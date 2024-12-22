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"Признак истинного лидера". На Западе дали неожиданный совет Зеленскому
"Признак истинного лидера". На Западе дали неожиданный совет Зеленскому - 22.12.2024, ПРАЙМ
"Признак истинного лидера". На Западе дали неожиданный совет Зеленскому
Наличие сил сказать о том, что ни в чем не повинные люди более не будут обречены на смерть ради цели, которая не будет достигнута, является признаком истинного... | 22.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-22T17:23+0300
2024-12-22T17:23+0300
2024-12-22T17:24+0300
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МОСКВА, 22 дек — ПРАЙМ. Наличие сил сказать о том, что ни в чем не повинные люди более не будут обречены на смерть ради цели, которая не будет достигнута, является признаком истинного лидера, заявил в эфире своего YouTube-канала Deep Dive, обращаясь к Владимиру Зеленскому, подполковник ВС США в отставке Дэниел Дэвис.По его словам, если на протяжении трех лет видны доказательства того, что определенные действия не работают и известно точное количество погибших, поэтому "в какой-то момент вам нужно сказать, <…> что вы не собираетесь больше обрекать ни в чем не повинных людей в вашей стране на смерть, преследуя цель, которая не будет достигнута". "Вот это, как мне кажется, признак истинного лидера", — подчеркнул Дэвис.Он считает, что жители Украины, в особенности семьи еще не отправленных на фронт мужчин, не будут осуждать данное решение в случае его принятия, так как государство уже проиграло, а бессмысленно погибать никто не хочет.Срок президентских полномочий Зеленского завершился 20 мая. Выборы главы государства на Украины в 2024 году отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. Зеленский заявлял, что проведение выборов сейчас не является своевременным.
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украина, владимир зеленский, общество , население
Политика, УКРАИНА, Владимир Зеленский, Общество , население
"Признак истинного лидера". На Западе дали неожиданный совет Зеленскому
Подполковник ВС США в отставке Дэвис дал Зеленскому совет об истинном лидерстве
МОСКВА, 22 дек — ПРАЙМ.
Наличие сил сказать о том, что ни в чем не повинные люди более не будут обречены на смерть ради цели, которая не будет достигнута, является признаком истинного лидера, заявил в эфире своего YouTube-канала Deep Dive
, обращаясь к Владимиру Зеленскому, подполковник ВС США в отставке Дэниел Дэвис.
По его словам, если на протяжении трех лет видны доказательства того, что определенные действия не работают и известно точное количество погибших, поэтому "в какой-то момент вам нужно сказать, <…> что вы не собираетесь больше обрекать ни в чем не повинных людей в вашей стране на смерть, преследуя цель, которая не будет достигнута".
"Вот это, как мне кажется, признак истинного лидера", — подчеркнул Дэвис.
Он считает, что жители Украины, в особенности семьи еще не отправленных на фронт мужчин, не будут осуждать данное решение в случае его принятия, так как государство уже проиграло, а бессмысленно погибать никто не хочет.
Срок президентских полномочий Зеленского завершился 20 мая. Выборы главы государства на Украины в 2024 году отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. Зеленский заявлял, что проведение выборов сейчас не является своевременным.
Вплоть до ядерной войны. Названы варианты исхода украинского кризиса