https://1prime.ru/20241222/infrastruktura-853779905.html
Путин рассказал о планах по развитию инфраструктуры в России
Путин рассказал о планах по развитию инфраструктуры в России - 22.12.2024, ПРАЙМ
Путин рассказал о планах по развитию инфраструктуры в России
У России есть большие планы по развитию инфраструктуры, заявил президент России Владимир Путин. Он выразил уверенность в том, что эти планы будут реализованы. | 22.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-22T15:14+0300
2024-12-22T15:14+0300
2024-12-22T15:14+0300
экономика
россия
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развитие
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МОСКВА, 22 дек - ПРАЙМ. У России есть большие планы по развитию инфраструктуры, заявил президент России Владимир Путин. Он выразил уверенность в том, что эти планы будут реализованы. Российский лидер в воскресенье по видеосвязи принял участие в открытии новых транспортных объектов в некоторых регионах страны. Он подчеркнул, что развитие инфраструктуры является одним из важнейших направлений работы на ближайшие годы. По словам Путина, развитие инфраструктуры создает не только благоприятные и комфортные условия для граждан, что является для властей задачей номер один, но и создает условия для развития экономики, что очень важно. Инфраструктура связывает всю территорию и позволяет развиваться гораздо большими темпами, чем если бы этих объектов не было, пояснил глава государства. Но слава Богу, они у нас появляются. Планы большие. Уверен, они будут реализованы", — сказал он.
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россия, владимир путин, развитие
Экономика, РОССИЯ, Владимир Путин, развитие
Путин рассказал о планах по развитию инфраструктуры в России
Путин: у России большие планы по развитию инфраструктуры
МОСКВА, 22 дек - ПРАЙМ. У России есть большие планы по развитию инфраструктуры, заявил президент России Владимир Путин. Он выразил уверенность в том, что эти планы будут реализованы.
Российский лидер в воскресенье по видеосвязи принял участие в открытии новых транспортных объектов в некоторых регионах страны. Он подчеркнул, что развитие инфраструктуры является одним из важнейших направлений работы на ближайшие годы.
По словам Путина, развитие инфраструктуры создает не только благоприятные и комфортные условия для граждан, что является для властей задачей номер один, но и создает условия для развития экономики, что очень важно. Инфраструктура связывает всю территорию и позволяет развиваться гораздо большими темпами, чем если бы этих объектов не было, пояснил глава государства.
Но слава Богу, они у нас появляются. Планы большие. Уверен, они будут реализованы", — сказал он.
Путин открыл новую трассу, ведущую к Крымскому мосту