приостанавливают поставку машин в Россию - ПРАЙМ, 1920, 20.12.2024
Названы восемь самых доступных немецких моделей авто в России
20 декабря, 11:12
 
ЭкономикаГЕРМАНИЯBMWРОССИЯэкспорт автомобилей
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала