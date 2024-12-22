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Маск возмутился тем, что США слишком много тратят на оборону Европы

Маск возмутился тем, что США слишком много тратят на оборону Европы - 22.12.2024, ПРАЙМ

Маск возмутился тем, что США слишком много тратят на оборону Европы

Американский бизнесмен Илон Маск возмутился тем, что в США в условиях дефицита бюджета и роста госдолга тратят большое количество средств на оборону Европы в... | 22.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-22T22:57+0300

2024-12-22T22:57+0300

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экономика

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госдолг сша

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расходы на оборону

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МОСКВА, 22 дек - ПРАЙМ. Американский бизнесмен Илон Маск возмутился тем, что в США в условиях дефицита бюджета и роста госдолга тратят большое количество средств на оборону Европы в рамках Североатлантического альянса. Комментируя публикацию соцсети Х одного из пользователей, отражающую расходы стран-членов блока на оборону, предприниматель задался вопросом, почему американские налогоплательщики покрывают четверть европейских трат на оборону."Это бессмысленно, особенно когда у нас огромный дефицит бюджета и неприемлемый рост долга", — добавил Маск. Ранее издание Financial Times писало, что команда одержавшего победу в президентской гонке в США Дональда Трампа заявила европейским чиновникам, что новая администрация будет требовать от членов альянса увеличивать расходы на оборону до 5% ВВП. Страны НАТО в ходе саммита в Вильнюсе в прошлом году договорились тратить на оборону минимум 2% ВВП. Сейчас, согласно данным альянса, 2% ВВП тратят 23 страны из 32 членов НАТО. По данным западных СМИ, Трамп, критиковавший Европу за низкий вклад в обороноспособность блока, хочет требовать от стран-участниц организации повысить траты на оборону до 3% ВВП.

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сша, илон маск, госдолг сша, европа, расходы на оборону