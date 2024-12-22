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Маск возмутился тем, что США слишком много тратят на оборону Европы
Маск возмутился тем, что США слишком много тратят на оборону Европы - 22.12.2024, ПРАЙМ
Маск возмутился тем, что США слишком много тратят на оборону Европы
Американский бизнесмен Илон Маск возмутился тем, что в США в условиях дефицита бюджета и роста госдолга тратят большое количество средств на оборону Европы в... | 22.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-22T22:57+0300
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МОСКВА, 22 дек - ПРАЙМ. Американский бизнесмен Илон Маск возмутился тем, что в США в условиях дефицита бюджета и роста госдолга тратят большое количество средств на оборону Европы в рамках Североатлантического альянса. Комментируя публикацию соцсети Х одного из пользователей, отражающую расходы стран-членов блока на оборону, предприниматель задался вопросом, почему американские налогоплательщики покрывают четверть европейских трат на оборону."Это бессмысленно, особенно когда у нас огромный дефицит бюджета и неприемлемый рост долга", — добавил Маск. Ранее издание Financial Times писало, что команда одержавшего победу в президентской гонке в США Дональда Трампа заявила европейским чиновникам, что новая администрация будет требовать от членов альянса увеличивать расходы на оборону до 5% ВВП. Страны НАТО в ходе саммита в Вильнюсе в прошлом году договорились тратить на оборону минимум 2% ВВП. Сейчас, согласно данным альянса, 2% ВВП тратят 23 страны из 32 членов НАТО. По данным западных СМИ, Трамп, критиковавший Европу за низкий вклад в обороноспособность блока, хочет требовать от стран-участниц организации повысить траты на оборону до 3% ВВП.
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сша, илон маск, госдолг сша, европа, расходы на оборону
Экономика, США, Илон Маск, госдолг США, ЕВРОПА, расходы на оборону
Маск возмутился тем, что США слишком много тратят на оборону Европы
Маск возмутился тем, что США много тратят на оборону Европы при росте госдолга
МОСКВА, 22 дек - ПРАЙМ. Американский бизнесмен Илон Маск возмутился тем, что в США в условиях дефицита бюджета и роста госдолга тратят большое количество средств на оборону Европы в рамках Североатлантического альянса.
Комментируя публикацию соцсети Х одного из пользователей, отражающую расходы стран-членов блока на оборону, предприниматель задался вопросом, почему американские налогоплательщики покрывают четверть европейских трат на оборону.
"Это бессмысленно, особенно когда у нас огромный дефицит бюджета и неприемлемый рост долга", — добавил Маск.
Ранее издание Financial Times писало, что команда одержавшего победу в президентской гонке в США Дональда Трампа заявила европейским чиновникам, что новая администрация будет требовать от членов альянса увеличивать расходы на оборону до 5% ВВП.
Страны НАТО в ходе саммита в Вильнюсе в прошлом году договорились тратить на оборону минимум 2% ВВП. Сейчас, согласно данным альянса, 2% ВВП тратят 23 страны из 32 членов НАТО. По данным западных СМИ, Трамп, критиковавший Европу за низкий вклад в обороноспособность блока, хочет требовать от стран-участниц организации повысить траты на оборону до 3% ВВП.
Орбан прокомментировал идею повышения оборонных расходов стран НАТО