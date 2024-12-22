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На Камчатке возобновили поиски пропавшего Ан-2 - 22.12.2024, ПРАЙМ
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На Камчатке возобновили поиски пропавшего Ан-2
На Камчатке возобновили поиски пропавшего Ан-2 - 22.12.2024, ПРАЙМ
На Камчатке возобновили поиски пропавшего Ан-2
Поиски пропавшего на Камчатке самолета Ан-2, в том числе с воздуха, возобновлены, сообщается в Telegram-канале официального представителя Росавиации. | 22.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-22T05:23+0300
2024-12-22T05:23+0300
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МОСКВА, 22 дек - ПРАЙМ. Поиски пропавшего на Камчатке самолета Ан-2, в том числе с воздуха, возобновлены, сообщается в Telegram-канале официального представителя Росавиации. Воздушное судно 19 декабря следовало по маршруту село Мильково-поселок Оссора. По предварительной информации, самолет совершал коммерческий перелет по доставке груза, на борту находятся три человека. Ориентировочно, аварийный сигнал с борта воздушного судна был подан на высоте 700 метров в 160 километрах от поселка Ключи Усть-Камчатского района. Поиски Ан-2 уже приостанавливали из-за наступления ночи и неблагоприятных погодных условий. "К предполагаемому месту нахождения самолета из аэропорта Оссора в 0.55 мск вылетало поисково-спасательное воздушное судно (ПСВС) Росавиации - Ми-8 Камчатского авиационного предприятия. В 4.16 мск из поселка Козыревск вылетело второе ПСВС ведомства", - говорится в сообщении. Отмечается, что на борту вертолетов находятся спасатели подведомственного агентству ФКУ "Камчатская РПСБ". Кроме того, после ночлега поиски Ан-2 продолжает сводная наземная группировка спасателей в составе шести человек на шести снегоходах. Отмечается, что это сотрудники поисково-спасательного отряда главного управления МЧС России по Камчатскому краю, специализированной пожарно-спасательной части МЧС России и поисково-спасательного отряда КГКУ "ЦОД". Наземной группировке предстоит преодолеть около 45 километров в тяжелых погодных условиях.
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Бизнес, РОССИЯ, Общество , МОСКВА, КАМЧАТКА, Камчатский край, Росавиация, МЧС, ЦОД
05:23 22.12.2024
 
На Камчатке возобновили поиски пропавшего Ан-2

Росавиация возобновила поиски пропавшего на Камчатке самолета Ан-2

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МОСКВА, 22 дек - ПРАЙМ. Поиски пропавшего на Камчатке самолета Ан-2, в том числе с воздуха, возобновлены, сообщается в Telegram-канале официального представителя Росавиации.
Воздушное судно 19 декабря следовало по маршруту село Мильково-поселок Оссора. По предварительной информации, самолет совершал коммерческий перелет по доставке груза, на борту находятся три человека. Ориентировочно, аварийный сигнал с борта воздушного судна был подан на высоте 700 метров в 160 километрах от поселка Ключи Усть-Камчатского района. Поиски Ан-2 уже приостанавливали из-за наступления ночи и неблагоприятных погодных условий.
"К предполагаемому месту нахождения самолета из аэропорта Оссора в 0.55 мск вылетало поисково-спасательное воздушное судно (ПСВС) Росавиации - Ми-8 Камчатского авиационного предприятия. В 4.16 мск из поселка Козыревск вылетело второе ПСВС ведомства", - говорится в сообщении.
Отмечается, что на борту вертолетов находятся спасатели подведомственного агентству ФКУ "Камчатская РПСБ".
Кроме того, после ночлега поиски Ан-2 продолжает сводная наземная группировка спасателей в составе шести человек на шести снегоходах. Отмечается, что это сотрудники поисково-спасательного отряда главного управления МЧС России по Камчатскому краю, специализированной пожарно-спасательной части МЧС России и поисково-спасательного отряда КГКУ "ЦОД".
Наземной группировке предстоит преодолеть около 45 километров в тяжелых погодных условиях.
 
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