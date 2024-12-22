https://1prime.ru/20241222/serbiya-853781500.html

Сербия не остановит сотрудничество с Россией и КНР по требованию Запада

Сербия не остановит сотрудничество с Россией и КНР по требованию Запада - 22.12.2024, ПРАЙМ

Сербия не остановит сотрудничество с Россией и КНР по требованию Запада

Запад требует от Сербии ввести санкции против России и прекратить сотрудничество с компаниями КНР, но официальный Белград продолжит проводить свою независимую... | 22.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-22T16:58+0300

2024-12-22T16:58+0300

2024-12-22T16:58+0300

сербия

россия

китай

https://cdnn.1prime.ru/img/83695/31/836953125_0:0:2938:1653_1920x0_80_0_0_74da437e129a0e273cd145ad23d74697.jpg

БЕЛГРАД, 22 дек - ПРАЙМ. Запад требует от Сербии ввести санкции против России и прекратить сотрудничество с компаниями КНР, но официальный Белград продолжит проводить свою независимую политику, заявил вице-премьер Сербии Александр Вулин в эфире китайского телеканала CGTN. Замглавы сербского правительства посетил с рабочим визитом КНР, где обсуждал с главами силовых ведомств и органов госбезопасности опыт в противодействии цветным революциям и сотрудничество в контрразведывательной деятельности. "Запад требует, чтобы мы ввели санкции против РФ, остановили китайские инвестиции и делали все, что поддерживают ЕС и США. Но мы - независимое государство, мы никогда не введем никаких санкций в отношении России и продолжим эту политику. Россия - наш союзник, наш друг. Не только исторически, мы разделяем и общее будущее", - цитирует пресс-служба Вулина его заявление в эфире телеканала КНР. Он напомнил, что Россия в своей истории никогда не нанесла вреда Сербии. "Почему мы должны навредить России? НАТО бомбило Сербию, совершило страшную агрессию на Сербию. Они убили и китайских граждан, китайское посольство в Белграде (в мае 1999 года - ред.) подверглась жестокому умышленному нападению. Они знали, что делали, неужели мы должны быть частью этой НАТО?" - указал Вулин и добавил, что президент Сербии и РФ Александр Вучич и Владимир Путин являются друзьями и доверяют друг другу. В 1999 году вооруженное противостояние албанских сепаратистов из Освободительной армии Косово, армии и полиции Сербии привело к бомбардировкам Союзной Республики Югославия (в то время состоявшей из Сербии и Черногории) силами НАТО. Военная операция была предпринята без одобрения Совета Безопасности ООН на основе утверждения западных стран о том, что власти СРЮ якобы проводили этнические чистки в косовской автономии и спровоцировали там гуманитарную катастрофу. Авиаудары Североатлантического альянса продолжались c 24 марта по 10 июня 1999 года. Бомбардировки НАТО привели к гибели свыше 2,5 тысячи человек, включая 87 детей, и ущербу в 100 миллиардов долларов, медики регистрируют последствия применения обедненного урана, ведущие к росту онкологических заболеваний.

https://1prime.ru/20241214/sanktsii-853571135.html

сербия

китай

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

сербия, россия, китай