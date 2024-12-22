https://1prime.ru/20241222/putin-853775862.html

Песков рассказал о планах Путина на новый год

Песков рассказал о планах Путина на новый год - 22.12.2024, ПРАЙМ

Песков рассказал о планах Путина на новый год

Президент России Владимир Путин проведет новогодние праздники в рабочем графике, определенные планы уже есть, рассказал РИА Новости пресс-секретарь президента... | 22.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-22T08:10+0300

2024-12-22T08:10+0300

2024-12-22T08:10+0300

владимир путин

дмитрий песков

новый год

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МОСКВА, 22 дек - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин проведет новогодние праздники в рабочем графике, определенные планы уже есть, рассказал РИА Новости пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Президент может запланировать все что угодно. Определенные планы, конечно, есть. Очевидно, что все выходные в понятии обычных граждан он отдыхать не будет, да и в этой ситуации это невозможно. Будет рабочий график", - сказал РИА Новости Песков, говоря о планах президента на новогодние каникулы.

https://1prime.ru/20240208/843019265.html

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владимир путин, дмитрий песков, новый год