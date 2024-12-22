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Открыто полностью бессветофорное движение от Петербурга до Севастополя
Открыто полностью бессветофорное движение от Петербурга до Севастополя - 22.12.2024, ПРАЙМ
Открыто полностью бессветофорное движение от Петербурга до Севастополя
Проехать по автодороге от Санкт-Петербурга до Симферополя и Севастополя теперь можно будет без единого светофора, заявил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин. | 22.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-22T15:40+0300
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МОСКВА, 22 дек - ПРАЙМ. Проехать по автодороге от Санкт-Петербурга до Симферополя и Севастополя теперь можно будет без единого светофора, заявил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин. Вице-премьер в воскресенье принял участие в открытии скоростного подхода к Крымскому мосту от Краснодара в составе международного коридора "Север-Юг". "Этот участок, который построился по прямому поручению президента, от Краснодара до Крымского моста, это был последний ограничивающий участок. Теперь у нас от Санкт-Петербурга до Симферополя и Севастополя можно 2,6 тысяч километров проехать без единого светофора по дороге первой категории", - сказал Хуснуллин журналистам. Президент РФ Владимир Путин в воскресенье по видеосвязи принял участие в открытии новых транспортных объектов в ряде регионов страны. Один из них - автомобильная дорога А-289 Краснодар – Славянск-на-Кубани – Темрюк – автомобильная дорога А-290 Новороссийск-Керчь. Кроме того был запущен обход деревни Малые Вязёмы на ЦКАД в Московской области, а также еще два обхода, которые войдут в состав трассы М-12 "Восток" - Набережных Челнов и Нижнекамска в Татарстане и пяти населенных пунктов в Башкирии. Движение пускают и по Витебской развязке Западного скоростного диаметра.
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Открыто полностью бессветофорное движение от Петербурга до Севастополя
Хуснуллин: проехать от Петербурга до Севастополя теперь можно без единого светофора
МОСКВА, 22 дек - ПРАЙМ. Проехать по автодороге от Санкт-Петербурга до Симферополя и Севастополя теперь можно будет без единого светофора, заявил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.
Вице-премьер в воскресенье принял участие в открытии скоростного подхода к Крымскому мосту от Краснодара в составе международного коридора "Север-Юг".
"Этот участок, который построился по прямому поручению президента, от Краснодара до Крымского моста, это был последний ограничивающий участок. Теперь у нас от Санкт-Петербурга до Симферополя и Севастополя можно 2,6 тысяч километров проехать без единого светофора по дороге первой категории", - сказал Хуснуллин журналистам.
На строительство автодорог до 2027 года будет выделено 853 миллиарда рублей
Президент РФ Владимир Путин в воскресенье по видеосвязи принял участие в открытии новых транспортных объектов в ряде регионов страны. Один из них - автомобильная дорога А-289 Краснодар – Славянск-на-Кубани – Темрюк – автомобильная дорога А-290 Новороссийск-Керчь. Кроме того был запущен обход деревни Малые Вязёмы на ЦКАД в Московской области, а также еще два обхода, которые войдут в состав трассы М-12 "Восток" - Набережных Челнов и Нижнекамска в Татарстане и пяти населенных пунктов в Башкирии. Движение пускают и по Витебской развязке Западного скоростного диаметра.