https://1prime.ru/20241222/konsortsium-853784786.html
СМИ: в США хотят создать оборонный консорциум с участием SpaceX и OpenAI
СМИ: в США хотят создать оборонный консорциум с участием SpaceX и OpenAI - 22.12.2024, ПРАЙМ
СМИ: в США хотят создать оборонный консорциум с участием SpaceX и OpenAI
Одни из крупнейших американских компаний в сфере оборонных технологий Palantir и Anduril Industries планируют создать консорциум с компаниями SpaceX, OpenAI и... | 22.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-22T20:15+0300
2024-12-22T20:15+0300
2024-12-22T20:15+0300
вооружения
сша
spacex
openai
бизнес
оборонные компании
оборона
https://cdnn.1prime.ru/img/84125/62/841256268_0:125:2400:1475_1920x0_80_0_0_f9d290245c874056a8c7415c3f11235f.jpg
МОСКВА, 22 дек - ПРАЙМ. Одни из крупнейших американских компаний в сфере оборонных технологий Palantir и Anduril Industries планируют создать консорциум с компаниями SpaceX, OpenAI и рядом других фирм для выполнения заказов правительства США, сообщает газета Financial Times со ссылкой на источники. "Palantir и Anduril, одни из крупнейших американских компаний в сфере оборонных технологий, ведут переговоры с приблизительно десятком конкурентов о создании консорциума, который будет совместно участвовать в тендерах на выполнение государственных заказов, пытаясь разрушить олигополию "главных" подрядчиков в стране... Компании, с которыми ведут переговоры по присоединению (к консорциуму - ред.), включают SpaceX Илона Маска, OpenAI, создавшую ChatGPT, автономную судостроительную компанию Saronic и занимающуюся искусственным интеллектом Scale AI", - говорится в публикации издания со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией. Как отмечает газета, обсуждения проходят на фоне стремления компаний "отхватить больший кусок" оборонного бюджета правительства США в размере 850 миллиардов долларов у основных подрядчиков - Lockheed Martin, Raytheon и Boeing. Ожидается, что о достижении договоренности будет объявлено уже в январе.
сша
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84125/62/841256268_134:0:2267:1600_1920x0_80_0_0_ba2f79656011c9fd6baf0278c3940e8c.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сша, spacex, openai, бизнес, оборонные компании, оборона
Вооружения, США, SpaceX, OpenAI, Бизнес, оборонные компании, оборона
СМИ: в США хотят создать оборонный консорциум с участием SpaceX и OpenAI
FT: оборонные подрядчики в США планируют создать консорциум со SpaceX и OpenAI
МОСКВА, 22 дек - ПРАЙМ. Одни из крупнейших американских компаний в сфере оборонных технологий Palantir и Anduril Industries планируют создать консорциум с компаниями SpaceX, OpenAI и рядом других фирм для выполнения заказов правительства США, сообщает газета Financial Times со ссылкой на источники.
"Palantir и Anduril, одни из крупнейших американских компаний в сфере оборонных технологий, ведут переговоры с приблизительно десятком конкурентов о создании консорциума, который будет совместно участвовать в тендерах на выполнение государственных заказов, пытаясь разрушить олигополию "главных" подрядчиков в стране... Компании, с которыми ведут переговоры по присоединению (к консорциуму - ред.), включают SpaceX Илона Маска, OpenAI, создавшую ChatGPT, автономную судостроительную компанию Saronic и занимающуюся искусственным интеллектом Scale AI", - говорится в публикации издания со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.
Как отмечает газета, обсуждения проходят на фоне стремления компаний "отхватить больший кусок" оборонного бюджета правительства США в размере 850 миллиардов долларов у основных подрядчиков - Lockheed Martin, Raytheon и Boeing.
Ожидается, что о достижении договоренности будет объявлено уже в январе.