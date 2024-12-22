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Трамп рассказал о встрече с Путиным по решению украинского конфликта
Трамп рассказал о встрече с Путиным по решению украинского конфликта - 22.12.2024, ПРАЙМ
Трамп рассказал о встрече с Путиным по решению украинского конфликта
Одержавший победу в президентской гонке в США Дональд Трамп заявил в ходе выступления в воскресенье на конференции Turning Point USA в штате Аризона, что будет... | 22.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-22T21:20+0300
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ВАШИНГТОН, 22 дек - ПРАЙМ. Одержавший победу в президентской гонке в США Дональд Трамп заявил в ходе выступления в воскресенье на конференции Turning Point USA в штате Аризона, что будет ждать встречи с президентом России Владимиром Путиным по урегулированию украинского конфликта. По его словам, Путин ранее сказал, что хочет встретиться с ним "как можно скорее". "Так что мы будем этого ждать, мы должны положить конец той войне", — заявил Трамп. Он также назвал украинский конфликт "ужасным" и снова повторил, что если бы он был президентом США вместо нынешнего главы государства Джо Байдена, то данного конфликта бы не произошло. Ранее Путин в ходе совмещенной с пресс-конференцией прямой линией заявил, что готов к разговору и встрече Трампом и отметил, что если такая встреча состоится, то главам двух стран будет о чем побеседовать.
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Политика, США, Дональд Трамп, Владимир Путин, УКРАИНА, переговоры
Трамп рассказал о встрече с Путиным по решению украинского конфликта
Трамп заявил, что будет ждать встречи с Путиным по решению конфликта на Украине
ВАШИНГТОН, 22 дек - ПРАЙМ. Одержавший победу в президентской гонке в США Дональд Трамп заявил в ходе выступления в воскресенье на конференции Turning Point USA в штате Аризона, что будет ждать встречи с президентом России Владимиром Путиным по урегулированию украинского конфликта.
По его словам, Путин ранее сказал, что хочет встретиться с ним "как можно скорее".
"Так что мы будем этого ждать, мы должны положить конец той войне", — заявил Трамп.
Он также назвал украинский конфликт "ужасным" и снова повторил, что если бы он был президентом США вместо нынешнего главы государства Джо Байдена, то данного конфликта бы не произошло.
Ранее Путин в ходе совмещенной с пресс-конференцией прямой линией заявил, что готов к разговору и встрече Трампом и отметил, что если такая встреча состоится, то главам двух стран будет о чем побеседовать.
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