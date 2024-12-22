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СМИ: команда Трампа хочет отменить получение гражданства по месту рождения - 22.12.2024, ПРАЙМ
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СМИ: команда Трампа хочет отменить получение гражданства по месту рождения
СМИ: команда Трампа хочет отменить получение гражданства по месту рождения - 22.12.2024, ПРАЙМ
СМИ: команда Трампа хочет отменить получение гражданства по месту рождения
Команда выигравшего выборы президента в США Дональда Трампа изучает различные способы отмены получения американского гражданства по месту рождения, среди них -... | 22.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-22T17:58+0300
2024-12-22T17:58+0300
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МОСКВА, 22 дек - ПРАЙМ. Команда выигравшего выборы президента в США Дональда Трампа изучает различные способы отмены получения американского гражданства по месту рождения, среди них - отказ от выдачи документов детям родителей без паспортов и ужесточение требований к туристическим визам, сообщает телеканал CNN со ссылкой на источники. "Переходная команда избранного президента Дональда Трампа оценивает несколько способов воплотить в жизнь его давнее обещание положить конец получению гражданства по праву рождения... В частных разговорах его союзники разрабатывают стратегии, включая указ госдепартаменту не выдавать паспорта детям, рожденных у родителей без документов, и ужесточение требований для туристических виз для борьбы с родильным туризмом", - говорится на сайте телеканала со ссылкой на двух человек, знакомых с планами. Трамп заявил в ноябре, что намерен осуществить программу массовых депортаций нелегальных мигрантов, которая предполагает введение режима чрезвычайного положения и задействование военных ресурсов. Депортации были одной из ключевых тем его предвыборной кампании. В ходе своего первого срока Трамп уже вводил режим ЧС, чтобы направить средства Пентагона на строительство стены на границе с Мексикой. Депортации из США в прошлом финансовом году достигли максимума за последнее десятилетие - согласно данным иммиграционной и таможенной службы США (ICE), в прошлом финансовом году из страны были депортированы более 271 тысячи человек, что стало наивысшим показателем с 2014 года. Трамп не раз выражал намерение ужесточить миграционную политику Соединённых Штатов и осуждал действующего президента Джо Байдена за бездействие. Тем не менее, будущая администрация Трампа, обсуждая планы по массовым задержаниям и депортациям нелегальных мигрантов, сталкивается с теми же проблемами нехватки ресурсов, что и Байден. Вопрос регулирования миграционной политики остаётся предметом острых дискуссий в США.
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сша, дональд трамп
США, Дональд Трамп
17:58 22.12.2024
 
СМИ: команда Трампа хочет отменить получение гражданства по месту рождения

CNN: команда Трампа изучает способы отмены получения гражданства по месту рождения

© Unsplash/Yaroslav MuzychenkoФлаги США
Флаги США
© Unsplash/Yaroslav Muzychenko
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МОСКВА, 22 дек - ПРАЙМ. Команда выигравшего выборы президента в США Дональда Трампа изучает различные способы отмены получения американского гражданства по месту рождения, среди них - отказ от выдачи документов детям родителей без паспортов и ужесточение требований к туристическим визам, сообщает телеканал CNN со ссылкой на источники.
"Переходная команда избранного президента Дональда Трампа оценивает несколько способов воплотить в жизнь его давнее обещание положить конец получению гражданства по праву рождения... В частных разговорах его союзники разрабатывают стратегии, включая указ госдепартаменту не выдавать паспорта детям, рожденных у родителей без документов, и ужесточение требований для туристических виз для борьбы с родильным туризмом", - говорится на сайте телеканала со ссылкой на двух человек, знакомых с планами.
Трамп заявил в ноябре, что намерен осуществить программу массовых депортаций нелегальных мигрантов, которая предполагает введение режима чрезвычайного положения и задействование военных ресурсов. Депортации были одной из ключевых тем его предвыборной кампании. В ходе своего первого срока Трамп уже вводил режим ЧС, чтобы направить средства Пентагона на строительство стены на границе с Мексикой.
Дональд Трамп - ПРАЙМ, 1920, 22.12.2024
Администрация Трампа может объявить о выходе США из ВОЗ 20 января, пишет FT
13:36
Депортации из США в прошлом финансовом году достигли максимума за последнее десятилетие - согласно данным иммиграционной и таможенной службы США (ICE), в прошлом финансовом году из страны были депортированы более 271 тысячи человек, что стало наивысшим показателем с 2014 года.
Трамп не раз выражал намерение ужесточить миграционную политику Соединённых Штатов и осуждал действующего президента Джо Байдена за бездействие. Тем не менее, будущая администрация Трампа, обсуждая планы по массовым задержаниям и депортациям нелегальных мигрантов, сталкивается с теми же проблемами нехватки ресурсов, что и Байден. Вопрос регулирования миграционной политики остаётся предметом острых дискуссий в США.
 
СШАДональд Трамп
 
 
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