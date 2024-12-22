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Йеменские хуситы заявили, что сбили американский истребитель - 22.12.2024, ПРАЙМ
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Йеменские хуситы заявили, что сбили американский истребитель
Йеменские хуситы заявили, что сбили американский истребитель - 22.12.2024, ПРАЙМ
Йеменские хуситы заявили, что сбили американский истребитель
Участники йеменского движения "Ансар Алла" (хуситы) отразили совместную воздушную атаку сил Британии и США. Им удалось сбить палубный истребитель ВМС США... | 22.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-22T18:31+0300
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йемен
красное море
сша
хуситы
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БЕЙРУТ, 22 дек - ПРАЙМ. Участники йеменского движения "Ансар Алла" (хуситы) отразили совместную воздушную атаку сил Британии и США. Им удалось сбить палубный истребитель ВМС США F/A-18. Об этом сообщил официальный спикер "Ансар Алла" Яхия Сарии в прямом эфире йеменского телеканала "Аль-Масира". По его словам, в операции было задействовано восемь крылатых ракет и 17 беспилотников. Хуситы отразили атаку сил США и Британии на Йемен, атаковав авианосец ВМС США "Гарри Трумэн" в Красном море. В ходе попыток истребителей отразить атаку на авианосец был сбит истребитель F/A-18, добавил Сарии. Он также сообщил, что большая часть боевых самолетов покинула йеменское воздушное пространство и направилась в нейтральные воды Красного моря, пытаясь отразить атаку на авианосец. Также отмечается, что авианосец "Гарри Трумэн" отошел со своей позиции после нанесения по нему ударов.
https://1prime.ru/20241115/khusity-852838607.html
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йемен, красное море, сша, хуситы
ЙЕМЕН, Красное море, США, хуситы
18:31 22.12.2024 (обновлено: 18:33 22.12.2024)
 
Йеменские хуситы заявили, что сбили американский истребитель

Йеменские хуситы заявили, что сбили палубный истребитель ВМС США в Красном море

© Фото : U.S. Central CommandВзлет американского бомбардировщика для нанесения ударов по Йемену
Взлет американского бомбардировщика для нанесения ударов по Йемену - ПРАЙМ, 1920, 22.12.2024
© Фото : U.S. Central Command
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БЕЙРУТ, 22 дек - ПРАЙМ. Участники йеменского движения "Ансар Алла" (хуситы) отразили совместную воздушную атаку сил Британии и США. Им удалось сбить палубный истребитель ВМС США F/A-18. Об этом сообщил официальный спикер "Ансар Алла" Яхия Сарии в прямом эфире йеменского телеканала "Аль-Масира".
По его словам, в операции было задействовано восемь крылатых ракет и 17 беспилотников. Хуситы отразили атаку сил США и Британии на Йемен, атаковав авианосец ВМС США "Гарри Трумэн" в Красном море. В ходе попыток истребителей отразить атаку на авианосец был сбит истребитель F/A-18, добавил Сарии.
Он также сообщил, что большая часть боевых самолетов покинула йеменское воздушное пространство и направилась в нейтральные воды Красного моря, пытаясь отразить атаку на авианосец.
Также отмечается, что авианосец "Гарри Трумэн" отошел со своей позиции после нанесения по нему ударов.
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