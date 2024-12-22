https://1prime.ru/20241222/transport-853778176.html

Путин выразил удовлетворение ходом развития транспортного каркаса России

Путин выразил удовлетворение ходом развития транспортного каркаса России - 22.12.2024, ПРАЙМ

Путин выразил удовлетворение ходом развития транспортного каркаса России

Развитие транспортного каркаса страны идёт последовательно и непрерывно, сообщил президент России Владимир Путин. | 22.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-22T14:02+0300

2024-12-22T14:02+0300

2024-12-22T14:25+0300

владимир путин

транспорт

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МОСКВА, 22 дек - ПРАЙМ. Развитие транспортного каркаса страны идёт последовательно и непрерывно, сообщил президент России Владимир Путин. "Сегодня выходной день, воскресенье, но мы собрались всё-таки для того, чтобы дать старт работе целого ряда новых объектов воздушной и автодорожной инфраструктуры России. Праздничное мероприятие, можно сказать. И это ещё одно свидетельство того, что развитие транспортного каркаса страны, наших регионов, идёт последовательно и непрерывно", - сказал Путин на открытии транспортных объектов в режиме видеоконференции.

https://1prime.ru/20241222/putin-853777954.html

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владимир путин, транспорт