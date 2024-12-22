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Социальная доплата для пенсионеров в Москве вырастет с 2025 года

Социальная доплата для пенсионеров в Москве вырастет с 2025 года - 22.12.2024, ПРАЙМ

Социальная доплата для пенсионеров в Москве вырастет с 2025 года

Социальная доплата для пенсионеров в Москве вырастет с 1 января 2025 года, сумма ежемесячной выплаты с ее учетом составит до 25 850 рублей, сообщила РИА Новости | 22.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-22T03:02+0300

2024-12-22T03:02+0300

2024-12-22T03:02+0300

экономика

общество

москва

социальный фонд

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МОСКВА, 22 дек - ПРАЙМ. Социальная доплата для пенсионеров в Москве вырастет с 1 января 2025 года, сумма ежемесячной выплаты с ее учетом составит до 25 850 рублей, сообщила РИА Новости председатель комиссии Мосгордумы по экономической и социальной политике Людмила Гусева. "В зависимости от наличия и сроков постоянного проживания в городе Москве региональная социальная доплата осуществляется неработающим пенсионерам: либо до величины прожиточного минимума пенсионера, прожиточный минимум проиндексирован с 1 января 2025 года на 5,5% и составит 17 897 рублей – для пенсионеров, постоянно проживающих в Москве менее 10 лет. Либо до городского социального стандарта, проиндексирован с 1 января 2025 года на 5,5% и составит 25 850 рублей, – для пенсионеров, постоянно проживающих в Москве более 10 лет", - рассказала Гусева. Она напомнила, что вопрос индексации самих пенсий относится к компетенции Социального фонда Российской Федерации. В Москве за счет средств городского бюджета осуществляется выплата региональной социальной доплаты к ним.

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общество , москва, социальный фонд