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Российский водитель-дальнобойщик обнаружен убитым на севере Ирана
Российский водитель-дальнобойщик обнаружен убитым на севере Ирана - 22.12.2024, ПРАЙМ
Российский водитель-дальнобойщик обнаружен убитым на севере Ирана
Тело гражданина России, уроженца Республики Дагестан, работавшего водителем-дальнобойщиком, обнаружено с огнестрельными ранениями несколько дней назад недалеко... | 22.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-22T12:09+0300
2024-12-22T12:09+0300
2024-12-22T12:09+0300
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ТЕГЕРАН, 22 дек - ПРАЙМ. Тело гражданина России, уроженца Республики Дагестан, работавшего водителем-дальнобойщиком, обнаружено с огнестрельными ранениями несколько дней назад недалеко от города Астара в северной иранской провинции Гилян, органы правопорядка Ирана ведут расследование, заявили РИА Новости в пресс-службе посольства Российской Федерации в Тегеране. "Шестнадцатого декабря сего года в парке близ города Астара было обнаружено тело росгражданина, уроженца Дагестана с огнестрельными ранениями. Он был водителем-дальнобойщиком. В настоящее время иранские органы ведут расследование, которое находится под плотным контролем Генерального консульства России в Реште и посольства России в Иране", - рассказали в пресс-службе российского посольства. Дипломатическое представительство России в иранской столице выразило соболезнования семье и близким погибшего россиянина и подчеркнуло, что "российская сторона призывает иранских коллег к срочному и тщательному расследованию, наказанию виновных, и наведению порядка на погранпункте Астара".
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иран, россия, криминал
Происшествия, ИРАН, РОССИЯ, Криминал
Российский водитель-дальнобойщик обнаружен убитым на севере Ирана
На севере Ирана нашли тело застреленного россиянина, работавшего водителем-дальнобойщиком
ТЕГЕРАН, 22 дек - ПРАЙМ. Тело гражданина России, уроженца Республики Дагестан, работавшего водителем-дальнобойщиком, обнаружено с огнестрельными ранениями несколько дней назад недалеко от города Астара в северной иранской провинции Гилян, органы правопорядка Ирана ведут расследование, заявили РИА Новости в пресс-службе посольства Российской Федерации в Тегеране.
"Шестнадцатого декабря сего года в парке близ города Астара было обнаружено тело росгражданина, уроженца Дагестана с огнестрельными ранениями. Он был водителем-дальнобойщиком. В настоящее время иранские органы ведут расследование, которое находится под плотным контролем Генерального консульства России в Реште и посольства России в Иране", - рассказали в пресс-службе российского посольства.
Дипломатическое представительство России в иранской столице выразило соболезнования семье и близким погибшего россиянина и подчеркнуло, что "российская сторона призывает иранских коллег к срочному и тщательному расследованию, наказанию виновных, и наведению порядка на погранпункте Астара".