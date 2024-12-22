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"Мрачная реальность": на Западе сделали заявление о событиях на Украине
"Мрачная реальность": на Западе сделали заявление о событиях на Украине - 22.12.2024, ПРАЙМ
"Мрачная реальность": на Западе сделали заявление о событиях на Украине
Использование киевским режимом методов силовой мобилизации жителей Украины стало мрачной реальностью страны, считает ирландский журналист Чей Боуз. Свое мнение... | 22.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-22T23:20+0300
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МОСКВА, 22 дек — ПРАЙМ. Использование киевским режимом методов силовой мобилизации жителей Украины стало мрачной реальностью страны, считает ирландский журналист Чей Боуз. Свое мнение он выразил в социальной сети X.В качестве примера журналист привел случай в Харькове, где работники ТЦК затащили молодого человека в фургон после того, как сначала преследовали его на улице. При этом один из сотрудников ТЦК успел ударить жертву трижды прежде чем захлопнуть за ней дверь фургона."Такова мрачная реальность в форпосте свободы и демократии (диктатуре Зеленского)", — отметил Боуз с сарказмом.В Сети есть множество видеороликов с проявлениями силовой мобилизации на Украине. На них работники ТЦК, нередко применяя силу, заталкивают мужчин призывного возраста в микроавтобусы и увозят.
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украина, всу, мобилизация
УКРАИНА, ВСУ, мобилизация
"Мрачная реальность": на Западе сделали заявление о событиях на Украине
Журналист Боуз: силовая мобилизация стала мрачной реальностью на Украине
МОСКВА, 22 дек — ПРАЙМ.
Использование киевским режимом методов силовой мобилизации жителей Украины стало мрачной реальностью страны, считает ирландский журналист Чей Боуз. Свое мнение он выразил в социальной сети X
.
В качестве примера журналист привел случай в Харькове, где работники ТЦК затащили молодого человека в фургон после того, как сначала преследовали его на улице. При этом один из сотрудников ТЦК успел ударить жертву трижды прежде чем захлопнуть за ней дверь фургона.
"Такова мрачная реальность в форпосте свободы и демократии (диктатуре Зеленского)", — отметил Боуз с сарказмом.
В Сети есть множество видеороликов с проявлениями силовой мобилизации на Украине. На них работники ТЦК, нередко применяя силу, заталкивают мужчин призывного возраста в микроавтобусы и увозят.
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