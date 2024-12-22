https://1prime.ru/20241222/sankt-peterburg-853781079.html

Путин оценил пользу от запуска Витебской развязки в Санкт-Петербурге

Путин оценил пользу от запуска Витебской развязки в Санкт-Петербурге - 22.12.2024, ПРАЙМ

Путин оценил пользу от запуска Витебской развязки в Санкт-Петербурге

Открытая в Санкт-Петербурге Витебская развязка, которая является первым этапом создания Широтной магистрали, улучшит транспортную доступность в городе, заявил... | 22.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-22T15:55+0300

2024-12-22T15:55+0300

2024-12-22T15:58+0300

экономика

россия

санкт-петербург

владимир путин

дорожное строительство

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МОСКВА, 22 дек - ПРАЙМ. Открытая в Санкт-Петербурге Витебская развязка, которая является первым этапом создания Широтной магистрали, улучшит транспортную доступность в городе, заявил президент России Владимир Путин. Российский лидер в воскресенье по видеосвязи принял участие в открытии новых транспортных объектов в некоторых регионах страны. Так, в Санкт-Петербурге открыли Витебскую развязку Западного скоростного диаметра, которая является первым этапом в создании перспективной Широтной магистрали скоростного движения. По словам Путина, новая дорога позволит горожанам прокладывать более удобные маршруты. Он отметил, что этот кусок трассы будущей большой магистрали "улучшит транспортную доступность юга и юго-востока северной столицы. Глава государства выразил уверенность, что это задел на будущее. Путин поблагодарил строителей, которые вложили труд в создание этого нового участка, и поздравил с началом движения по автодороге. Строительство Витебской развязки началось в 2021 году. Этот дорожный объект решает несколько ключевых задач для транспортной системы Петербурга. Развязка позволяет обеспечить связь между Московским и Фрунзенским районами и Западным скоростным диаметром, снизить нагрузку на улично-дорожную сеть и перераспределить трафик, идущий через центральные районы, отмечено в справочных материалах к запуску объекта. Реализация проекта стала возможной, в том числе благодаря привлечению инструментов опережающего финансирования - средств инфраструктурных бюджетных кредитов. Дорога насчитывает в общей сложности шесть полос – по три в обоих направлениях. Разрешённая скорость движения составит 110 км/ч. В рамках проекта создано два путепровода через железнодорожные пути и надземный пешеходный переход. Витебская развязка стала одним из первых мест в городе, где будет реализована система безбарьерного проезда - "свободный поток" без шлагбаумов. Как отмечено в справочных материалах к запуску дороги, в дальнейшем Витебская развязка соединит Западный скоростной диаметр со следующими этапами Широтной магистрали, что обеспечит непрерывность скоростного движения в направлении восточных районов Санкт-Петербурга, а впоследствии и Ленинградской области.

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россия, санкт-петербург, владимир путин, дорожное строительство