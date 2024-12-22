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Открылись три новых терминала в аэропортах Ставрополя, Магадана и Чебоксар

Открылись три новых терминала в аэропортах Ставрополя, Магадана и Чебоксар - 22.12.2024, ПРАЙМ

Открылись три новых терминала в аэропортах Ставрополя, Магадана и Чебоксар

Президент России Владимир Путин дал старт полноценной работе аэровокзала Магадана, а также терминалов в аэропортах Ставрополя и Чебоксар, которые открылись... | 22.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-22T15:32+0300

2024-12-22T15:32+0300

2024-12-22T15:51+0300

экономика

владимир путин

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МОСКВА, 22 дек - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин дал старт полноценной работе аэровокзала Магадана, а также терминалов в аэропортах Ставрополя и Чебоксар, которые открылись после реконструкции. В результате реконструкции площадь аэровокзального комплекса аэропорта Магадана имени В.С. Высоцкого выросла с 10,2 тысячи квадратных метров до 14,4 тысячи квадратных метров. Новый комплекс обеспечит обслуживание пассажиров и авиакомпаний на уровне, отвечающем лучшим мировым стандартам качества, говорится в материалах к мероприятию. Комплекс оборудован современным аэропортовым оборудованием, двумя телетрапами, пятью выходами на посадку и способен обеспечить пропускную способность 800 пассажиров в час или до 1 млн пассажиров в год. Первый тестовый рейс был выполнен 20 декабря 2024 года. Новый терминал международного аэропорта Магадан построен при финансовой поддержке ВЭБ.РФ, который уделяет особое внимание проектам, направленным на развитие аэропортовой инфраструктуры Дальнего Востока. Такие проекты придают дополнительный импульс развитию региона и усиливают его туристическую привлекательность. Объем участия ВЭБ.РФ в проекте - 6,07 миллиарда рублей. Аэровокзальный комплекс общей площадью 14,4 тысячи квадратных метров построен для увеличения пропускной способности обслуживания воздушных судов средней и большой вместимости. Кроме того, президент запустил новый терминал аэропорта в Ставрополе. В результате реконструкции площадь терминала выросла с 5 до 6 тысяч квадратных метров. Аэровокзал оборудован 2 телетрапами. Пропускная способность увеличилась с 300 до 400 пассажиров в час, в год аэропорт сможет обслуживать до 580 тысяч пассажиров. Также президент запустил терминал аэропорта в Чебоксарах, открывшийся после реконструкции. Площадь здания аэровокзала выросла с 3,5 до 5,5 тысячи квадратных метров, а пропускная способность увеличилась в 2 раза – со 100 до 200 пассажиров в час.Путин попросил руководителей регионов привести в порядок транспортную и другую инфраструктуру вокруг новых аэропортов в Магадане, Ставрополе и Чебоксарах."В целом хочу обратиться к руководителям регионов, где это событие сейчас происходит: надо инфраструктуру вокруг аэропортов приводить в порядок - транспортную и всяческую другую, там есть над чем поработать - так, чтобы это место было не только красивым внешне, но доступным, удобным для людей, для жителей и гостей регионов, где мы сейчас открываем аэропорты", - сказал Путин.

https://1prime.ru/20241222/aviatsiya-853778284.html

ставрополь

магадан

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владимир путин, ставрополь, магадан, авиация