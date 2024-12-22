https://1prime.ru/20241222/obman-853747802.html
Хуже обвеса и обсчета. Назван “черный” метод обмана покупателей
Хуже обвеса и обсчета. Назван “черный” метод обмана покупателей - 22.12.2024, ПРАЙМ
Хуже обвеса и обсчета. Назван “черный” метод обмана покупателей
Обман покупателей существовал всегда и был массовым. Современные технологии и развитие общества усложнили его технологии, но не исключили полностью. Напротив,... | 22.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-22T02:02+0300
2024-12-22T02:02+0300
2024-12-22T02:02+0300
магазин
маркетинг
маркетинг и реклама
торговля
https://cdnn.1prime.ru/img/82727/32/827273263_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_f3fae41de7e8b865993cc32daac98f0a.jpg
МОСКВА, 22 дек - ПРАЙМ. Обман покупателей существовал всегда и был массовым. Современные технологии и развитие общества усложнили его технологии, но не исключили полностью. Напротив, появились новые формы и методы обмана, рассказал агентству “Прайм” Вадим Ковригин, заместитель директора Института экономики, управления и права МГПУ.По его словам, все методы обмана можно разделить на две группы: К первой группе можно отнести обвес, добавление в чек других товаров, завышение цены в чеке в сравнении с ценой на полке. Такой обман при хорошей бдительности и внимании к деталям раскрыть легко.Более сложная ситуация со второй группой методов. Маркетинг был, есть и будет. И далеко не всегда он осуществляется честно. Самый распространенный способ - продажа товара по большой скидке с учетом, однако, изначально завышенной цены.“Обещание большой скидки в любой в форме (просто снижение цены, "два берешь - платишь за один" и тому подобное притупляют бдительность, заставляя совершать необдуманные покупки”, - предупредил он.Распространена также продажа товара под маркой и брендом другого, с иными, менее качественными характеристиками. Иногда продавцы намеренно нагнетают ажиотаж вокруг товара - "последний экземпляр", искусственно созданная очередь и т.д.Загвоздка кроется в том, что за применение первой группы методов ответственность на недобросовестного продавца наложить легко, а вот со второй группой возможны проблемы. КоАП установлена ответственность за введение в заблуждение покупателя, однако, ее непросто доказать. Покупателя ведь никто не принуждал брать по скидке, характеристики товаров озвучивались заранее. Именно здесь необходимо совершенствование законодательства, считает Ковригин.
https://1prime.ru/20241127/obman-853103986.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/82727/32/827273263_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_207901b6b772848b58eedef4ec1ef2c7.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
магазин, маркетинг, маркетинг и реклама, торговля
магазин, маркетинг, Маркетинг и реклама, торговля
Хуже обвеса и обсчета. Назван “черный” метод обмана покупателей
Эксперт Ковригин: "черный маркетинг" обманывает клиентов хуже обвеса и обсчета
МОСКВА, 22 дек - ПРАЙМ. Обман покупателей существовал всегда и был массовым. Современные технологии и развитие общества усложнили его технологии, но не исключили полностью. Напротив, появились новые формы и методы обмана, рассказал агентству “Прайм” Вадим Ковригин, заместитель директора Института экономики, управления и права МГПУ.
По его словам, все методы обмана можно разделить на две группы:
1. прямой обман;
2."черный" маркетинг.
К первой группе можно отнести обвес, добавление в чек других товаров, завышение цены в чеке в сравнении с ценой на полке. Такой обман при хорошей бдительности и внимании к деталям раскрыть легко.
Более сложная ситуация со второй группой методов. Маркетинг был, есть и будет. И далеко не всегда он осуществляется честно. Самый распространенный способ - продажа товара по большой скидке с учетом, однако, изначально завышенной цены.
“Обещание большой скидки в любой в форме (просто снижение цены, "два берешь - платишь за один" и тому подобное притупляют бдительность, заставляя совершать необдуманные покупки”, - предупредил он.
Распространена также продажа товара под маркой и брендом другого, с иными, менее качественными характеристиками. Иногда продавцы намеренно нагнетают ажиотаж вокруг товара - "последний экземпляр", искусственно созданная очередь и т.д.
Загвоздка кроется в том, что за применение первой группы методов ответственность на недобросовестного продавца наложить легко, а вот со второй группой возможны проблемы. КоАП установлена ответственность за введение в заблуждение покупателя, однако, ее непросто доказать. Покупателя ведь никто не принуждал брать по скидке, характеристики товаров озвучивались заранее. Именно здесь необходимо совершенствование законодательства, считает Ковригин.
В магазины возвращается старая схема обмана покупателей