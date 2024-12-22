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Западное финансирование Украины достигло 238,5 миллиарда долларов - 22.12.2024, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20241222/finansirovanie-853775333.html
Западное финансирование Украины достигло 238,5 миллиарда долларов
Западное финансирование Украины достигло 238,5 миллиарда долларов - 22.12.2024, ПРАЙМ
Западное финансирование Украины достигло 238,5 миллиарда долларов
Западное финансирование Украины с февраля 2022 года по начало декабря текущего года достигло 238,5 миллиарда долларов - это чуть меньше 90% расходов бюджета... | 22.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-22T07:17+0300
2024-12-22T07:17+0300
экономика
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МОСКВА, 22 дек - ПРАЙМ. Западное финансирование Украины с февраля 2022 года по начало декабря текущего года достигло 238,5 миллиарда долларов - это чуть меньше 90% расходов бюджета страны за указанный период, следует из расчетов РИА Новости по информации украинского минфина, Кильского университета и открытых данных. Так, расходы украинского бюджета в 2022-2023 годах составили 193,3 миллиарда долларов, а на 2024 год заложены размере 81,3 миллиарда долларов. Таким образом, за три года расходы составили 274,6 миллиарда долларов. В то же время объем помощи, переданной западными странами Украине, составляет 238,5 миллиарда долларов, что примерно равно 87% от расходов украинского бюджета. Иностранная финансовая помощь, которая используется для бюджетных социальных расходов, составила 106 миллиардов долларов, а военная помощь достигает 132,5 миллиарда. При этом объем западной помощи на 43% меньше, чем было обещано - 238,5 миллиарда долларов против 416 миллиардов. Основное "отставание" - по финансовой помощи, которой было обещано почти 240 миллиардов долларов, а передано менее половины этой суммы. А вот по военным поставкам Украина получила 75% от обещанных 176 миллиардов. Крупнейшим донором Украины за три года были США с 95,2 миллиарда долларов, при этом две трети из переданной помощи пришлось на военную, а одна треть - на финансирование бюджета. Евросоюз и его страны-члены передали Украине финансовой и военной помощи на 94,2 миллиарда долларов. Сам ЕС профинансировал украинский бюджет на 40,5 миллиарда долларов, а члены объединения, главным образом Германия, - еще 3,1 миллиарда долларов. При этом если сам Евросоюз военную помощь не оказывал, то страны-члены передали Украине ее на 50,8 миллиарда долларов. Среди государств главным образом военную деятельность Украины финансировали Германия (11,9 миллиарда долларов), Дания (7,5 миллиарда), Нидерланды (6,3 миллиарда) и Швеция (4,8 миллиарда). Великобритания замыкает тройку лидеров с 13,4 миллиарда долларов, из которых 10,8 миллиарда пришлось на военную помощь, а 2,6 миллиарда - а финансовую. МВФ выдал Украине кредитов на 11,4 миллиарда долларов, а Канада передала еще 7,8 миллиарда долларов. В десятку крупнейших доноров помимо стран ЕС также входят Япония (6,7 миллиарда долларов) и Всемирный банк (5,3 миллиарда).
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192
40
192
40
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1
5
4.7
96
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финансы, мировая экономика, украина, германия, москва, ес, мвф, всемирный банк
Экономика, Финансы, Мировая экономика, УКРАИНА, ГЕРМАНИЯ, МОСКВА, ЕС, МВФ, Всемирный банк
07:17 22.12.2024
 
Западное финансирование Украины достигло 238,5 миллиарда долларов

Минфин Украины: западное финансирование за три года составило 238,5 миллиарда долларов

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МОСКВА, 22 дек - ПРАЙМ. Западное финансирование Украины с февраля 2022 года по начало декабря текущего года достигло 238,5 миллиарда долларов - это чуть меньше 90% расходов бюджета страны за указанный период, следует из расчетов РИА Новости по информации украинского минфина, Кильского университета и открытых данных.
Так, расходы украинского бюджета в 2022-2023 годах составили 193,3 миллиарда долларов, а на 2024 год заложены размере 81,3 миллиарда долларов. Таким образом, за три года расходы составили 274,6 миллиарда долларов.
В то же время объем помощи, переданной западными странами Украине, составляет 238,5 миллиарда долларов, что примерно равно 87% от расходов украинского бюджета. Иностранная финансовая помощь, которая используется для бюджетных социальных расходов, составила 106 миллиардов долларов, а военная помощь достигает 132,5 миллиарда.
При этом объем западной помощи на 43% меньше, чем было обещано - 238,5 миллиарда долларов против 416 миллиардов. Основное "отставание" - по финансовой помощи, которой было обещано почти 240 миллиардов долларов, а передано менее половины этой суммы. А вот по военным поставкам Украина получила 75% от обещанных 176 миллиардов.
Крупнейшим донором Украины за три года были США с 95,2 миллиарда долларов, при этом две трети из переданной помощи пришлось на военную, а одна треть - на финансирование бюджета.
Евросоюз и его страны-члены передали Украине финансовой и военной помощи на 94,2 миллиарда долларов. Сам ЕС профинансировал украинский бюджет на 40,5 миллиарда долларов, а члены объединения, главным образом Германия, - еще 3,1 миллиарда долларов. При этом если сам Евросоюз военную помощь не оказывал, то страны-члены передали Украине ее на 50,8 миллиарда долларов. Среди государств главным образом военную деятельность Украины финансировали Германия (11,9 миллиарда долларов), Дания (7,5 миллиарда), Нидерланды (6,3 миллиарда) и Швеция (4,8 миллиарда).
Великобритания замыкает тройку лидеров с 13,4 миллиарда долларов, из которых 10,8 миллиарда пришлось на военную помощь, а 2,6 миллиарда - а финансовую. МВФ выдал Украине кредитов на 11,4 миллиарда долларов, а Канада передала еще 7,8 миллиарда долларов. В десятку крупнейших доноров помимо стран ЕС также входят Япония (6,7 миллиарда долларов) и Всемирный банк (5,3 миллиарда).
 
ЭкономикаФинансыМировая экономикаУКРАИНАГЕРМАНИЯМОСКВАЕСМВФВсемирный банк
 
 
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