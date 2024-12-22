https://1prime.ru/20241222/tramp-853777809.html

Администрация Трампа может объявить о выходе США из ВОЗ 20 января, пишет FT

Администрация Трампа может объявить о выходе США из ВОЗ 20 января, пишет FT - 22.12.2024, ПРАЙМ

Администрация Трампа может объявить о выходе США из ВОЗ 20 января, пишет FT

Администрация избранного президента Соединенных Штатов Дональда Трампа может объявить о выходе страны из Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) сразу в... | 22.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-22T13:36+0300

2024-12-22T13:36+0300

2024-12-22T13:36+0300

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МОСКВА, 22 дек - ПРАЙМ. Администрация избранного президента Соединенных Штатов Дональда Трампа может объявить о выходе страны из Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) сразу в день инаугурации республиканца 20 января, пишет издание Financial Times со ссылкой на участников команды Трампа. "Члены команды Трампа заявили экспертам о своем намерении объявить о выходе из организации (ВОЗ – ред.) в день инаугурации избранного президента 20 января", - отмечает газета.При этом в случае выхода Соединенных Штатов из ВОЗ организация может оказаться без значительной части своего финансирования, что может угрожать ее возможности противодействовать кризисам в медицинской сфере, подобным пандемии коронавирусной инфекции. В конце ноября Politico писало, что ВОЗ может лишиться до 25 процентов своего финансирования, если Трамп решит вывести США из состава организации. В начале июля 2020 года Трамп во время своего первого президентского срока направил в конгресс официальное уведомление о выходе США из ВОЗ. Процесс выхода должен был закончиться в июле 2021 года. Однако он не был доведен до конца, поскольку преемник Трампа Джо Байден в первый день своего президентства в 2021 году подписал указ о возвращении Соединенных Штатов в ВОЗ. Тогда Трамп подчеркивал, что его страна прекращает отношения с ВОЗ и ее финансирование, так как эта организация "отказалась проводить требуемые реформы". Политик выдвинул в адрес ВОЗ обвинения в сокрытии масштабов коронавирусной пандемии в интересах КНР.

https://1prime.ru/20241210/covid-19-853477152.html

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сша, дональд трамп, воз