https://1prime.ru/20241222/dorogi-853780828.html

В России планируют привести в порядок за шесть лет 150 тысяч км дорог

В России планируют привести в порядок за шесть лет 150 тысяч км дорог - 22.12.2024, ПРАЙМ

В России планируют привести в порядок за шесть лет 150 тысяч км дорог

В течение ближайших шести лет в России планируется построить, реконструировать и отремонтировать примерно 150 километров автодорог, заявил вице-премьер РФ Марат | 22.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-22T15:49+0300

2024-12-22T15:49+0300

2024-12-22T15:49+0300

экономика

марат хуснуллин

https://cdnn.1prime.ru/img/84263/47/842634738_0:22:3565:2027_1920x0_80_0_0_44558f699e773132bd62b74c243e22fd.jpg

МОСКВА, 22 дек - ПРАЙМ. В течение ближайших шести лет в России планируется построить, реконструировать и отремонтировать примерно 150 километров автодорог, заявил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин. "Если за шесть лет мы 150 тысяч километров построили, реконструировали и капитально отремонтировали, то в следующей шестилетке примерно такой же объем", - сказал Хуснуллин журналистам. Президент РФ Владимир Путин в воскресенье по видеосвязи принял участие в открытии новых транспортных объектов в ряде регионов страны. Один из них - автомобильная дорога А-289 Краснодар – Славянск-на-Кубани – Темрюк – автомобильная дорога А-290 Новороссийск-Керчь. Кроме того был запущен обход деревни Малые Вязёмы на ЦКАД в Московской области, а также еще два обхода, которые войдут в состав трассы М-12 "Восток" - Набережных Челнов и Нижнекамска в Татарстане и пяти населенных пунктов в Башкирии. Движение пускают и по Витебской развязке Западного скоростного диаметра.

https://1prime.ru/20241011/avtodorogi-852124824.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

марат хуснуллин