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"Остались считаные дни". На Западе рассказали о новом плане Зеленского - 22.12.2024, ПРАЙМ
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"Остались считаные дни". На Западе рассказали о новом плане Зеленского
"Остались считаные дни". На Западе рассказали о новом плане Зеленского - 22.12.2024, ПРАЙМ
"Остались считаные дни". На Западе рассказали о новом плане Зеленского
Владимир Зеленский предпринимает попытки заставить Москву пойти на эскалацию конфликта до инаугурации одержавшего победу в президентской гонке в США Дональда... | 22.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-22T15:51+0300
2024-12-22T15:51+0300
политика
украина
россия
владимир путин
дональд трамп
владимир зеленский
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МОСКВА, 22 дек — ПРАЙМ. Владимир Зеленский предпринимает попытки заставить Москву пойти на эскалацию конфликта до инаугурации одержавшего победу в президентской гонке в США Дональда Трампа, считает ирландский журналист Чей Боуз. Свое мнение он выразил в социальной сети X.По его мнению, Зеленский знает, что у него "остались считаные дни" до 20 января, когда состоится инаугурация Трампа, "чтобы попытаться вынудить (президента России — ред.) Владимира Путина пойти на эскалацию".Боуз полагает, что российские власти не пойдут на поводу у Зеленского и порекомендовал ему собирать чемоданы, пока такая возможность еще осталась.Ранее Трамп неоднократно заявлял, что сможет добиться урегулирования конфликта на Украине путем переговоров и что ему удастся разобраться с данным вопросом в течение одного дня.
https://1prime.ru/20241221/zelenskiy-853768288.html
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украина, россия, владимир путин, дональд трамп, владимир зеленский
Политика, УКРАИНА, РОССИЯ, Владимир Путин, Дональд Трамп, Владимир Зеленский
15:51 22.12.2024
 
"Остались считаные дни". На Западе рассказали о новом плане Зеленского

Журналист Боуз: Зеленский хочет добиться от РФ эскалации до инаугурации Трампа

© Фото : The Presidential Office of UkraineПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 22.12.2024
© Фото : The Presidential Office of Ukraine
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МОСКВА, 22 дек — ПРАЙМ. Владимир Зеленский предпринимает попытки заставить Москву пойти на эскалацию конфликта до инаугурации одержавшего победу в президентской гонке в США Дональда Трампа, считает ирландский журналист Чей Боуз. Свое мнение он выразил в социальной сети X.
По его мнению, Зеленский знает, что у него "остались считаные дни" до 20 января, когда состоится инаугурация Трампа, "чтобы попытаться вынудить (президента России — ред.) Владимира Путина пойти на эскалацию".
Боуз полагает, что российские власти не пойдут на поводу у Зеленского и порекомендовал ему собирать чемоданы, пока такая возможность еще осталась.
Ранее Трамп неоднократно заявлял, что сможет добиться урегулирования конфликта на Украине путем переговоров и что ему удастся разобраться с данным вопросом в течение одного дня.
Генеральная Ассамблея ООН в Нью-Йорке - ПРАЙМ, 1920, 21.12.2024
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ПолитикаУКРАИНАРОССИЯВладимир ПутинДональд ТрампВладимир Зеленский
 
 
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