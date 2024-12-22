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В России планируют привести в порядок за шесть лет 150 тысяч км дорог - 22.12.2024, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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В России планируют привести в порядок за шесть лет 150 тысяч км дорог
В России планируют привести в порядок за шесть лет 150 тысяч км дорог - 22.12.2024, ПРАЙМ
В России планируют привести в порядок за шесть лет 150 тысяч км дорог
В течение ближайших шести лет в России планируется построить, реконструировать и отремонтировать примерно 150 километров автодорог, заявил вице-премьер РФ Марат | 22.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-22T15:49+0300
2024-12-22T15:49+0300
экономика
марат хуснуллин
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МОСКВА, 22 дек - ПРАЙМ. В течение ближайших шести лет в России планируется построить, реконструировать и отремонтировать примерно 150 километров автодорог, заявил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин. "Если за шесть лет мы 150 тысяч километров построили, реконструировали и капитально отремонтировали, то в следующей шестилетке примерно такой же объем", - сказал Хуснуллин журналистам. Президент РФ Владимир Путин в воскресенье по видеосвязи принял участие в открытии новых транспортных объектов в ряде регионов страны. Один из них - автомобильная дорога А-289 Краснодар – Славянск-на-Кубани – Темрюк – автомобильная дорога А-290 Новороссийск-Керчь. Кроме того был запущен обход деревни Малые Вязёмы на ЦКАД в Московской области, а также еще два обхода, которые войдут в состав трассы М-12 "Восток" - Набережных Челнов и Нижнекамска в Татарстане и пяти населенных пунктов в Башкирии. Движение пускают и по Витебской развязке Западного скоростного диаметра.
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марат хуснуллин
Экономика, Марат Хуснуллин
15:49 22.12.2024
 
В России планируют привести в порядок за шесть лет 150 тысяч км дорог

Хуснуллин: почти 150 тысяч км дорог в России планируют привести в порядок за шесть лет

© РИА Новости . Нафис Сиразетдинов | Перейти в медиабанкПодготовка трассы М-12 к открытию
Подготовка трассы М-12 к открытию - ПРАЙМ, 1920, 22.12.2024
© РИА Новости . Нафис Сиразетдинов
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МОСКВА, 22 дек - ПРАЙМ. В течение ближайших шести лет в России планируется построить, реконструировать и отремонтировать примерно 150 километров автодорог, заявил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.
"Если за шесть лет мы 150 тысяч километров построили, реконструировали и капитально отремонтировали, то в следующей шестилетке примерно такой же объем", - сказал Хуснуллин журналистам.
Президент РФ Владимир Путин в воскресенье по видеосвязи принял участие в открытии новых транспортных объектов в ряде регионов страны. Один из них - автомобильная дорога А-289 Краснодар – Славянск-на-Кубани – Темрюк – автомобильная дорога А-290 Новороссийск-Керчь. Кроме того был запущен обход деревни Малые Вязёмы на ЦКАД в Московской области, а также еще два обхода, которые войдут в состав трассы М-12 "Восток" - Набережных Челнов и Нижнекамска в Татарстане и пяти населенных пунктов в Башкирии. Движение пускают и по Витебской развязке Западного скоростного диаметра.
Роман Старовойт - ПРАЙМ, 1920, 11.10.2024
На строительство автодорог до 2027 года будет выделено 853 миллиарда рублей
11 октября, 12:06
 
ЭкономикаМарат Хуснуллин
 
 
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