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Йеменские хуситы заявили, что сбили американский истребитель
Йеменские хуситы заявили, что сбили американский истребитель - 22.12.2024, ПРАЙМ
Йеменские хуситы заявили, что сбили американский истребитель
Участники йеменского движения "Ансар Алла" (хуситы) отразили совместную воздушную атаку сил Британии и США. Им удалось сбить палубный истребитель ВМС США... | 22.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-22T18:31+0300
2024-12-22T18:31+0300
2024-12-22T18:33+0300
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БЕЙРУТ, 22 дек - ПРАЙМ. Участники йеменского движения "Ансар Алла" (хуситы) отразили совместную воздушную атаку сил Британии и США. Им удалось сбить палубный истребитель ВМС США F/A-18. Об этом сообщил официальный спикер "Ансар Алла" Яхия Сарии в прямом эфире йеменского телеканала "Аль-Масира". По его словам, в операции было задействовано восемь крылатых ракет и 17 беспилотников. Хуситы отразили атаку сил США и Британии на Йемен, атаковав авианосец ВМС США "Гарри Трумэн" в Красном море. В ходе попыток истребителей отразить атаку на авианосец был сбит истребитель F/A-18, добавил Сарии. Он также сообщил, что большая часть боевых самолетов покинула йеменское воздушное пространство и направилась в нейтральные воды Красного моря, пытаясь отразить атаку на авианосец. Также отмечается, что авианосец "Гарри Трумэн" отошел со своей позиции после нанесения по нему ударов.
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йемен, красное море, сша, хуситы
ЙЕМЕН, Красное море, США, хуситы
Йеменские хуситы заявили, что сбили американский истребитель
Йеменские хуситы заявили, что сбили палубный истребитель ВМС США в Красном море
БЕЙРУТ, 22 дек - ПРАЙМ. Участники йеменского движения "Ансар Алла" (хуситы) отразили совместную воздушную атаку сил Британии и США. Им удалось сбить палубный истребитель ВМС США F/A-18. Об этом сообщил официальный спикер "Ансар Алла" Яхия Сарии в прямом эфире йеменского телеканала "Аль-Масира".
По его словам, в операции было задействовано восемь крылатых ракет и 17 беспилотников. Хуситы отразили атаку сил США и Британии на Йемен, атаковав авианосец ВМС США "Гарри Трумэн" в Красном море. В ходе попыток истребителей отразить атаку на авианосец был сбит истребитель F/A-18, добавил Сарии.
Он также сообщил, что большая часть боевых самолетов покинула йеменское воздушное пространство и направилась в нейтральные воды Красного моря, пытаясь отразить атаку на авианосец.
Также отмечается, что авианосец "Гарри Трумэн" отошел со своей позиции после нанесения по нему ударов.
В США запаниковали из-за "потрясающего" арсенала хуситов