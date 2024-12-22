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Орбан заявил, что Европа проиграла конфликт на Украине
Орбан заявил, что Европа проиграла конфликт на Украине - 22.12.2024, ПРАЙМ
Орбан заявил, что Европа проиграла конфликт на Украине
Европа потерпела поражение в украинском конфликте, невзирая на то, что это пытаются отрицать с помощью "коммуникационных трюков", заявил в эфире телеканала М1... | 22.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-22T22:29+0300
2024-12-22T22:29+0300
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БУДАПЕШТ, 22 дек - ПРАЙМ. Европа потерпела поражение в украинском конфликте, невзирая на то, что это пытаются отрицать с помощью "коммуникационных трюков", заявил в эфире телеканала М1 премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.Он отметил, что "существует новая реальность, частично на фронте — об этом все могут слышать, это не скрывается". По его словам, Россия продвигается вперед, "медленно перемалывая, продвигается вперед". "Эту войну Евросоюз проиграл", — подчеркнул венгерский премьер.Орбан добавил, что в настоящее время "пытаются применить всякие коммуникационные трюки", говоря, например, что "нельзя знать, что такое победа". При этом попытки объяснить, что "победа — это поражение, а поражение — это победа" скорее напоминают роман Джорджа Оруэлла "1984", отметил он.Кроме того, премьер заявил, что в апреле 2022 года Москва и Киев были "в нескольких часах" от заключения мирного соглашения, но "из-за вмешательства Запада это соглашение стало невозможным".
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Политика, ЕВРОПА, РОССИЯ, УКРАИНА, Виктор Орбан, конфликт
Орбан заявил, что Европа проиграла конфликт на Украине
Орбан: Европа проиграла украинский конфликт, несмотря на попытки это отрицать
БУДАПЕШТ, 22 дек - ПРАЙМ. Европа потерпела поражение в украинском конфликте, невзирая на то, что это пытаются отрицать с помощью "коммуникационных трюков", заявил в эфире телеканала М1 премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.
Он отметил, что "существует новая реальность, частично на фронте — об этом все могут слышать, это не скрывается". По его словам, Россия продвигается вперед, "медленно перемалывая, продвигается вперед".
"Эту войну Евросоюз проиграл", — подчеркнул венгерский премьер.
Орбан добавил, что в настоящее время "пытаются применить всякие коммуникационные трюки", говоря, например, что "нельзя знать, что такое победа". При этом попытки объяснить, что "победа — это поражение, а поражение — это победа" скорее напоминают роман Джорджа Оруэлла "1984", отметил он.
Кроме того, премьер заявил, что в апреле 2022 года Москва и Киев были "в нескольких часах" от заключения мирного соглашения, но "из-за вмешательства Запада это соглашение стало невозможным".
Зеленский признал поражение. Европа размышляет, чем еще помочь Киеву