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Стало известно, какой кроссовер будут собирать на бывшем заводе GM в России - 22.12.2024, ПРАЙМ
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Стало известно, какой кроссовер будут собирать на бывшем заводе GM в России
Стало известно, какой кроссовер будут собирать на бывшем заводе GM в России - 22.12.2024, ПРАЙМ
Стало известно, какой кроссовер будут собирать на бывшем заводе GM в России
На бывшем заводе General Motors в Санкт-Петербурге наладят сборку кроссоверов Jaecoo J7, сообщил портал "Китайские автомобили". | 22.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-22T15:03+0300
2024-12-22T15:03+0300
экономика
россия
санкт-петербург
general motors
hyundai
jaecoo
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МОСКВА, 22 дек - ПРАЙМ. На бывшем заводе General Motors в Санкт-Петербурге наладят сборку кроссоверов Jaecoo J7, сообщил портал "Китайские автомобили".Эксперты портала выяснили, что в открытой базе Росстандарта разместили сертификат Одобрения типа транспортного средства (ОТТС) на Jaecoo J7 с производством его на бывшем заводе GM и Hyundai в Шушарах.Это предприятие американский автоконцерн построил в 2008 году и до 2015 года выпускал на нем различные модели. В 2020 году завод выкупил корейский Hyundai, но развернуть на нем производство так и не смог. Сейчас предприятием владеет связанная с холдингом AGR ("Авилон") фирма "Арт-Финанс".
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россия, санкт-петербург, general motors, hyundai, jaecoo
Экономика, РОССИЯ, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, General Motors, Hyundai, Jaecoo
15:03 22.12.2024
 
Стало известно, какой кроссовер будут собирать на бывшем заводе GM в России

"Китайские автомобили": в Петербурге на бывшем заводе GM начнут выпуск Jaecoo J7

© РИА Новости . Кирилл Брага | Перейти в медиабанкАвтомобиль Jaecoo
Автомобиль Jaecoo - ПРАЙМ, 1920, 22.12.2024
© РИА Новости . Кирилл Брага
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МОСКВА, 22 дек - ПРАЙМ. На бывшем заводе General Motors в Санкт-Петербурге наладят сборку кроссоверов Jaecoo J7, сообщил портал "Китайские автомобили".
Эксперты портала выяснили, что в открытой базе Росстандарта разместили сертификат Одобрения типа транспортного средства (ОТТС) на Jaecoo J7 с производством его на бывшем заводе GM и Hyundai в Шушарах.
Это предприятие американский автоконцерн построил в 2008 году и до 2015 года выпускал на нем различные модели. В 2020 году завод выкупил корейский Hyundai, но развернуть на нем производство так и не смог. Сейчас предприятием владеет связанная с холдингом AGR ("Авилон") фирма "Арт-Финанс".
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ЭкономикаРОССИЯСАНКТ-ПЕТЕРБУРГGeneral MotorsHyundaiJaecoo
 
 
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