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На Забайкальской железной дороге произошел сход грузового поезда - 22.12.2024, ПРАЙМ
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На Забайкальской железной дороге произошел сход грузового поезда
На Забайкальской железной дороге произошел сход грузового поезда - 22.12.2024, ПРАЙМ
На Забайкальской железной дороге произошел сход грузового поезда
Сход грузового поезда произошел на станции Бушулей Чернышевского района на Забайкальской железной дороге, движение по станции приостановлено, сообщили в... | 22.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-22T04:14+0300
2024-12-22T04:14+0300
бизнес
россия
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ЧИТА, 22 дек - ПРАЙМ. Сход грузового поезда произошел на станции Бушулей Чернышевского района на Забайкальской железной дороге, движение по станции приостановлено, сообщили в пресс-службе ЗабЖД. "В 7.30 (1.30 мск) на станции Бушулей Забайкальской железной дороги произошел сход грузового поезда. Движение по станции приостановлено", - говорится в сообщении. Уточняется, что пострадавших нет. Для ликвидации последствий схода направлены три восстановительных поезда. Для координации работ по ликвидации последствий происшествия на Забайкальской железной дороге работает оперативный штаб во главе с начальником железной дороги. Причины произошедшего устанавливаются.
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192
40
192
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бизнес, россия
Бизнес, РОССИЯ
04:14 22.12.2024
 
На Забайкальской железной дороге произошел сход грузового поезда

На станции Бушулей Чернышевского района Забайкалья произошел сход грузового поезда

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ЧИТА, 22 дек - ПРАЙМ. Сход грузового поезда произошел на станции Бушулей Чернышевского района на Забайкальской железной дороге, движение по станции приостановлено, сообщили в пресс-службе ЗабЖД.
"В 7.30 (1.30 мск) на станции Бушулей Забайкальской железной дороги произошел сход грузового поезда. Движение по станции приостановлено", - говорится в сообщении.
Уточняется, что пострадавших нет. Для ликвидации последствий схода направлены три восстановительных поезда.
Для координации работ по ликвидации последствий происшествия на Забайкальской железной дороге работает оперативный штаб во главе с начальником железной дороги. Причины произошедшего устанавливаются.
 
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