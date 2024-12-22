Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Путин рассказал о планах по развитию инфраструктуры в России - 22.12.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20241222/infrastruktura-853779905.html
Путин рассказал о планах по развитию инфраструктуры в России
Путин рассказал о планах по развитию инфраструктуры в России - 22.12.2024, ПРАЙМ
Путин рассказал о планах по развитию инфраструктуры в России
У России есть большие планы по развитию инфраструктуры, заявил президент России Владимир Путин. Он выразил уверенность в том, что эти планы будут реализованы. | 22.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-22T15:14+0300
2024-12-22T15:14+0300
экономика
россия
владимир путин
развитие
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0c/13/853704777_0:90:1710:1052_1920x0_80_0_0_3a8eb241a665104ab6fb7a8089271fc8.jpg
МОСКВА, 22 дек - ПРАЙМ. У России есть большие планы по развитию инфраструктуры, заявил президент России Владимир Путин. Он выразил уверенность в том, что эти планы будут реализованы. Российский лидер в воскресенье по видеосвязи принял участие в открытии новых транспортных объектов в некоторых регионах страны. Он подчеркнул, что развитие инфраструктуры является одним из важнейших направлений работы на ближайшие годы. По словам Путина, развитие инфраструктуры создает не только благоприятные и комфортные условия для граждан, что является для властей задачей номер один, но и создает условия для развития экономики, что очень важно. Инфраструктура связывает всю территорию и позволяет развиваться гораздо большими темпами, чем если бы этих объектов не было, пояснил глава государства. Но слава Богу, они у нас появляются. Планы большие. Уверен, они будут реализованы", — сказал он.
https://1prime.ru/20241222/trassa-853778762.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0c/13/853704777_95:0:1616:1141_1920x0_80_0_0_b354ce33778a6d98ce60833eb7a02948.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, владимир путин, развитие
Экономика, РОССИЯ, Владимир Путин, развитие
15:14 22.12.2024
 
Путин рассказал о планах по развитию инфраструктуры в России

Путин: у России большие планы по развитию инфраструктуры

© POOL | Перейти в медиабанкИтоги 2024 года с Владимиром Путиным
Итоги 2024 года с Владимиром Путиным
© POOL
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 22 дек - ПРАЙМ. У России есть большие планы по развитию инфраструктуры, заявил президент России Владимир Путин. Он выразил уверенность в том, что эти планы будут реализованы.
Российский лидер в воскресенье по видеосвязи принял участие в открытии новых транспортных объектов в некоторых регионах страны. Он подчеркнул, что развитие инфраструктуры является одним из важнейших направлений работы на ближайшие годы.
По словам Путина, развитие инфраструктуры создает не только благоприятные и комфортные условия для граждан, что является для властей задачей номер один, но и создает условия для развития экономики, что очень важно. Инфраструктура связывает всю территорию и позволяет развиваться гораздо большими темпами, чем если бы этих объектов не было, пояснил глава государства.
Но слава Богу, они у нас появляются. Планы большие. Уверен, они будут реализованы", — сказал он.
Крымский мост полностью открыли для автомобильного движения - ПРАЙМ, 1920, 22.12.2024
Путин открыл новую трассу, ведущую к Крымскому мосту
14:21
 
ЭкономикаРОССИЯВладимир Путинразвитие
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала