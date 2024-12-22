https://1prime.ru/20241222/nissan-patrol-853780204.html

В Россию привезли новый классический Nissan Patrol по впечатляющей цене

В Россию привезли новый классический Nissan Patrol по впечатляющей цене - 22.12.2024, ПРАЙМ

В Россию привезли новый классический Nissan Patrol по впечатляющей цене

На российском рынке появился новый классический Nissan Patrol в кузове Y61 2024 года выпуска. Цена стартует от 14 миллионов рублей. Об этом сообщило издание... | 22.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-22T15:32+0300

2024-12-22T15:32+0300

2024-12-22T15:32+0300

экономика

россия

покупка легкового автомобиля

nissan

внедорожники

https://cdnn.1prime.ru/img/76296/43/762964391_0:93:3388:2000_1920x0_80_0_0_857af4ef7a810ac787857e66cb972a8b.jpg

МОСКВА, 22 дек - ПРАЙМ. На российском рынке появился новый классический Nissan Patrol в кузове Y61 2024 года выпуска. Цена стартует от 14 миллионов рублей. Об этом сообщило издание Motor.ru. Отмечается, что ввезенные их арабских стран автомобили выставили на продажу в Москве. При этом российская цена в два раза выше. Так, в ОАЭ новый Nissan Patrol Y61 можно найти по цене от 64 до 70 тысяч долларов. Причина заключается в том, что внедорожник оборудован бензиновым атмосферником V6 объемом 4,8 литра мощностью 280 лошадиных сил, работающим с классической пятиступенчатой АКП. Этот двигатель проходит по наименее выгодной ставке. По данным издания, продаваемые в России Nissan Patrol имеют богатые комплектации, в которые входят кожаный красный салон, камера заднего вида, передние кресла с электроприводами, три ряда сидений, два кондиционера и обогревателя, климат-контроль, люк в крыше и светодиодные фары.

https://1prime.ru/20241221/changan-853766793.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, покупка легкового автомобиля, nissan, внедорожники