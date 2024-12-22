https://1prime.ru/20241222/peregovory-853783612.html

Путин принял в Кремле премьера Словакии Фицо

Путин принял в Кремле премьера Словакии Фицо - 22.12.2024, ПРАЙМ

Путин принял в Кремле премьера Словакии Фицо

Президент РФ Владимир Путин принял в Кремле премьера Словакии Роберта Фицо, который находится с рабочим визитом в Москве. Об этом сообщил пресс-секретарь... | 22.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-22T19:33+0300

2024-12-22T19:33+0300

2024-12-22T20:35+0300

политика

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словакия

владимир путин

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переговоры

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МОСКВА, 22 дек - ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин принял в Кремле премьера Словакии Роберта Фицо, который находится с рабочим визитом в Москве. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.По его словам, в Кремле проходят переговоры Путина и Фицо, встреча проводится в формате "один на один".Отвечая на вопрос тележурналиста Павла Зарубина о том, когда бы запланирован визит Фицо в Москву, Песков сообщил, что это было сделано несколько дней назад.Кроме того, пресс-секретарь президента РФ допустил, что Путин и Фицо в ходе встречи в Москве обсудят международные вопросы и транзит российского газа. При этом он подчеркнул, что конкретная повестка встречи будет известна только после завершения переговоров.Ранее видеокадры встречи опубликовал в своем Telegram-канале журналист телеканала "Россия 1" Павел Зарубин.

https://1prime.ru/20241222/putin-853779023.html

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россия, словакия, владимир путин, роберт фицо, переговоры