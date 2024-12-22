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Трамп пригрозил вернуть США Панамский канал - 22.12.2024, ПРАЙМ
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Трамп пригрозил вернуть США Панамский канал
Трамп пригрозил вернуть США Панамский канал - 22.12.2024, ПРАЙМ
Трамп пригрозил вернуть США Панамский канал
Избранный президент Соединенных Штатов Дональд Трамп пригрозил вернуть Панамский канал во владение США, если власти Панамы не отрегулируют его "смехотворно"... | 22.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-22T08:14+0300
2024-12-22T08:14+0300
панамский канал
дональд трамп
сша
панама
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МОСКВА, 22 дек - ПРАЙМ. Избранный президент Соединенных Штатов Дональд Трамп пригрозил вернуть Панамский канал во владение США, если власти Панамы не отрегулируют его "смехотворно" высокие тарифы. Трамп в принадлежащей ему социальной сети Truth Social указал, что Панамский канал считается жизненно важным национальным достоянием для Соединенных Штатов из-за его критической роли для экономики и национальной безопасности.При этом республиканец назвал смехотворным то, насколько высокие сборы взимает Панама, и подчеркнул, что этот "обман США" должен прекратиться. "Если принципы, как моральные, так и юридические, этого великодушного жеста дарения не будут соблюдены, то мы потребуем, чтобы Панамский канал был возвращен нам полностью и без вопросов", - отметил Трамп. Панамский канал – искусственный водный путь на территории Панамы в Центральной Америке, который пересекает Панамский перешеек в его наиболее низкой части. Транспортная артерия связывает Атлантический и Тихий океаны и представляет собой один из важнейших транспортных водных путей международного значения.
https://1prime.ru/20240627/kanal-849527713.html
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панамский канал, дональд трамп, сша, панама
Панамский канал, Дональд Трамп, США, ПАНАМА
08:14 22.12.2024
 
Трамп пригрозил вернуть США Панамский канал

Трамп пригрозил вернуть США Панамский канал, если его тарифы не будут снижены

CC BY-SA 2.0 / Gage Skidmore / Donald TrumpДональд Трамп
Дональд Трамп - ПРАЙМ, 1920, 22.12.2024
CC BY-SA 2.0 / Gage Skidmore / Donald Trump
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МОСКВА, 22 дек - ПРАЙМ. Избранный президент Соединенных Штатов Дональд Трамп пригрозил вернуть Панамский канал во владение США, если власти Панамы не отрегулируют его "смехотворно" высокие тарифы.
Трамп в принадлежащей ему социальной сети Truth Social указал, что Панамский канал считается жизненно важным национальным достоянием для Соединенных Штатов из-за его критической роли для экономики и национальной безопасности.
При этом республиканец назвал смехотворным то, насколько высокие сборы взимает Панама, и подчеркнул, что этот "обман США" должен прекратиться.
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"Если принципы, как моральные, так и юридические, этого великодушного жеста дарения не будут соблюдены, то мы потребуем, чтобы Панамский канал был возвращен нам полностью и без вопросов", - отметил Трамп.
Панамский канал – искусственный водный путь на территории Панамы в Центральной Америке, который пересекает Панамский перешеек в его наиболее низкой части. Транспортная артерия связывает Атлантический и Тихий океаны и представляет собой один из важнейших транспортных водных путей международного значения.
 
Панамский каналДональд ТрампСШАПАНАМА
 
 
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