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В Забайкалье на Транссибе возобновлено движение после столкновения поездов - 22.12.2024, ПРАЙМ
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В Забайкалье на Транссибе возобновлено движение после столкновения поездов
В Забайкалье на Транссибе возобновлено движение после столкновения поездов - 22.12.2024, ПРАЙМ
В Забайкалье на Транссибе возобновлено движение после столкновения поездов
Движение возобновлено на станции Бушулей Чернышевского района Забайкалья, где столкнулись два грузовых поезда и сошли с рельсов 42 вагона, сообщается в... | 22.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-22T11:34+0300
2024-12-22T11:34+0300
происшествия
железная дорога
забайкалье
ржд
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ЧИТА, 22 дек – ПРАЙМ. Движение возобновлено на станции Бушулей Чернышевского района Забайкалья, где столкнулись два грузовых поезда и сошли с рельсов 42 вагона, сообщается в Telegram-канале ЗабЖД. Ранее в ЗабЖД сообщили о сходе грузового поезда. Движение приостановлено. Пострадавших нет. Позднее стало известно, что столкнулись два грузовых поезда, сошли 42 вагона. Семь из них были с углём. Возбуждено уголовное дело. "22 декабря в 16:05 местного времени (10.05 мск) открыто движение на станции Бушулей. Все задержанные в результате схода грузовых вагонов пассажирские поезда отправлены по своим маршрутам", - говорится в сообщении. Уточняется, что "РЖД" принимают меры по вводу поездов в график движения. На станции продолжаются восстановительные работы.
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забайкалье
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железная дорога, забайкалье, ржд
Происшествия, железная дорога, Забайкалье, РЖД
11:34 22.12.2024
 
В Забайкалье на Транссибе возобновлено движение после столкновения поездов

На Забайкальской железной дороге возобновлено движение после столкновения грузовых поездов

" Движение поездов на Транссибе
 Движение поездов на Транссибе
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ЧИТА, 22 дек – ПРАЙМ. Движение возобновлено на станции Бушулей Чернышевского района Забайкалья, где столкнулись два грузовых поезда и сошли с рельсов 42 вагона, сообщается в Telegram-канале ЗабЖД.
Ранее в ЗабЖД сообщили о сходе грузового поезда. Движение приостановлено. Пострадавших нет. Позднее стало известно, что столкнулись два грузовых поезда, сошли 42 вагона. Семь из них были с углём. Возбуждено уголовное дело.
"22 декабря в 16:05 местного времени (10.05 мск) открыто движение на станции Бушулей. Все задержанные в результате схода грузовых вагонов пассажирские поезда отправлены по своим маршрутам", - говорится в сообщении.
Уточняется, что "РЖД" принимают меры по вводу поездов в график движения. На станции продолжаются восстановительные работы.
Транссиб - ПРАЙМ, 1920, 22.12.2024
На Забайкальской железной дороге произошел сход грузового поезда
04:14
 
Происшествияжелезная дорогаЗабайкальеРЖД
 
 
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