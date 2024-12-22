https://1prime.ru/20241222/putin-853777954.html
Путин охарактеризовал темпы развития дорожной сети России
Путин охарактеризовал темпы развития дорожной сети России - 22.12.2024, ПРАЙМ
Путин охарактеризовал темпы развития дорожной сети России
Президент России Владимир Путин заявил о хорошем темпе развития дорожной сети и ключевых автомагистралей в России. | 22.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-22T14:01+0300
2024-12-22T14:01+0300
2024-12-22T14:01+0300
владимир путин
автомобильный транспорт
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МОСКВА, 22 дек - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин заявил о хорошем темпе развития дорожной сети и ключевых автомагистралей в России. "У нас набран высокий, хороший темп развития дорожной сети и ключевых автомагистралей", - сказал Путин в ходе церемонии открытия объектов транспортной инфраструктуры.
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владимир путин, автомобильный транспорт
Владимир Путин, автомобильный транспорт
Путин охарактеризовал темпы развития дорожной сети России
Путин: в России набран хороший темп развития дорожной сети и ключевых автомагистралей