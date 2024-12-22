https://1prime.ru/20241222/transsib-853776652.html

В Забайкалье на Транссибе возобновлено движение после столкновения поездов

В Забайкалье на Транссибе возобновлено движение после столкновения поездов - 22.12.2024, ПРАЙМ

В Забайкалье на Транссибе возобновлено движение после столкновения поездов

Движение возобновлено на станции Бушулей Чернышевского района Забайкалья, где столкнулись два грузовых поезда и сошли с рельсов 42 вагона, сообщается в... | 22.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-22T11:34+0300

2024-12-22T11:34+0300

2024-12-22T11:34+0300

происшествия

железная дорога

забайкалье

ржд

https://cdnn.1prime.ru/img/archive/75734/49/757344976_0:75:799:524_1920x0_80_0_0_428d3cdba11c6bbf2e56355907dbb1a9.jpg

ЧИТА, 22 дек – ПРАЙМ. Движение возобновлено на станции Бушулей Чернышевского района Забайкалья, где столкнулись два грузовых поезда и сошли с рельсов 42 вагона, сообщается в Telegram-канале ЗабЖД. Ранее в ЗабЖД сообщили о сходе грузового поезда. Движение приостановлено. Пострадавших нет. Позднее стало известно, что столкнулись два грузовых поезда, сошли 42 вагона. Семь из них были с углём. Возбуждено уголовное дело. "22 декабря в 16:05 местного времени (10.05 мск) открыто движение на станции Бушулей. Все задержанные в результате схода грузовых вагонов пассажирские поезда отправлены по своим маршрутам", - говорится в сообщении. Уточняется, что "РЖД" принимают меры по вводу поездов в график движения. На станции продолжаются восстановительные работы.

https://1prime.ru/20241222/shod-853774537.html

забайкалье

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

железная дорога, забайкалье, ржд