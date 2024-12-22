https://1prime.ru/20241222/transsib-853776652.html
В Забайкалье на Транссибе возобновлено движение после столкновения поездов
В Забайкалье на Транссибе возобновлено движение после столкновения поездов - 22.12.2024, ПРАЙМ
В Забайкалье на Транссибе возобновлено движение после столкновения поездов
Движение возобновлено на станции Бушулей Чернышевского района Забайкалья, где столкнулись два грузовых поезда и сошли с рельсов 42 вагона, сообщается в... | 22.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-22T11:34+0300
2024-12-22T11:34+0300
2024-12-22T11:34+0300
происшествия
железная дорога
забайкалье
ржд
https://cdnn.1prime.ru/img/archive/75734/49/757344976_0:75:799:524_1920x0_80_0_0_428d3cdba11c6bbf2e56355907dbb1a9.jpg
ЧИТА, 22 дек – ПРАЙМ. Движение возобновлено на станции Бушулей Чернышевского района Забайкалья, где столкнулись два грузовых поезда и сошли с рельсов 42 вагона, сообщается в Telegram-канале ЗабЖД. Ранее в ЗабЖД сообщили о сходе грузового поезда. Движение приостановлено. Пострадавших нет. Позднее стало известно, что столкнулись два грузовых поезда, сошли 42 вагона. Семь из них были с углём. Возбуждено уголовное дело. "22 декабря в 16:05 местного времени (10.05 мск) открыто движение на станции Бушулей. Все задержанные в результате схода грузовых вагонов пассажирские поезда отправлены по своим маршрутам", - говорится в сообщении. Уточняется, что "РЖД" принимают меры по вводу поездов в график движения. На станции продолжаются восстановительные работы.
https://1prime.ru/20241222/shod-853774537.html
забайкалье
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/archive/75734/49/757344976_0:0:799:599_1920x0_80_0_0_f12adbaf0baf0be5a783eeba9c73a782.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
железная дорога, забайкалье, ржд
Происшествия, железная дорога, Забайкалье, РЖД
В Забайкалье на Транссибе возобновлено движение после столкновения поездов
На Забайкальской железной дороге возобновлено движение после столкновения грузовых поездов
ЧИТА, 22 дек – ПРАЙМ. Движение возобновлено на станции Бушулей Чернышевского района Забайкалья, где столкнулись два грузовых поезда и сошли с рельсов 42 вагона, сообщается в Telegram-канале ЗабЖД.
Ранее в ЗабЖД сообщили о сходе грузового поезда. Движение приостановлено. Пострадавших нет. Позднее стало известно, что столкнулись два грузовых поезда, сошли 42 вагона. Семь из них были с углём. Возбуждено уголовное дело.
"22 декабря в 16:05 местного времени (10.05 мск) открыто движение на станции Бушулей. Все задержанные в результате схода грузовых вагонов пассажирские поезда отправлены по своим маршрутам", - говорится в сообщении.
Уточняется, что "РЖД" принимают меры по вводу поездов в график движения. На станции продолжаются восстановительные работы.
На Забайкальской железной дороге произошел сход грузового поезда