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Песков рассказал о планах Путина на новый год - 22.12.2024, ПРАЙМ
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Песков рассказал о планах Путина на новый год
Песков рассказал о планах Путина на новый год - 22.12.2024, ПРАЙМ
Песков рассказал о планах Путина на новый год
Президент России Владимир Путин проведет новогодние праздники в рабочем графике, определенные планы уже есть, рассказал РИА Новости пресс-секретарь президента... | 22.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-22T08:10+0300
2024-12-22T08:10+0300
владимир путин
дмитрий песков
новый год
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МОСКВА, 22 дек - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин проведет новогодние праздники в рабочем графике, определенные планы уже есть, рассказал РИА Новости пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Президент может запланировать все что угодно. Определенные планы, конечно, есть. Очевидно, что все выходные в понятии обычных граждан он отдыхать не будет, да и в этой ситуации это невозможно. Будет рабочий график", - сказал РИА Новости Песков, говоря о планах президента на новогодние каникулы.
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владимир путин, дмитрий песков, новый год
Владимир Путин, Дмитрий Песков, Новый год
08:10 22.12.2024
 
Песков рассказал о планах Путина на новый год

Песков: Путин проведет новогодние праздники в рабочем графике, планы есть

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МОСКВА, 22 дек - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин проведет новогодние праздники в рабочем графике, определенные планы уже есть, рассказал РИА Новости пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Президент может запланировать все что угодно. Определенные планы, конечно, есть. Очевидно, что все выходные в понятии обычных граждан он отдыхать не будет, да и в этой ситуации это невозможно. Будет рабочий график", - сказал РИА Новости Песков, говоря о планах президента на новогодние каникулы.
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