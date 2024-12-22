Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
На Камчатке сообщили о трех погибших при крушении Ан-2 - 22.12.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20241222/kamchatka-853774819.html
На Камчатке сообщили о трех погибших при крушении Ан-2
На Камчатке сообщили о трех погибших при крушении Ан-2 - 22.12.2024, ПРАЙМ
На Камчатке сообщили о трех погибших при крушении Ан-2
Меняются выходные данные, добавлены подробности (3-4 абзацы). | 22.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-22T06:14+0300
2024-12-22T06:14+0300
общество
бизнес
камчатка
камчатский край
росавиация
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/853774819.jpg?1734837248
Меняются выходные данные, добавлены подробности (3-4 абзацы). МОСКВА/ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 22 дек - РИА Новости. Три человека, летевших на пропавшем 19 декабря на Камчатке самолете Ан-2, живы, среди них - два пилота и пассажир, их эвакуируют с места ЧП, сообщает официальный представитель Росавиации. "Около 5.00 по московскому времени ПСВС (поисково-спасательное воздушное судно - ред.) Росавиации - вертолет Ми-8 Камчатского авиационного предприятия со спасателями Камчатской РПСБ обнаружил самолет Ан-2 в районе горы Тундровая. Трое человек, летевших на самолете, - два пилота и пассажир, живы. Проводится их эвакуация с места события", - говорится в сообщении в его Telegram-канале. В свою очередь, в ГУМЧС России по Камчатскому краю добавили, что состояние спасенных оценят в больнице. "В настоящее время они эвакуированы спасателями на борт вертолета. Состояние их здоровья будет уточнено после доставки в Мильковскую районную больницу", - говорится в сообщении. Воздушное судно 19 декабря следовало по маршруту село Мильково - поселок Оссора. По предварительной информации, самолет совершал коммерческий перелет по доставке груза, на борту были три человека. Ориентировочно, аварийный сигнал с борта воздушного судна был подан на высоте 700 метров в 160 километрах от поселка Ключи Усть-Камчатского района.
камчатка
камчатский край
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
общество , бизнес, камчатка, камчатский край, росавиация
Общество , Бизнес, КАМЧАТКА, Камчатский край, Росавиация
06:14 22.12.2024
 
На Камчатке сообщили о трех погибших при крушении Ан-2

Росавиация: три человека, летевшие на Ан-2, живы, их эвакуируют с места ЧП

Читать Прайм в
Дзен Telegram
Меняются выходные данные, добавлены подробности (3-4 абзацы).
МОСКВА/ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 22 дек - РИА Новости. Три человека, летевших на пропавшем 19 декабря на Камчатке самолете Ан-2, живы, среди них - два пилота и пассажир, их эвакуируют с места ЧП, сообщает официальный представитель Росавиации.
"Около 5.00 по московскому времени ПСВС (поисково-спасательное воздушное судно - ред.) Росавиации - вертолет Ми-8 Камчатского авиационного предприятия со спасателями Камчатской РПСБ обнаружил самолет Ан-2 в районе горы Тундровая. Трое человек, летевших на самолете, - два пилота и пассажир, живы. Проводится их эвакуация с места события", - говорится в сообщении в его Telegram-канале.
В свою очередь, в ГУМЧС России по Камчатскому краю добавили, что состояние спасенных оценят в больнице.
"В настоящее время они эвакуированы спасателями на борт вертолета. Состояние их здоровья будет уточнено после доставки в Мильковскую районную больницу", - говорится в сообщении.
Воздушное судно 19 декабря следовало по маршруту село Мильково - поселок Оссора. По предварительной информации, самолет совершал коммерческий перелет по доставке груза, на борту были три человека. Ориентировочно, аварийный сигнал с борта воздушного судна был подан на высоте 700 метров в 160 километрах от поселка Ключи Усть-Камчатского района.
 
ОбществоБизнесКАМЧАТКАКамчатский крайРосавиация
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала