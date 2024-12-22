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На Забайкальской железной дороге произошел сход грузового поезда

На Забайкальской железной дороге произошел сход грузового поезда - 22.12.2024, ПРАЙМ

На Забайкальской железной дороге произошел сход грузового поезда

Сход грузового поезда произошел на станции Бушулей Чернышевского района на Забайкальской железной дороге, движение по станции приостановлено, сообщили в... | 22.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-22T04:14+0300

2024-12-22T04:14+0300

2024-12-22T04:14+0300

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ЧИТА, 22 дек - ПРАЙМ. Сход грузового поезда произошел на станции Бушулей Чернышевского района на Забайкальской железной дороге, движение по станции приостановлено, сообщили в пресс-службе ЗабЖД. "В 7.30 (1.30 мск) на станции Бушулей Забайкальской железной дороги произошел сход грузового поезда. Движение по станции приостановлено", - говорится в сообщении. Уточняется, что пострадавших нет. Для ликвидации последствий схода направлены три восстановительных поезда. Для координации работ по ликвидации последствий происшествия на Забайкальской железной дороге работает оперативный штаб во главе с начальником железной дороги. Причины произошедшего устанавливаются.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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