https://1prime.ru/20241222/nissan-patrol-853780204.html
В Россию привезли новый классический Nissan Patrol по впечатляющей цене
В Россию привезли новый классический Nissan Patrol по впечатляющей цене - 22.12.2024, ПРАЙМ
В Россию привезли новый классический Nissan Patrol по впечатляющей цене
На российском рынке появился новый классический Nissan Patrol в кузове Y61 2024 года выпуска. Цена стартует от 14 миллионов рублей. Об этом сообщило издание... | 22.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-22T15:32+0300
2024-12-22T15:32+0300
2024-12-22T15:32+0300
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покупка легкового автомобиля
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МОСКВА, 22 дек - ПРАЙМ. На российском рынке появился новый классический Nissan Patrol в кузове Y61 2024 года выпуска. Цена стартует от 14 миллионов рублей. Об этом сообщило издание Motor.ru. Отмечается, что ввезенные их арабских стран автомобили выставили на продажу в Москве. При этом российская цена в два раза выше. Так, в ОАЭ новый Nissan Patrol Y61 можно найти по цене от 64 до 70 тысяч долларов. Причина заключается в том, что внедорожник оборудован бензиновым атмосферником V6 объемом 4,8 литра мощностью 280 лошадиных сил, работающим с классической пятиступенчатой АКП. Этот двигатель проходит по наименее выгодной ставке. По данным издания, продаваемые в России Nissan Patrol имеют богатые комплектации, в которые входят кожаный красный салон, камера заднего вида, передние кресла с электроприводами, три ряда сидений, два кондиционера и обогревателя, климат-контроль, люк в крыше и светодиодные фары.
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россия, покупка легкового автомобиля, nissan, внедорожники
Экономика, РОССИЯ, покупка легкового автомобиля, Nissan, внедорожники
В Россию привезли новый классический Nissan Patrol по впечатляющей цене
Motor.ru: внедорожник Nissan Patrol 2024 выставили на продажу в РФ за 14 млн руб
МОСКВА, 22 дек - ПРАЙМ.
На российском рынке появился новый классический Nissan Patrol в кузове Y61 2024 года выпуска. Цена стартует от 14 миллионов рублей. Об этом сообщило издание Motor.ru
.
Отмечается, что ввезенные их арабских стран автомобили выставили на продажу в Москве. При этом российская цена в два раза выше. Так, в ОАЭ новый Nissan Patrol Y61 можно найти по цене от 64 до 70 тысяч долларов. Причина заключается в том, что внедорожник оборудован бензиновым атмосферником V6 объемом 4,8 литра мощностью 280 лошадиных сил, работающим с классической пятиступенчатой АКП. Этот двигатель проходит по наименее выгодной ставке.
По данным издания, продаваемые в России Nissan Patrol имеют богатые комплектации, в которые входят кожаный красный салон, камера заднего вида, передние кресла с электроприводами, три ряда сидений, два кондиционера и обогревателя, климат-контроль, люк в крыше и светодиодные фары.
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