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Хуже обвеса и обсчета. Назван “черный” метод обмана покупателей - 22.12.2024, ПРАЙМ
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Хуже обвеса и обсчета. Назван “черный” метод обмана покупателей
Хуже обвеса и обсчета. Назван “черный” метод обмана покупателей - 22.12.2024, ПРАЙМ
Хуже обвеса и обсчета. Назван “черный” метод обмана покупателей
Обман покупателей существовал всегда и был массовым. Современные технологии и развитие общества усложнили его технологии, но не исключили полностью. Напротив,... | 22.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-22T02:02+0300
2024-12-22T02:02+0300
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МОСКВА, 22 дек - ПРАЙМ. Обман покупателей существовал всегда и был массовым. Современные технологии и развитие общества усложнили его технологии, но не исключили полностью. Напротив, появились новые формы и методы обмана, рассказал агентству “Прайм” Вадим Ковригин, заместитель директора Института экономики, управления и права МГПУ.По его словам, все методы обмана можно разделить на две группы: К первой группе можно отнести обвес, добавление в чек других товаров, завышение цены в чеке в сравнении с ценой на полке. Такой обман при хорошей бдительности и внимании к деталям раскрыть легко.Более сложная ситуация со второй группой методов. Маркетинг был, есть и будет. И далеко не всегда он осуществляется честно. Самый распространенный способ - продажа товара по большой скидке с учетом, однако, изначально завышенной цены.“Обещание большой скидки в любой в форме (просто снижение цены, "два берешь - платишь за один" и тому подобное притупляют бдительность, заставляя совершать необдуманные покупки”, - предупредил он.Распространена также продажа товара под маркой и брендом другого, с иными, менее качественными характеристиками. Иногда продавцы намеренно нагнетают ажиотаж вокруг товара - "последний экземпляр", искусственно созданная очередь и т.д.Загвоздка кроется в том, что за применение первой группы методов ответственность на недобросовестного продавца наложить легко, а вот со второй группой возможны проблемы. КоАП установлена ответственность за введение в заблуждение покупателя, однако, ее непросто доказать. Покупателя ведь никто не принуждал брать по скидке, характеристики товаров озвучивались заранее. Именно здесь необходимо совершенствование законодательства, считает Ковригин.
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магазин, маркетинг, маркетинг и реклама, торговля
магазин, маркетинг, Маркетинг и реклама, торговля
02:02 22.12.2024
 
Хуже обвеса и обсчета. Назван “черный” метод обмана покупателей

Эксперт Ковригин: "черный маркетинг" обманывает клиентов хуже обвеса и обсчета

© РИА Новости . Валерий Мельников | Перейти в медиабанк" Покупатели
Покупатели - ПРАЙМ, 1920, 22.12.2024
© РИА Новости . Валерий Мельников
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МОСКВА, 22 дек - ПРАЙМ. Обман покупателей существовал всегда и был массовым. Современные технологии и развитие общества усложнили его технологии, но не исключили полностью. Напротив, появились новые формы и методы обмана, рассказал агентству “Прайм” Вадим Ковригин, заместитель директора Института экономики, управления и права МГПУ.
По его словам, все методы обмана можно разделить на две группы:
  1. 1.
    прямой обман;
  2. 2.
    "черный" маркетинг.
К первой группе можно отнести обвес, добавление в чек других товаров, завышение цены в чеке в сравнении с ценой на полке. Такой обман при хорошей бдительности и внимании к деталям раскрыть легко.
Более сложная ситуация со второй группой методов. Маркетинг был, есть и будет. И далеко не всегда он осуществляется честно. Самый распространенный способ - продажа товара по большой скидке с учетом, однако, изначально завышенной цены.
“Обещание большой скидки в любой в форме (просто снижение цены, "два берешь - платишь за один" и тому подобное притупляют бдительность, заставляя совершать необдуманные покупки”, - предупредил он.
Распространена также продажа товара под маркой и брендом другого, с иными, менее качественными характеристиками. Иногда продавцы намеренно нагнетают ажиотаж вокруг товара - "последний экземпляр", искусственно созданная очередь и т.д.
Загвоздка кроется в том, что за применение первой группы методов ответственность на недобросовестного продавца наложить легко, а вот со второй группой возможны проблемы. КоАП установлена ответственность за введение в заблуждение покупателя, однако, ее непросто доказать. Покупателя ведь никто не принуждал брать по скидке, характеристики товаров озвучивались заранее. Именно здесь необходимо совершенствование законодательства, считает Ковригин.
Продукты в магазине - ПРАЙМ, 1920, 27.11.2024
В магазины возвращается старая схема обмана покупателей
27 ноября, 02:02
 
магазинмаркетингМаркетинг и рекламаторговля
 
 
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