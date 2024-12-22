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Хуже обвеса и обсчета. Назван “черный” метод обмана покупателей

Хуже обвеса и обсчета. Назван “черный” метод обмана покупателей - 22.12.2024, ПРАЙМ

Хуже обвеса и обсчета. Назван “черный” метод обмана покупателей

Обман покупателей существовал всегда и был массовым. Современные технологии и развитие общества усложнили его технологии, но не исключили полностью. Напротив,... | 22.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-22T02:02+0300

2024-12-22T02:02+0300

2024-12-22T02:02+0300

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МОСКВА, 22 дек - ПРАЙМ. Обман покупателей существовал всегда и был массовым. Современные технологии и развитие общества усложнили его технологии, но не исключили полностью. Напротив, появились новые формы и методы обмана, рассказал агентству “Прайм” Вадим Ковригин, заместитель директора Института экономики, управления и права МГПУ.По его словам, все методы обмана можно разделить на две группы: К первой группе можно отнести обвес, добавление в чек других товаров, завышение цены в чеке в сравнении с ценой на полке. Такой обман при хорошей бдительности и внимании к деталям раскрыть легко.Более сложная ситуация со второй группой методов. Маркетинг был, есть и будет. И далеко не всегда он осуществляется честно. Самый распространенный способ - продажа товара по большой скидке с учетом, однако, изначально завышенной цены.“Обещание большой скидки в любой в форме (просто снижение цены, "два берешь - платишь за один" и тому подобное притупляют бдительность, заставляя совершать необдуманные покупки”, - предупредил он.Распространена также продажа товара под маркой и брендом другого, с иными, менее качественными характеристиками. Иногда продавцы намеренно нагнетают ажиотаж вокруг товара - "последний экземпляр", искусственно созданная очередь и т.д.Загвоздка кроется в том, что за применение первой группы методов ответственность на недобросовестного продавца наложить легко, а вот со второй группой возможны проблемы. КоАП установлена ответственность за введение в заблуждение покупателя, однако, ее непросто доказать. Покупателя ведь никто не принуждал брать по скидке, характеристики товаров озвучивались заранее. Именно здесь необходимо совершенствование законодательства, считает Ковригин.

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