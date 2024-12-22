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Трамп пообещал утвердить в США госполитику, признающую только два пола - 22.12.2024, ПРАЙМ
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Трамп пообещал утвердить в США госполитику, признающую только два пола
Трамп пообещал утвердить в США госполитику, признающую только два пола - 22.12.2024, ПРАЙМ
Трамп пообещал утвердить в США госполитику, признающую только два пола
Одержавший победу в президентской гонке в США Дональд Трамп пообещал в ходе выступления в воскресенье на конференции Turning Point USA в штате Аризона, что... | 22.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-22T22:43+0300
2024-12-22T22:45+0300
политика
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ВАШИНГТОН, 22 дек - ПРАЙМ. Одержавший победу в президентской гонке в США Дональд Трамп пообещал в ходе выступления в воскресенье на конференции Turning Point USA в штате Аризона, что утвердит на государственном уровне политику, по которой в стране будут признавать только два пола — мужской и женский. Он заявил, что при его администрации будет официальная политика властей США, по которой существует только два пола — мужчины и женщины. "Это не звучит особенно сложно, не так ли?" — сказал Трамп. Из трансляции мероприятия следует, что его участники отреагировали на слова Трампа аплодисментами. Ранее изданиеTimes со ссылкой на источники военной сферы сообщало, что Трамп намерен принять указ, предусматривающий увольнение всех военных-трансгендеров, в результате чего службу могут покинуть примерно 15 тысяч человек Американский бизнесмен Илон Маск, которого Трамп хочет назначить главой департамента государственной эффективности, в свою очередь, поддерживает пожизненный тюремный срок для врачей, проводящих операции по смене пола детям. Результаты проведенного агентством Ассошиэйтед Пресс в ноябре исследования показали, что около половины жителей США считают, что поддержка прав трансгендеров в стране "зашла слишком далеко".
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сша, дональд трамп, общество
Политика, США, Дональд Трамп, Общество
22:43 22.12.2024 (обновлено: 22:45 22.12.2024)
 
Трамп пообещал утвердить в США госполитику, признающую только два пола

Трамп хочет утвердить политику, по которой в США будут признавать лишь два пола

© Фото : Official social media page of Donald TrumpДонадьд Трамп
Донадьд Трамп - ПРАЙМ, 1920, 22.12.2024
© Фото : Official social media page of Donald Trump
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ВАШИНГТОН, 22 дек - ПРАЙМ. Одержавший победу в президентской гонке в США Дональд Трамп пообещал в ходе выступления в воскресенье на конференции Turning Point USA в штате Аризона, что утвердит на государственном уровне политику, по которой в стране будут признавать только два пола — мужской и женский.
Он заявил, что при его администрации будет официальная политика властей США, по которой существует только два пола — мужчины и женщины.
"Это не звучит особенно сложно, не так ли?" — сказал Трамп.
Из трансляции мероприятия следует, что его участники отреагировали на слова Трампа аплодисментами.
Ранее изданиеTimes со ссылкой на источники военной сферы сообщало, что Трамп намерен принять указ, предусматривающий увольнение всех военных-трансгендеров, в результате чего службу могут покинуть примерно 15 тысяч человек
Американский бизнесмен Илон Маск, которого Трамп хочет назначить главой департамента государственной эффективности, в свою очередь, поддерживает пожизненный тюремный срок для врачей, проводящих операции по смене пола детям.
Результаты проведенного агентством Ассошиэйтед Пресс в ноябре исследования показали, что около половины жителей США считают, что поддержка прав трансгендеров в стране "зашла слишком далеко".
%Брифинг президента США Д. Трампа - ПРАЙМ, 1920, 22.12.2024
Трамп пообещал снять ограничения на производство и экспорт энергоносителей
Вчера, 21:39
 
ПолитикаСШАДональд ТрампОбщество
 
 
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