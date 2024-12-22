https://1prime.ru/20241222/kanal-853775965.html

Трамп пригрозил вернуть США Панамский канал

Трамп пригрозил вернуть США Панамский канал - 22.12.2024, ПРАЙМ

Трамп пригрозил вернуть США Панамский канал

Избранный президент Соединенных Штатов Дональд Трамп пригрозил вернуть Панамский канал во владение США, если власти Панамы не отрегулируют его "смехотворно"... | 22.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-22T08:14+0300

2024-12-22T08:14+0300

2024-12-22T08:14+0300

панамский канал

дональд трамп

сша

панама

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МОСКВА, 22 дек - ПРАЙМ. Избранный президент Соединенных Штатов Дональд Трамп пригрозил вернуть Панамский канал во владение США, если власти Панамы не отрегулируют его "смехотворно" высокие тарифы. Трамп в принадлежащей ему социальной сети Truth Social указал, что Панамский канал считается жизненно важным национальным достоянием для Соединенных Штатов из-за его критической роли для экономики и национальной безопасности.При этом республиканец назвал смехотворным то, насколько высокие сборы взимает Панама, и подчеркнул, что этот "обман США" должен прекратиться. "Если принципы, как моральные, так и юридические, этого великодушного жеста дарения не будут соблюдены, то мы потребуем, чтобы Панамский канал был возвращен нам полностью и без вопросов", - отметил Трамп. Панамский канал – искусственный водный путь на территории Панамы в Центральной Америке, который пересекает Панамский перешеек в его наиболее низкой части. Транспортная артерия связывает Атлантический и Тихий океаны и представляет собой один из важнейших транспортных водных путей международного значения.

https://1prime.ru/20240627/kanal-849527713.html

панамский канал

сша

панама

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панамский канал, дональд трамп, сша, панама