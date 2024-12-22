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Суд арестовал по делу Тимура Иванова коллекцию ретроавтомобилей
Суд арестовал по делу Тимура Иванова коллекцию ретроавтомобилей - 22.12.2024, ПРАЙМ
Суд арестовал по делу Тимура Иванова коллекцию ретроавтомобилей
По делу бывшего замминистра обороны Тимура Иванова арестованы 12 ретроавтомобилей 1938-1977 годов выпуска и два ретромотоцикла 1953 года, следует из судебных... | 22.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-22T08:16+0300
2024-12-22T08:16+0300
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МОСКВА, 22 дек - ПРАЙМ. По делу бывшего замминистра обороны Тимура Иванова арестованы 12 ретроавтомобилей 1938-1977 годов выпуска и два ретромотоцикла 1953 года, следует из судебных документов в распоряжении РИА Новости. Среди них - редкие Packard 1942 года выпуска и британский родстер Triumph 1800 1948 года, а также Chevrolet 1941 года и "Москвич-412" 1969 года. Всего по делу арестованы 37 транспортных средств, зарегистрированных на четверых близких Иванову людей и две подконтрольные ему фирмы. В их числе - 23 автомобиля, 12 мотоциклов, один мотороллер с мотоколяской и катер открытого типа для рыбалки. В конце апреля Иванова отправили в СИЗО за получение взяток в особо крупном размере. Его адвокат Мурад Мусаев рассказывал РИА Новости, что следствие вменяет Иванову взятки на сумму порядка 1 миллиарда рублей, вину он не признает. Позднее стало известно, что в отношении Иванова расследуется еще одно уголовное дело, касающееся растраты более 200 миллионов рублей на разнице курсов валют при покупке и продаже паромов для Керченской переправы, а также хищения 3,2 миллиарда рублей у лопнувшего банка "Интеркоммерц". Как рассказывал РИА Новости Мусаев, дело было возбуждено восемь лет назад, защита считает обвинения "совершенно беспочвенными".
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тимур иванов, минобороны рф, суд, коррупция
Тимур Иванов, Минобороны РФ, суд, коррупция
Суд арестовал по делу Тимура Иванова коллекцию ретроавтомобилей
По делу Тимура Иванова суд наложил арест на коллекцию ретроавтомобилей
МОСКВА, 22 дек - ПРАЙМ. По делу бывшего замминистра обороны Тимура Иванова арестованы 12 ретроавтомобилей 1938-1977 годов выпуска и два ретромотоцикла 1953 года, следует из судебных документов в распоряжении РИА Новости.
Среди них - редкие Packard 1942 года выпуска и британский родстер Triumph 1800 1948 года, а также Chevrolet 1941 года и "Москвич-412" 1969 года.
Всего по делу арестованы 37 транспортных средств, зарегистрированных на четверых близких Иванову людей и две подконтрольные ему фирмы. В их числе - 23 автомобиля, 12 мотоциклов, один мотороллер с мотоколяской и катер открытого типа для рыбалки.
Суд признал законным продление срока ареста Тимуру Иванову
В конце апреля Иванова отправили в СИЗО за получение взяток в особо крупном размере. Его адвокат Мурад Мусаев рассказывал РИА Новости, что следствие вменяет Иванову взятки на сумму порядка 1 миллиарда рублей, вину он не признает.
Позднее стало известно, что в отношении Иванова расследуется еще одно уголовное дело, касающееся растраты более 200 миллионов рублей на разнице курсов валют при покупке и продаже паромов для Керченской переправы, а также хищения 3,2 миллиарда рублей у лопнувшего банка "Интеркоммерц". Как рассказывал РИА Новости Мусаев, дело было возбуждено восемь лет назад, защита считает обвинения "совершенно беспочвенными".