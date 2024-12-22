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Суд арестовал по делу Тимура Иванова коллекцию ретроавтомобилей - 22.12.2024, ПРАЙМ
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Суд арестовал по делу Тимура Иванова коллекцию ретроавтомобилей
Суд арестовал по делу Тимура Иванова коллекцию ретроавтомобилей - 22.12.2024, ПРАЙМ
Суд арестовал по делу Тимура Иванова коллекцию ретроавтомобилей
По делу бывшего замминистра обороны Тимура Иванова арестованы 12 ретроавтомобилей 1938-1977 годов выпуска и два ретромотоцикла 1953 года, следует из судебных... | 22.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-22T08:16+0300
2024-12-22T08:16+0300
тимур иванов
минобороны рф
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МОСКВА, 22 дек - ПРАЙМ. По делу бывшего замминистра обороны Тимура Иванова арестованы 12 ретроавтомобилей 1938-1977 годов выпуска и два ретромотоцикла 1953 года, следует из судебных документов в распоряжении РИА Новости. Среди них - редкие Packard 1942 года выпуска и британский родстер Triumph 1800 1948 года, а также Chevrolet 1941 года и "Москвич-412" 1969 года. Всего по делу арестованы 37 транспортных средств, зарегистрированных на четверых близких Иванову людей и две подконтрольные ему фирмы. В их числе - 23 автомобиля, 12 мотоциклов, один мотороллер с мотоколяской и катер открытого типа для рыбалки. В конце апреля Иванова отправили в СИЗО за получение взяток в особо крупном размере. Его адвокат Мурад Мусаев рассказывал РИА Новости, что следствие вменяет Иванову взятки на сумму порядка 1 миллиарда рублей, вину он не признает. Позднее стало известно, что в отношении Иванова расследуется еще одно уголовное дело, касающееся растраты более 200 миллионов рублей на разнице курсов валют при покупке и продаже паромов для Керченской переправы, а также хищения 3,2 миллиарда рублей у лопнувшего банка "Интеркоммерц". Как рассказывал РИА Новости Мусаев, дело было возбуждено восемь лет назад, защита считает обвинения "совершенно беспочвенными".
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тимур иванов, минобороны рф, суд, коррупция
Тимур Иванов, Минобороны РФ, суд, коррупция
08:16 22.12.2024
 
Суд арестовал по делу Тимура Иванова коллекцию ретроавтомобилей

По делу Тимура Иванова суд наложил арест на коллекцию ретроавтомобилей

© РИА Новости . Московские суды общей юрисдикции | Перейти в медиабанкЗамминистр обороны РФ Тимур Иванов
Замминистр обороны РФ Тимур Иванов - ПРАЙМ, 1920, 22.12.2024
© РИА Новости . Московские суды общей юрисдикции
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МОСКВА, 22 дек - ПРАЙМ. По делу бывшего замминистра обороны Тимура Иванова арестованы 12 ретроавтомобилей 1938-1977 годов выпуска и два ретромотоцикла 1953 года, следует из судебных документов в распоряжении РИА Новости.
Среди них - редкие Packard 1942 года выпуска и британский родстер Triumph 1800 1948 года, а также Chevrolet 1941 года и "Москвич-412" 1969 года.
Всего по делу арестованы 37 транспортных средств, зарегистрированных на четверых близких Иванову людей и две подконтрольные ему фирмы. В их числе - 23 автомобиля, 12 мотоциклов, один мотороллер с мотоколяской и катер открытого типа для рыбалки.
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В конце апреля Иванова отправили в СИЗО за получение взяток в особо крупном размере. Его адвокат Мурад Мусаев рассказывал РИА Новости, что следствие вменяет Иванову взятки на сумму порядка 1 миллиарда рублей, вину он не признает.
Позднее стало известно, что в отношении Иванова расследуется еще одно уголовное дело, касающееся растраты более 200 миллионов рублей на разнице курсов валют при покупке и продаже паромов для Керченской переправы, а также хищения 3,2 миллиарда рублей у лопнувшего банка "Интеркоммерц". Как рассказывал РИА Новости Мусаев, дело было возбуждено восемь лет назад, защита считает обвинения "совершенно беспочвенными".
 
Тимур ИвановМинобороны РФсудкоррупция
 
 
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