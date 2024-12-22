Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Эксперт рассказал, как сэкономить на электроэнергии - 22.12.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Добыча нефти - ПРАЙМ, 1920Энергетика
https://1prime.ru/20241222/ekspert-853775150.html
Эксперт рассказал, как сэкономить на электроэнергии
Эксперт рассказал, как сэкономить на электроэнергии - 22.12.2024, ПРАЙМ
Эксперт рассказал, как сэкономить на электроэнергии
Сбережение электроэнергии потребителями может быть не только выгодно, но и благоприятно для снижения затрат российского бизнеса, а также сохранения природных... | 22.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-22T06:41+0300
2024-12-22T06:41+0300
энергетика
россия
москва
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/853775150.jpg?1734838877
МОСКВА, 22 дек - ПРАЙМ. Сбережение электроэнергии потребителями может быть не только выгодно, но и благоприятно для снижения затрат российского бизнеса, а также сохранения природных ресурсов, рассказал РИА Новости директор по аналитике АНО "Центр "Энерджинет", Игорь Чаусов. "Экономя электроэнергию – не в ущерб своему комфорту и своим нуждам, конечно, – вы снижаете нагрузку на бизнес, снижаете его расходы на электроэнергию, и этим помогаете и отечественной экономике, и даже самим себе. Ведь бизнес – это рабочие места", - прокомментировал эксперт ко дню энергетика, который отмечается в России 22 декабря. Эксперт объяснил, что дешевизна электричества для граждан зависит от "перекрестного субсидирования" - "дешевизну электричества для жителей России частично оплачивает самый разный бизнес. Цена на электричество для него специально сделана повыше, чтобы обычные люди платили поменьше". Также Чаусов добавил, что "энергосбережение важно с точки зрения сохранения природной среды", ведь таким образом сокращаются выбросы углекислого газа, угольной пыли, оксида азота и других загрязнителей атмосферы. "Кроме того, сберегая электричество, вы снижаете расход тех исчерпаемых природных ресурсов, которые сегодня могут быть дешевыми, но могут оказаться намного более дорогими для следующих поколений россиян, возможно, через много десятилетий", - объяснил он. "Особого экономического смысла сберегать электричество у бытовых потребителей нет: во-первых, оно не такое уж дорогое, во-вторых, без существенных затрат много его такие потребители сэкономить не могут, в-третьих, в общих расходах на жилищно-коммунальные услуги платежка за электроэнергию составляет не такой уж большой процент", - опроверг домыслы о финансовой экономии эксперт.
москва
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, москва
Энергетика, РОССИЯ, МОСКВА
06:41 22.12.2024
 
Эксперт рассказал, как сэкономить на электроэнергии

Эксперт Чаусов: энергосбережение выгодно для снижения затрат бизнеса

Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 22 дек - ПРАЙМ. Сбережение электроэнергии потребителями может быть не только выгодно, но и благоприятно для снижения затрат российского бизнеса, а также сохранения природных ресурсов, рассказал РИА Новости директор по аналитике АНО "Центр "Энерджинет", Игорь Чаусов.
"Экономя электроэнергию – не в ущерб своему комфорту и своим нуждам, конечно, – вы снижаете нагрузку на бизнес, снижаете его расходы на электроэнергию, и этим помогаете и отечественной экономике, и даже самим себе. Ведь бизнес – это рабочие места", - прокомментировал эксперт ко дню энергетика, который отмечается в России 22 декабря.
Эксперт объяснил, что дешевизна электричества для граждан зависит от "перекрестного субсидирования" - "дешевизну электричества для жителей России частично оплачивает самый разный бизнес. Цена на электричество для него специально сделана повыше, чтобы обычные люди платили поменьше".
Также Чаусов добавил, что "энергосбережение важно с точки зрения сохранения природной среды", ведь таким образом сокращаются выбросы углекислого газа, угольной пыли, оксида азота и других загрязнителей атмосферы. "Кроме того, сберегая электричество, вы снижаете расход тех исчерпаемых природных ресурсов, которые сегодня могут быть дешевыми, но могут оказаться намного более дорогими для следующих поколений россиян, возможно, через много десятилетий", - объяснил он.
"Особого экономического смысла сберегать электричество у бытовых потребителей нет: во-первых, оно не такое уж дорогое, во-вторых, без существенных затрат много его такие потребители сэкономить не могут, в-третьих, в общих расходах на жилищно-коммунальные услуги платежка за электроэнергию составляет не такой уж большой процент", - опроверг домыслы о финансовой экономии эксперт.
 
ЭнергетикаРОССИЯМОСКВА
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала