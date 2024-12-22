https://1prime.ru/20241222/oreshnik-853777661.html

Путин назвал создание "Орешника" историческим событием

Путин назвал создание "Орешника" историческим событием - 22.12.2024, ПРАЙМ

Путин назвал создание "Орешника" историческим событием

Президент России Владимир Путин назвал создание баллистической ракетной боевой системы "Орешник" историческим событием в ракетно-космической области и добавил,... | 22.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-22T13:29+0300

2024-12-22T13:29+0300

2024-12-22T13:29+0300

вооружения

"орешник"

владимир путин

россия

украина

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МОСКВА, 22 дек - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин назвал создание баллистической ракетной боевой системы "Орешник" историческим событием в ракетно-космической области и добавил, что ничего подобного никогда не происходило. "Орешник" – это не событие года, это историческое событие в ракетно-космической области. Ничего подобного никогда не происходило. Это впервые произошло с таким видом оружия", - сказал Путин в интервью тележурналисту Павлу Зарубину. По словам главы государства, он был достаточно глубоко погружен в тему разработки системы "Орешник"."Да, достаточно глубоко", - сказал Путин, отвечая на соответствующий вопрос. "Конечно, это часть моей работы", - добавил президент.Он также рассказал, что в Минобороны РФ были разные точки зрения по поводу разработки ракетного комплекса "Орешник", и сам Путин присоединился к тем, кто считал, что надо его производить и испытать в боевых условиях."В министерстве обороны были разные точки зрения на этот счет. В конце концов я присоединился к тем, кто считал, что его: а) нужно производить, и дал прямое указание это делать, выделить необходимые ресурсы, и б) согласился с теми, кто считал, что настало время его испытать в боевых условиях", - сказал глава государства.

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"орешник", владимир путин, россия, украина