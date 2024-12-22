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Путин выразил удовлетворение ходом развития транспортного каркаса России - 22.12.2024, ПРАЙМ
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Путин выразил удовлетворение ходом развития транспортного каркаса России
Путин выразил удовлетворение ходом развития транспортного каркаса России - 22.12.2024, ПРАЙМ
Путин выразил удовлетворение ходом развития транспортного каркаса России
Развитие транспортного каркаса страны идёт последовательно и непрерывно, сообщил президент России Владимир Путин. | 22.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-22T14:02+0300
2024-12-22T14:25+0300
владимир путин
транспорт
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МОСКВА, 22 дек - ПРАЙМ. Развитие транспортного каркаса страны идёт последовательно и непрерывно, сообщил президент России Владимир Путин. "Сегодня выходной день, воскресенье, но мы собрались всё-таки для того, чтобы дать старт работе целого ряда новых объектов воздушной и автодорожной инфраструктуры России. Праздничное мероприятие, можно сказать. И это ещё одно свидетельство того, что развитие транспортного каркаса страны, наших регионов, идёт последовательно и непрерывно", - сказал Путин на открытии транспортных объектов в режиме видеоконференции.
https://1prime.ru/20241222/putin-853777954.html
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владимир путин, транспорт
Владимир Путин, Транспорт
14:02 22.12.2024 (обновлено: 14:25 22.12.2024)
 
Путин выразил удовлетворение ходом развития транспортного каркаса России

Путин: развитие транспортного каркаса России идет последовательно и непрерывно

© POOL | Перейти в медиабанкИтоги 2024 года с Владимиром Путиным
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МОСКВА, 22 дек - ПРАЙМ. Развитие транспортного каркаса страны идёт последовательно и непрерывно, сообщил президент России Владимир Путин.
"Сегодня выходной день, воскресенье, но мы собрались всё-таки для того, чтобы дать старт работе целого ряда новых объектов воздушной и автодорожной инфраструктуры России. Праздничное мероприятие, можно сказать. И это ещё одно свидетельство того, что развитие транспортного каркаса страны, наших регионов, идёт последовательно и непрерывно", - сказал Путин на открытии транспортных объектов в режиме видеоконференции.
Подготовка трассы М-12 к открытию - ПРАЙМ, 1920, 22.12.2024
Путин охарактеризовал темпы развития дорожной сети России
14:01
 
Владимир ПутинТранспорт
 
 
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