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Социальная доплата для пенсионеров в Москве вырастет с 2025 года
Социальная доплата для пенсионеров в Москве вырастет с 2025 года - 22.12.2024, ПРАЙМ
Социальная доплата для пенсионеров в Москве вырастет с 2025 года
Социальная доплата для пенсионеров в Москве вырастет с 1 января 2025 года, сумма ежемесячной выплаты с ее учетом составит до 25 850 рублей, сообщила РИА Новости | 22.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-22T03:02+0300
2024-12-22T03:02+0300
2024-12-22T03:02+0300
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общество
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МОСКВА, 22 дек - ПРАЙМ. Социальная доплата для пенсионеров в Москве вырастет с 1 января 2025 года, сумма ежемесячной выплаты с ее учетом составит до 25 850 рублей, сообщила РИА Новости председатель комиссии Мосгордумы по экономической и социальной политике Людмила Гусева.
"В зависимости от наличия и сроков постоянного проживания в городе Москве региональная социальная доплата осуществляется неработающим пенсионерам: либо до величины прожиточного минимума пенсионера, прожиточный минимум проиндексирован с 1 января 2025 года на 5,5% и составит 17 897 рублей – для пенсионеров, постоянно проживающих в Москве менее 10 лет. Либо до городского социального стандарта, проиндексирован с 1 января 2025 года на 5,5% и составит 25 850 рублей, – для пенсионеров, постоянно проживающих в Москве более 10 лет", - рассказала Гусева.
Она напомнила, что вопрос индексации самих пенсий относится к компетенции Социального фонда Российской Федерации. В Москве за счет средств городского бюджета осуществляется выплата региональной социальной доплаты к ним.
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общество , москва, социальный фонд
Экономика, Общество , МОСКВА, Социальный фонд
Социальная доплата для пенсионеров в Москве вырастет с 2025 года
Социальная доплата для пенсионеров в Москве вырастет с 1 января 2025 года до 25 850 рублей
МОСКВА, 22 дек - ПРАЙМ. Социальная доплата для пенсионеров в Москве вырастет с 1 января 2025 года, сумма ежемесячной выплаты с ее учетом составит до 25 850 рублей, сообщила РИА Новости председатель комиссии Мосгордумы по экономической и социальной политике Людмила Гусева.
"В зависимости от наличия и сроков постоянного проживания в городе Москве региональная социальная доплата осуществляется неработающим пенсионерам: либо до величины прожиточного минимума пенсионера, прожиточный минимум проиндексирован с 1 января 2025 года на 5,5% и составит 17 897 рублей – для пенсионеров, постоянно проживающих в Москве менее 10 лет. Либо до городского социального стандарта, проиндексирован с 1 января 2025 года на 5,5% и составит 25 850 рублей, – для пенсионеров, постоянно проживающих в Москве более 10 лет", - рассказала Гусева.
Она напомнила, что вопрос индексации самих пенсий относится к компетенции Социального фонда Российской Федерации. В Москве за счет средств городского бюджета осуществляется выплата региональной социальной доплаты к ним.