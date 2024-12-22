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ЕС в октябре приобрел у России нефти на 687,5 миллиона евро

ЕС в октябре приобрел у России нефти на 687,5 миллиона евро - 22.12.2024, ПРАЙМ

ЕС в октябре приобрел у России нефти на 687,5 миллиона евро

Евросоюз в октябре приобрел у России нефти на 687,5 миллиона евро - максимум с февраля этого года, следует из анализа РИА Новости данных Евростата. | 22.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-22T06:17+0300

2024-12-22T06:17+0300

2024-12-22T06:17+0300

энергетика

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экономика

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ес

евростат

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МОСКВА, 20 дек - ПРАЙМ. Евросоюз в октябре приобрел у России нефти на 687,5 миллиона евро - максимум с февраля этого года, следует из анализа РИА Новости данных Евростата. Так, в середине осени российский экспорт нефти в страны Евросоюза вырос на треть - до 687,5 миллиона евро. Это стало наибольшим значением с февраля этого года, когда стоимость поставок достигала 690 миллионов евро. Главным образом это произошло за счет удвоения экспорта в Чехию - сразу до 185,9 миллиона евро с 91,3 миллиона месяцем ранее. Также значительно выросли поставки в Венгрию - в 1,5 раза, до 233 миллионов евро. Кроме того, немного нарастили импорт Нидерланды - до 60,7 миллиона евро с 40,5 миллиона месяцем ранее. А вот Словакия, наоборот, в октябре сократила закупки российской нефти - на 8% и приобрела ее на 207,9 миллиона евро. Западные санкции в декабре 2022 года запретили поставки нефти из России по морю в Евросоюз. Для поставок по трубопроводу "Дружба" были сделаны исключения, поскольку нескольким странам, не имеющим выхода к морю, было бы затруднительно найти альтернативных поставщиков.

москва

чехия

венгрия

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нефть, москва, чехия, венгрия, ес, евростат