https://1prime.ru/20241222/plan-853780937.html

"Остались считаные дни". На Западе рассказали о новом плане Зеленского

"Остались считаные дни". На Западе рассказали о новом плане Зеленского - 22.12.2024, ПРАЙМ

"Остались считаные дни". На Западе рассказали о новом плане Зеленского

Владимир Зеленский предпринимает попытки заставить Москву пойти на эскалацию конфликта до инаугурации одержавшего победу в президентской гонке в США Дональда... | 22.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-22T15:51+0300

2024-12-22T15:51+0300

2024-12-22T15:51+0300

политика

украина

россия

владимир путин

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владимир зеленский

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МОСКВА, 22 дек — ПРАЙМ. Владимир Зеленский предпринимает попытки заставить Москву пойти на эскалацию конфликта до инаугурации одержавшего победу в президентской гонке в США Дональда Трампа, считает ирландский журналист Чей Боуз. Свое мнение он выразил в социальной сети X.По его мнению, Зеленский знает, что у него "остались считаные дни" до 20 января, когда состоится инаугурация Трампа, "чтобы попытаться вынудить (президента России — ред.) Владимира Путина пойти на эскалацию".Боуз полагает, что российские власти не пойдут на поводу у Зеленского и порекомендовал ему собирать чемоданы, пока такая возможность еще осталась.Ранее Трамп неоднократно заявлял, что сможет добиться урегулирования конфликта на Украине путем переговоров и что ему удастся разобраться с данным вопросом в течение одного дня.

https://1prime.ru/20241221/zelenskiy-853768288.html

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украина, россия, владимир путин, дональд трамп, владимир зеленский