https://1prime.ru/20241222/putin-853774281.html
Путин поздравил энергетиков с профессиональным праздником
Путин поздравил энергетиков с профессиональным праздником - 22.12.2024, ПРАЙМ
Путин поздравил энергетиков с профессиональным праздником
Президент России Владимир Путин, поздравляя работников и ветеранов энергетической отрасли России с профессиональным праздником, отметил, что от нее зависит... | 22.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-22T00:43+0300
2024-12-22T00:43+0300
2024-12-22T00:43+0300
энергетика
экономика
россия
москва
донбасс
владимир путин
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МОСКВА, 22 дек - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин, поздравляя работников и ветеранов энергетической отрасли России с профессиональным праздником, отметил, что от нее зависит дальнейшее укрепление промышленного потенциала страны, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.
"Поздравляю с профессиональным праздником работников и ветеранов этой стратегически значимой, базовой, без преувеличения, фундаментальной отрасли. Ведь от её эффективности и надёжности прямо зависит дальнейшее укрепление промышленного потенциала страны, поступательное развитие регионов, динамичный рост национальной экономики, а значит, благополучие и повышение качества жизни миллионов российских семей", - говорится в поздравлении.
Владимир Путин отметил, что сотрудники энергетической отрасли каждый день обеспечивают устойчивость энергосистемы России, вносят большой вклад в модернизацию сетевой инфраструктуры, в наращивание генерирующих мощностей. Он подчеркнул, что благодаря такой самоотдаче с каждым годом отрасль становится всё более высокотехнологичной, а в практику внедряются передовые инженерные и цифровые решения, повышаются экологические стандарты.
Также президент особо отметил мужество и решимость специалистов, которые обеспечивают восстановление и работу энергосистем Донбасса и Новороссии, других регионов России, находящихся в непосредственной близости от линии боевого соприкосновения.
Кроме того, Путин подчеркнул, что в предстоящие годы необходимо продолжать качественно менять облик энергетического комплекса России: запускать новые объекты генерации, модернизировать электросетевое хозяйство и, что принципиально, на базе собственных разработок развивать энергетическое машиностроение.
"Убеждён, что богатый опыт и компетентность позволят вам осуществить все намеченные планы. Желаю вам крепкого здоровья и благополучия и от души поздравляю с наступающим Новым годом", - добавил президент.
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Энергетика, Экономика, РОССИЯ, МОСКВА, ДОНБАСС, Владимир Путин
Путин поздравил энергетиков с профессиональным праздником
Путин: от энергетической отрасли зависит укрепление промышленного потенциала России
МОСКВА, 22 дек - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин, поздравляя работников и ветеранов энергетической отрасли России с профессиональным праздником, отметил, что от нее зависит дальнейшее укрепление промышленного потенциала страны, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.
"Поздравляю с профессиональным праздником работников и ветеранов этой стратегически значимой, базовой, без преувеличения, фундаментальной отрасли. Ведь от её эффективности и надёжности прямо зависит дальнейшее укрепление промышленного потенциала страны, поступательное развитие регионов, динамичный рост национальной экономики, а значит, благополучие и повышение качества жизни миллионов российских семей", - говорится в поздравлении.
Владимир Путин отметил, что сотрудники энергетической отрасли каждый день обеспечивают устойчивость энергосистемы России, вносят большой вклад в модернизацию сетевой инфраструктуры, в наращивание генерирующих мощностей. Он подчеркнул, что благодаря такой самоотдаче с каждым годом отрасль становится всё более высокотехнологичной, а в практику внедряются передовые инженерные и цифровые решения, повышаются экологические стандарты.
Также президент особо отметил мужество и решимость специалистов, которые обеспечивают восстановление и работу энергосистем Донбасса и Новороссии, других регионов России, находящихся в непосредственной близости от линии боевого соприкосновения.
Кроме того, Путин подчеркнул, что в предстоящие годы необходимо продолжать качественно менять облик энергетического комплекса России: запускать новые объекты генерации, модернизировать электросетевое хозяйство и, что принципиально, на базе собственных разработок развивать энергетическое машиностроение.
"Убеждён, что богатый опыт и компетентность позволят вам осуществить все намеченные планы. Желаю вам крепкого здоровья и благополучия и от души поздравляю с наступающим Новым годом", - добавил президент.