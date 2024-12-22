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Стало известно, какой кроссовер будут собирать на бывшем заводе GM в России

Стало известно, какой кроссовер будут собирать на бывшем заводе GM в России - 22.12.2024, ПРАЙМ

Стало известно, какой кроссовер будут собирать на бывшем заводе GM в России

На бывшем заводе General Motors в Санкт-Петербурге наладят сборку кроссоверов Jaecoo J7, сообщил портал "Китайские автомобили". | 22.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-22T15:03+0300

2024-12-22T15:03+0300

2024-12-22T15:03+0300

экономика

россия

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general motors

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МОСКВА, 22 дек - ПРАЙМ. На бывшем заводе General Motors в Санкт-Петербурге наладят сборку кроссоверов Jaecoo J7, сообщил портал "Китайские автомобили".Эксперты портала выяснили, что в открытой базе Росстандарта разместили сертификат Одобрения типа транспортного средства (ОТТС) на Jaecoo J7 с производством его на бывшем заводе GM и Hyundai в Шушарах.Это предприятие американский автоконцерн построил в 2008 году и до 2015 года выпускал на нем различные модели. В 2020 году завод выкупил корейский Hyundai, но развернуть на нем производство так и не смог. Сейчас предприятием владеет связанная с холдингом AGR ("Авилон") фирма "Арт-Финанс".

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россия, санкт-петербург, general motors, hyundai, jaecoo