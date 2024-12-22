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СМИ: в США хотят создать оборонный консорциум с участием SpaceX и OpenAI

СМИ: в США хотят создать оборонный консорциум с участием SpaceX и OpenAI - 22.12.2024, ПРАЙМ

СМИ: в США хотят создать оборонный консорциум с участием SpaceX и OpenAI

Одни из крупнейших американских компаний в сфере оборонных технологий Palantir и Anduril Industries планируют создать консорциум с компаниями SpaceX, OpenAI и... | 22.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-22T20:15+0300

2024-12-22T20:15+0300

2024-12-22T20:15+0300

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МОСКВА, 22 дек - ПРАЙМ. Одни из крупнейших американских компаний в сфере оборонных технологий Palantir и Anduril Industries планируют создать консорциум с компаниями SpaceX, OpenAI и рядом других фирм для выполнения заказов правительства США, сообщает газета Financial Times со ссылкой на источники. "Palantir и Anduril, одни из крупнейших американских компаний в сфере оборонных технологий, ведут переговоры с приблизительно десятком конкурентов о создании консорциума, который будет совместно участвовать в тендерах на выполнение государственных заказов, пытаясь разрушить олигополию "главных" подрядчиков в стране... Компании, с которыми ведут переговоры по присоединению (к консорциуму - ред.), включают SpaceX Илона Маска, OpenAI, создавшую ChatGPT, автономную судостроительную компанию Saronic и занимающуюся искусственным интеллектом Scale AI", - говорится в публикации издания со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией. Как отмечает газета, обсуждения проходят на фоне стремления компаний "отхватить больший кусок" оборонного бюджета правительства США в размере 850 миллиардов долларов у основных подрядчиков - Lockheed Martin, Raytheon и Boeing. Ожидается, что о достижении договоренности будет объявлено уже в январе.

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сша, spacex, openai, бизнес, оборонные компании, оборона