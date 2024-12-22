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На Забайкальской железной дороге произошел сход грузового поезда
На Забайкальской железной дороге произошел сход грузового поезда - 22.12.2024, ПРАЙМ
На Забайкальской железной дороге произошел сход грузового поезда
Сход грузового поезда произошел на станции Бушулей Чернышевского района на Забайкальской железной дороге, движение по станции приостановлено, сообщили в... | 22.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-22T04:14+0300
2024-12-22T04:14+0300
2024-12-22T04:14+0300
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ЧИТА, 22 дек - ПРАЙМ. Сход грузового поезда произошел на станции Бушулей Чернышевского района на Забайкальской железной дороге, движение по станции приостановлено, сообщили в пресс-службе ЗабЖД.
"В 7.30 (1.30 мск) на станции Бушулей Забайкальской железной дороги произошел сход грузового поезда. Движение по станции приостановлено", - говорится в сообщении.
Уточняется, что пострадавших нет. Для ликвидации последствий схода направлены три восстановительных поезда.
Для координации работ по ликвидации последствий происшествия на Забайкальской железной дороге работает оперативный штаб во главе с начальником железной дороги. Причины произошедшего устанавливаются.
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бизнес, россия
На Забайкальской железной дороге произошел сход грузового поезда
На станции Бушулей Чернышевского района Забайкалья произошел сход грузового поезда
ЧИТА, 22 дек - ПРАЙМ. Сход грузового поезда произошел на станции Бушулей Чернышевского района на Забайкальской железной дороге, движение по станции приостановлено, сообщили в пресс-службе ЗабЖД.
"В 7.30 (1.30 мск) на станции Бушулей Забайкальской железной дороги произошел сход грузового поезда. Движение по станции приостановлено", - говорится в сообщении.
Уточняется, что пострадавших нет. Для ликвидации последствий схода направлены три восстановительных поезда.
Для координации работ по ликвидации последствий происшествия на Забайкальской железной дороге работает оперативный штаб во главе с начальником железной дороги. Причины произошедшего устанавливаются.