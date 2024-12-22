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Трамп пригрозил вернуть США Панамский канал
Трамп пригрозил вернуть США Панамский канал - 22.12.2024, ПРАЙМ
Трамп пригрозил вернуть США Панамский канал
Избранный президент Соединенных Штатов Дональд Трамп пригрозил вернуть Панамский канал во владение США, если власти Панамы не отрегулируют его "смехотворно"... | 22.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-22T08:14+0300
2024-12-22T08:14+0300
2024-12-22T08:14+0300
панамский канал
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МОСКВА, 22 дек - ПРАЙМ. Избранный президент Соединенных Штатов Дональд Трамп пригрозил вернуть Панамский канал во владение США, если власти Панамы не отрегулируют его "смехотворно" высокие тарифы. Трамп в принадлежащей ему социальной сети Truth Social указал, что Панамский канал считается жизненно важным национальным достоянием для Соединенных Штатов из-за его критической роли для экономики и национальной безопасности.При этом республиканец назвал смехотворным то, насколько высокие сборы взимает Панама, и подчеркнул, что этот "обман США" должен прекратиться. "Если принципы, как моральные, так и юридические, этого великодушного жеста дарения не будут соблюдены, то мы потребуем, чтобы Панамский канал был возвращен нам полностью и без вопросов", - отметил Трамп. Панамский канал – искусственный водный путь на территории Панамы в Центральной Америке, который пересекает Панамский перешеек в его наиболее низкой части. Транспортная артерия связывает Атлантический и Тихий океаны и представляет собой один из важнейших транспортных водных путей международного значения.
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панамский канал, дональд трамп, сша, панама
Панамский канал, Дональд Трамп, США, ПАНАМА
Трамп пригрозил вернуть США Панамский канал
Трамп пригрозил вернуть США Панамский канал, если его тарифы не будут снижены
МОСКВА, 22 дек - ПРАЙМ. Избранный президент Соединенных Штатов Дональд Трамп пригрозил вернуть Панамский канал во владение США, если власти Панамы не отрегулируют его "смехотворно" высокие тарифы.
Трамп в принадлежащей ему социальной сети Truth Social указал, что Панамский канал считается жизненно важным национальным достоянием для Соединенных Штатов из-за его критической роли для экономики и национальной безопасности.
При этом республиканец назвал смехотворным то, насколько высокие сборы взимает Панама, и подчеркнул, что этот "обман США" должен прекратиться.
AFP сообщило о сложностях в работе Панамского канала
"Если принципы, как моральные, так и юридические, этого великодушного жеста дарения не будут соблюдены, то мы потребуем, чтобы Панамский канал был возвращен нам полностью и без вопросов", - отметил Трамп.
Панамский канал – искусственный водный путь на территории Панамы в Центральной Америке, который пересекает Панамский перешеек в его наиболее низкой части. Транспортная артерия связывает Атлантический и Тихий океаны и представляет собой один из важнейших транспортных водных путей международного значения.