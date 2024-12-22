https://1prime.ru/20241222/sammit-853781913.html

Четыре шага. Трампу дали совет, как восстановить отношения с Россией

Четыре шага. Трампу дали совет, как восстановить отношения с Россией - 22.12.2024, ПРАЙМ

Четыре шага. Трампу дали совет, как восстановить отношения с Россией

Редкие телефонные звонки между чиновниками не смогут заменить постоянного и содержательного диалога между Россией и США, и избранному президенту Дональду Трампу | 22.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-22T17:23+0300

2024-12-22T17:23+0300

2024-12-22T17:23+0300

сша

россия

украина

владимир путин

дональд трамп

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МОСКВА, 22 дек — ПРАЙМ. Редкие телефонные звонки между чиновниками не смогут заменить постоянного и содержательного диалога между Россией и США, и избранному президенту Дональду Трампу понадобится цельная политика в отношении России, а не просто стратегия в российско-украинском конфликте, пишет The Hill.Как отмечается, отношения между странами ухудшились за последние три года, а после начала военной кампании на Украине Россия стала политически токсичной в Вашингтоне.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramПеред новой администрации встанет задача восстановления регулярных дипломатических отношений. Задача здесь состоит в преобразовании враждебности в состязательное сосуществование. Для достижения цели потребуется мастерство, упорство, терпение и решимость, подчеркивает автор.Трамп намерен восстановить отношения до уровня, позволяющего урегулировать российско-украинский конфликт, и здесь скорый успех невозможен без включения России в обширную повестку дня, отмечается в публикации.При этом Трампу лучше воздержаться от личных встреч с президентом России Владимиром Путиным на раннем этапе. Чтобы подготовиться к диалогу, новый президент должен позвонить Путину и донести, что США не стремятся к стратегическому поражению России. Личная же встреча должна дать существенные результаты и послужить американским интересам. А перед ней Трамп должен отправить специального посланника Кита Келлога для подготовки к саммиту.В качестве повестки дня для саммита можно выделить европейскую безопасность, ситуацию вокруг Украины — то есть вопрос стабилизации границы НАТО и деэскалации гибридной войны.В рамках стратегической стабильности предстоит согласовать дальнейшие ядерные отношения. Также следует коснуться ситуации на Ближнем Востоке — вопросы распространения ядерного оружия, терроризма и энергетической безопасности. Что касается Северо-Восточной Азии, то проблемами здесь являются оборонные отношения России с Северной Кореей и стабильность на Корейском полуострове.Кроме того, Арктика является все более важным регионом, и здесь следует проработать вопрос сдерживания соперничества в сфере безопасности на фоне таяния льдов.Перед саммитом Трамп должен встретиться с ключевыми союзниками США для одобрения подхода к России. Он должен провозгласить новые рамки для развития отношений и урегулирования конфликта. Совместное заявление по его итогам должно четко изложить спорные моменты.Что касается долгосрочных перспектив, то после саммита предстоит долгий путь к менее опасным отношениям, отмечает автор.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

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сша, россия, украина, владимир путин, дональд трамп