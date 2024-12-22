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"Остались считаные дни". На Западе рассказали о новом плане Зеленского
"Остались считаные дни". На Западе рассказали о новом плане Зеленского - 22.12.2024, ПРАЙМ
"Остались считаные дни". На Западе рассказали о новом плане Зеленского
Владимир Зеленский предпринимает попытки заставить Москву пойти на эскалацию конфликта до инаугурации одержавшего победу в президентской гонке в США Дональда... | 22.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-22T15:51+0300
2024-12-22T15:51+0300
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МОСКВА, 22 дек — ПРАЙМ. Владимир Зеленский предпринимает попытки заставить Москву пойти на эскалацию конфликта до инаугурации одержавшего победу в президентской гонке в США Дональда Трампа, считает ирландский журналист Чей Боуз. Свое мнение он выразил в социальной сети X.По его мнению, Зеленский знает, что у него "остались считаные дни" до 20 января, когда состоится инаугурация Трампа, "чтобы попытаться вынудить (президента России — ред.) Владимира Путина пойти на эскалацию".Боуз полагает, что российские власти не пойдут на поводу у Зеленского и порекомендовал ему собирать чемоданы, пока такая возможность еще осталась.Ранее Трамп неоднократно заявлял, что сможет добиться урегулирования конфликта на Украине путем переговоров и что ему удастся разобраться с данным вопросом в течение одного дня.
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Политика, УКРАИНА, РОССИЯ, Владимир Путин, Дональд Трамп, Владимир Зеленский
"Остались считаные дни". На Западе рассказали о новом плане Зеленского
Журналист Боуз: Зеленский хочет добиться от РФ эскалации до инаугурации Трампа
МОСКВА, 22 дек — ПРАЙМ.
Владимир Зеленский предпринимает попытки заставить Москву пойти на эскалацию конфликта до инаугурации одержавшего победу в президентской гонке в США Дональда Трампа, считает ирландский журналист Чей Боуз. Свое мнение он выразил в социальной сети X
.
По его мнению, Зеленский знает, что у него "остались считаные дни" до 20 января, когда состоится инаугурация Трампа, "чтобы попытаться вынудить (президента России — ред.) Владимира Путина пойти на эскалацию".
Боуз полагает, что российские власти не пойдут на поводу у Зеленского и порекомендовал ему собирать чемоданы, пока такая возможность еще осталась.
Ранее Трамп неоднократно заявлял, что сможет добиться урегулирования конфликта на Украине путем переговоров и что ему удастся разобраться с данным вопросом в течение одного дня.
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