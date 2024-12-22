https://1prime.ru/20241222/putin-853776399.html

Путин рассказал о стремлении "цивилизованного мира" добить Россию

Путин рассказал о стремлении "цивилизованного мира" добить Россию - 22.12.2024, ПРАЙМ

Путин рассказал о стремлении "цивилизованного мира" добить Россию

Когда потенциал России при действиях прежнего поколения политиков сократился, ее начали добивать, вместо того чтобы сделать участником цивилизованного мира,... | 22.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-22T10:30+0300

2024-12-22T10:30+0300

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владимир путин

россия

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МОСКВА, 22 дек - ПРАЙМ. Когда потенциал России при действиях прежнего поколения политиков сократился, ее начали добивать, вместо того чтобы сделать участником цивилизованного мира, заявил президент РФ Владимир Путин. Путин отметил, что Россия в новейшей истории прошла тот период, когда прежнее поколение политиков пошло на разрушение собственной страны в надежде стать частью так называемого цивилизованного мира. "Мы в новейшей истории прошли тот период, когда наше прежнее поколение политиков, на мой взгляд, пошли даже на разрушение собственной страны в надежде на то, что Россия станет частью так называемого цивилизованного мира. А этому цивилизованному миру только этого было и нужно. Потому что как только потенциал России сократился, она ослабла, ее начали добивать, вместо того чтобы сделать равноправным партнером и участником этого цивилизованного мира. К сожалению, так устроен мир, во всяком случае, сегодня", - сказал президент в интервью журналисту программы "Москва. Кремль. Путин" на "России 1" Павлу Зарубину.По словам главы государства, когда противники России осознают ее готовность отвечать на любые вызовы, поймут, что пора искать компромиссы."Мы всегда будем отвечать на любой вызов. Всегда. Когда наконец наши сегодняшние противники и возможные партнёры это услышат, поймут, осознают, мне кажется, тогда придёт осознание того, что нужно... искать компромиссы", - сказал Путин.Он подчеркнул, что Россия в новейшей истории прошла тот период, когда прежнее поколение политиков пошло даже на разрушение собственной страны в надежде стать частью так называемого цивилизованного мира.“Считаю, мы в новейшей истории прошли тот период, когда наше прежнее поколение политиков, на мой взгляд, пошли даже на разрушение собственной страны в надежде на то, что Россия станет частью так называемого цивилизованного мира”, - сказал президент.Глава государства подчеркнул, что противники РФ эскалируют ситуацию, если хотят - пускай, но Россия всегда будет отвечать на любой вызов,."Мы видим, что делает наш противник сегодняшний. Он эскалирует ситуацию. Если так хочется - ну пускай. Плохо живётся? Пускай эскалирует дальше. Мы всегда будем отвечать на любой вызов. Всегда", - сказал Путин.Он отметил, что Россия будет строить отношения с другими странами только на основе интересов российского государства."Мы готовы к поиску этих компромиссов. Но без ущерба для наших интересов", - сказал Путин.Отвечая на вопрос о возможности улучшения отношений между Россией и США, глава государства отметил, что можно сделать все, если есть желание, а у РФ желание никогда не пропадало."Можно все сделать. Если есть желание. У нас это желание никогда не пропадало", - сказал президент, отвечая на вопрос журналиста Павла Зарубина о перспективах улучшения отношений двух стран после того, как действующая администрация США "закопала" их, поддерживая киевский режим.Когда противники России осознают ее готовность отвечать на любые вызовы, поймут, что пора искать компромиссы, указал Путин.На вопрос о том, идет ли третья мировая война, президент посоветовал никого не пугать, но отметил, что опасностей много и они возрастают."Знаете, не надо никого пугать. Опасностей много, они возрастают. И мы видим, что делает наш противник сегодняшний - он эскалирует ситуацию", - сказал Путин

https://1prime.ru/20241221/putin-853767077.html

https://1prime.ru/20241221/putintramp-853765979.html

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владимир путин, россия