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На Камчатке сообщили о трех погибших при крушении Ан-2

На Камчатке сообщили о трех погибших при крушении Ан-2 - 22.12.2024, ПРАЙМ

На Камчатке сообщили о трех погибших при крушении Ан-2

Меняются выходные данные, добавлены подробности (3-4 абзацы). | 22.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-22T06:14+0300

2024-12-22T06:14+0300

2024-12-22T06:14+0300

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Меняются выходные данные, добавлены подробности (3-4 абзацы). МОСКВА/ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 22 дек - РИА Новости. Три человека, летевших на пропавшем 19 декабря на Камчатке самолете Ан-2, живы, среди них - два пилота и пассажир, их эвакуируют с места ЧП, сообщает официальный представитель Росавиации. "Около 5.00 по московскому времени ПСВС (поисково-спасательное воздушное судно - ред.) Росавиации - вертолет Ми-8 Камчатского авиационного предприятия со спасателями Камчатской РПСБ обнаружил самолет Ан-2 в районе горы Тундровая. Трое человек, летевших на самолете, - два пилота и пассажир, живы. Проводится их эвакуация с места события", - говорится в сообщении в его Telegram-канале. В свою очередь, в ГУМЧС России по Камчатскому краю добавили, что состояние спасенных оценят в больнице. "В настоящее время они эвакуированы спасателями на борт вертолета. Состояние их здоровья будет уточнено после доставки в Мильковскую районную больницу", - говорится в сообщении. Воздушное судно 19 декабря следовало по маршруту село Мильково - поселок Оссора. По предварительной информации, самолет совершал коммерческий перелет по доставке груза, на борту были три человека. Ориентировочно, аварийный сигнал с борта воздушного судна был подан на высоте 700 метров в 160 километрах от поселка Ключи Усть-Камчатского района.

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общество , бизнес, камчатка, камчатский край, росавиация