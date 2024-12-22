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Путин отреагировал на атаку украинских беспилотников на Казань - 22.12.2024, ПРАЙМ
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Путин отреагировал на атаку украинских беспилотников на Казань
Путин отреагировал на атаку украинских беспилотников на Казань - 22.12.2024, ПРАЙМ
Путин отреагировал на атаку украинских беспилотников на Казань
Противник столкнется с многократно большими разрушениями в ответ на атаки по российской территории, заявил президент РФ Владимир Путин. | 22.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-22T14:32+0300
2024-12-22T14:46+0300
россия
казань
владимир путин
всу
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МОСКВА, 22 дек - ПРАЙМ. Противник столкнется с многократно большими разрушениями в ответ на атаки по российской территории, заявил президент РФ Владимир Путин. Глава государства в воскресенье в режиме видеоконференции принял участие в открытии новых транспортных объектов в нескольких регионах страны. Был открыт в том числе и новый автомобильный обход Нижнекамска и Набережных Челнов в ТатарстанеКомментируя атаку украинских беспилотников на Казань, российский подчеркнул, что "кто бы и как бы ни старался у нас чего-то разрушить, он столкнется с многократно большими разрушениями у себя за это и пожалеет еще о том, что он пытается сделать у нас в стране".Путин выразил уверенность, что руководство Казани восстановит все, что было повреждено в результате атаки дронов ВСУ на КазаньПрезидент РФ также отметил, что страна будет не просто восстанавливать тот ущерб, который противник пытается ей нанести, но будет двигаться вперед еще большими темпами.Россия будет развивать и дорожную сеть, и городское строительство, будет строить жилье, добавил он.Кроме того, Путин заявил, что Казань развивается такими темпами, которым многие и во многих странах могут позавидовать и он смотрит на это с большим удовольствием.
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россия, казань, владимир путин, всу
РОССИЯ, КАЗАНЬ, Владимир Путин, ВСУ
14:32 22.12.2024 (обновлено: 14:46 22.12.2024)
 
Путин отреагировал на атаку украинских беспилотников на Казань

Путин пообещал, что противник пожалеет об атаке на Казань

© РИА Новости . Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкСъезд партии "Единая Россия"
Съезд партии Единая Россия - ПРАЙМ, 1920, 22.12.2024
© РИА Новости . Сергей Бобылев
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МОСКВА, 22 дек - ПРАЙМ. Противник столкнется с многократно большими разрушениями в ответ на атаки по российской территории, заявил президент РФ Владимир Путин.
Глава государства в воскресенье в режиме видеоконференции принял участие в открытии новых транспортных объектов в нескольких регионах страны. Был открыт в том числе и новый автомобильный обход Нижнекамска и Набережных Челнов в Татарстане
Комментируя атаку украинских беспилотников на Казань, российский подчеркнул, что "кто бы и как бы ни старался у нас чего-то разрушить, он столкнется с многократно большими разрушениями у себя за это и пожалеет еще о том, что он пытается сделать у нас в стране".
Путин выразил уверенность, что руководство Казани восстановит все, что было повреждено в результате атаки дронов ВСУ на Казань
Президент РФ также отметил, что страна будет не просто восстанавливать тот ущерб, который противник пытается ей нанести, но будет двигаться вперед еще большими темпами.
Россия будет развивать и дорожную сеть, и городское строительство, будет строить жилье, добавил он.
Кроме того, Путин заявил, что Казань развивается такими темпами, которым многие и во многих странах могут позавидовать и он смотрит на это с большим удовольствием.
Подготовка трассы М-12 к открытию - ПРАЙМ, 1920, 22.12.2024
Путин отметил востребованность трассы М-12 между Москвой и Казанью
14:10
 
РОССИЯКАЗАНЬВладимир ПутинВСУ
 
 
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