Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Четыре шага. Трампу дали совет, как восстановить отношения с Россией - 22.12.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20241222/sammit-853781913.html
Четыре шага. Трампу дали совет, как восстановить отношения с Россией
Четыре шага. Трампу дали совет, как восстановить отношения с Россией - 22.12.2024, ПРАЙМ
Четыре шага. Трампу дали совет, как восстановить отношения с Россией
Редкие телефонные звонки между чиновниками не смогут заменить постоянного и содержательного диалога между Россией и США, и избранному президенту Дональду Трампу | 22.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-22T17:23+0300
2024-12-22T17:23+0300
сша
россия
украина
владимир путин
дональд трамп
https://cdnn.1prime.ru/img/82897/92/828979260_0:3:1036:586_1920x0_80_0_0_cb46411aa54743f0a5e11dfdea29d68d.jpg
МОСКВА, 22 дек — ПРАЙМ. Редкие телефонные звонки между чиновниками не смогут заменить постоянного и содержательного диалога между Россией и США, и избранному президенту Дональду Трампу понадобится цельная политика в отношении России, а не просто стратегия в российско-украинском конфликте, пишет The Hill.Как отмечается, отношения между странами ухудшились за последние три года, а после начала военной кампании на Украине Россия стала политически токсичной в Вашингтоне.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramПеред новой администрации встанет задача восстановления регулярных дипломатических отношений. Задача здесь состоит в преобразовании враждебности в состязательное сосуществование. Для достижения цели потребуется мастерство, упорство, терпение и решимость, подчеркивает автор.Трамп намерен восстановить отношения до уровня, позволяющего урегулировать российско-украинский конфликт, и здесь скорый успех невозможен без включения России в обширную повестку дня, отмечается в публикации.При этом Трампу лучше воздержаться от личных встреч с президентом России Владимиром Путиным на раннем этапе. Чтобы подготовиться к диалогу, новый президент должен позвонить Путину и донести, что США не стремятся к стратегическому поражению России. Личная же встреча должна дать существенные результаты и послужить американским интересам. А перед ней Трамп должен отправить специального посланника Кита Келлога для подготовки к саммиту.В качестве повестки дня для саммита можно выделить европейскую безопасность, ситуацию вокруг Украины — то есть вопрос стабилизации границы НАТО и деэскалации гибридной войны.В рамках стратегической стабильности предстоит согласовать дальнейшие ядерные отношения. Также следует коснуться ситуации на Ближнем Востоке — вопросы распространения ядерного оружия, терроризма и энергетической безопасности. Что касается Северо-Восточной Азии, то проблемами здесь являются оборонные отношения России с Северной Кореей и стабильность на Корейском полуострове.Кроме того, Арктика является все более важным регионом, и здесь следует проработать вопрос сдерживания соперничества в сфере безопасности на фоне таяния льдов.Перед саммитом Трамп должен встретиться с ключевыми союзниками США для одобрения подхода к России. Он должен провозгласить новые рамки для развития отношений и урегулирования конфликта. Совместное заявление по его итогам должно четко изложить спорные моменты.Что касается долгосрочных перспектив, то после саммита предстоит долгий путь к менее опасным отношениям, отмечает автор.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
https://1prime.ru/20241222/tramp-853777325.html
сша
украина
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/82897/92/828979260_126:0:910:588_1920x0_80_0_0_95105b0c5b02fd13b00fbcdb5742e07e.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
сша, россия, украина, владимир путин, дональд трамп
США, РОССИЯ, УКРАИНА, Владимир Путин, Дональд Трамп
17:23 22.12.2024
 
Четыре шага. Трампу дали совет, как восстановить отношения с Россией

The Hill: Трампу потребуется цельная политика в отношении России

© РИА Новости . Михаил Климентьев | Перейти в медиабанк%Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп
%Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп - ПРАЙМ, 1920, 22.12.2024
© РИА Новости . Михаил Климентьев
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 22 дек — ПРАЙМ. Редкие телефонные звонки между чиновниками не смогут заменить постоянного и содержательного диалога между Россией и США, и избранному президенту Дональду Трампу понадобится цельная политика в отношении России, а не просто стратегия в российско-украинском конфликте, пишет The Hill.
Как отмечается, отношения между странами ухудшились за последние три года, а после начала военной кампании на Украине Россия стала политически токсичной в Вашингтоне.
Читайте ПРАЙМ в нашем канале в Telegram
Перед новой администрации встанет задача восстановления регулярных дипломатических отношений. Задача здесь состоит в преобразовании враждебности в состязательное сосуществование. Для достижения цели потребуется мастерство, упорство, терпение и решимость, подчеркивает автор.
Атомный ледокол Арктика - ПРАЙМ, 1920, 22.12.2024
Сделка по Арктике. В США рассказали, как Трамп может договориться с Россией
12:26
Трамп намерен восстановить отношения до уровня, позволяющего урегулировать российско-украинский конфликт, и здесь скорый успех невозможен без включения России в обширную повестку дня, отмечается в публикации.
При этом Трампу лучше воздержаться от личных встреч с президентом России Владимиром Путиным на раннем этапе. Чтобы подготовиться к диалогу, новый президент должен позвонить Путину и донести, что США не стремятся к стратегическому поражению России. Личная же встреча должна дать существенные результаты и послужить американским интересам. А перед ней Трамп должен отправить специального посланника Кита Келлога для подготовки к саммиту.
В качестве повестки дня для саммита можно выделить европейскую безопасность, ситуацию вокруг Украины — то есть вопрос стабилизации границы НАТО и деэскалации гибридной войны.
В рамках стратегической стабильности предстоит согласовать дальнейшие ядерные отношения. Также следует коснуться ситуации на Ближнем Востоке — вопросы распространения ядерного оружия, терроризма и энергетической безопасности. Что касается Северо-Восточной Азии, то проблемами здесь являются оборонные отношения России с Северной Кореей и стабильность на Корейском полуострове.
Кроме того, Арктика является все более важным регионом, и здесь следует проработать вопрос сдерживания соперничества в сфере безопасности на фоне таяния льдов.
Перед саммитом Трамп должен встретиться с ключевыми союзниками США для одобрения подхода к России. Он должен провозгласить новые рамки для развития отношений и урегулирования конфликта. Совместное заявление по его итогам должно четко изложить спорные моменты.
Что касается долгосрочных перспектив, то после саммита предстоит долгий путь к менее опасным отношениям, отмечает автор.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
 
СШАРОССИЯУКРАИНАВладимир ПутинДональд Трамп
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала