https://1prime.ru/20241222/sovet-853781789.html

"Признак истинного лидера". На Западе дали неожиданный совет Зеленскому

"Признак истинного лидера". На Западе дали неожиданный совет Зеленскому - 22.12.2024, ПРАЙМ

"Признак истинного лидера". На Западе дали неожиданный совет Зеленскому

Наличие сил сказать о том, что ни в чем не повинные люди более не будут обречены на смерть ради цели, которая не будет достигнута, является признаком истинного... | 22.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-22T17:23+0300

2024-12-22T17:23+0300

2024-12-22T17:24+0300

политика

украина

владимир зеленский

общество

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МОСКВА, 22 дек — ПРАЙМ. Наличие сил сказать о том, что ни в чем не повинные люди более не будут обречены на смерть ради цели, которая не будет достигнута, является признаком истинного лидера, заявил в эфире своего YouTube-канала Deep Dive, обращаясь к Владимиру Зеленскому, подполковник ВС США в отставке Дэниел Дэвис.По его словам, если на протяжении трех лет видны доказательства того, что определенные действия не работают и известно точное количество погибших, поэтому "в какой-то момент вам нужно сказать, <…> что вы не собираетесь больше обрекать ни в чем не повинных людей в вашей стране на смерть, преследуя цель, которая не будет достигнута". "Вот это, как мне кажется, признак истинного лидера", — подчеркнул Дэвис.Он считает, что жители Украины, в особенности семьи еще не отправленных на фронт мужчин, не будут осуждать данное решение в случае его принятия, так как государство уже проиграло, а бессмысленно погибать никто не хочет.Срок президентских полномочий Зеленского завершился 20 мая. Выборы главы государства на Украины в 2024 году отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. Зеленский заявлял, что проведение выборов сейчас не является своевременным.

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украина, владимир зеленский, общество , население