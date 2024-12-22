https://1prime.ru/20241222/tramp-853782474.html

СМИ: команда Трампа хочет отменить получение гражданства по месту рождения

СМИ: команда Трампа хочет отменить получение гражданства по месту рождения - 22.12.2024, ПРАЙМ

СМИ: команда Трампа хочет отменить получение гражданства по месту рождения

Команда выигравшего выборы президента в США Дональда Трампа изучает различные способы отмены получения американского гражданства по месту рождения, среди них -... | 22.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-22T17:58+0300

2024-12-22T17:58+0300

2024-12-22T17:58+0300

сша

дональд трамп

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МОСКВА, 22 дек - ПРАЙМ. Команда выигравшего выборы президента в США Дональда Трампа изучает различные способы отмены получения американского гражданства по месту рождения, среди них - отказ от выдачи документов детям родителей без паспортов и ужесточение требований к туристическим визам, сообщает телеканал CNN со ссылкой на источники. "Переходная команда избранного президента Дональда Трампа оценивает несколько способов воплотить в жизнь его давнее обещание положить конец получению гражданства по праву рождения... В частных разговорах его союзники разрабатывают стратегии, включая указ госдепартаменту не выдавать паспорта детям, рожденных у родителей без документов, и ужесточение требований для туристических виз для борьбы с родильным туризмом", - говорится на сайте телеканала со ссылкой на двух человек, знакомых с планами. Трамп заявил в ноябре, что намерен осуществить программу массовых депортаций нелегальных мигрантов, которая предполагает введение режима чрезвычайного положения и задействование военных ресурсов. Депортации были одной из ключевых тем его предвыборной кампании. В ходе своего первого срока Трамп уже вводил режим ЧС, чтобы направить средства Пентагона на строительство стены на границе с Мексикой. Депортации из США в прошлом финансовом году достигли максимума за последнее десятилетие - согласно данным иммиграционной и таможенной службы США (ICE), в прошлом финансовом году из страны были депортированы более 271 тысячи человек, что стало наивысшим показателем с 2014 года. Трамп не раз выражал намерение ужесточить миграционную политику Соединённых Штатов и осуждал действующего президента Джо Байдена за бездействие. Тем не менее, будущая администрация Трампа, обсуждая планы по массовым задержаниям и депортациям нелегальных мигрантов, сталкивается с теми же проблемами нехватки ресурсов, что и Байден. Вопрос регулирования миграционной политики остаётся предметом острых дискуссий в США.

https://1prime.ru/20241222/tramp-853777809.html

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сша, дональд трамп