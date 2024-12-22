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Путин отметил востребованность трассы М-12 между Москвой и Казанью

Путин отметил востребованность трассы М-12 между Москвой и Казанью - 22.12.2024, ПРАЙМ

Путин отметил востребованность трассы М-12 между Москвой и Казанью

Автотрасса М-12 Москвы-Казань продемонстрировала свою востребованность среди автомобилистов и ее развитие на восток будет продолжаться, заявил президент России... | 22.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-22T14:10+0300

2024-12-22T14:10+0300

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МОСКВА, 22 дек - ПРАЙМ. Автотрасса М-12 Москвы-Казань продемонстрировала свою востребованность среди автомобилистов и ее развитие на восток будет продолжаться, заявил президент России Владимир Путин. В ходе церемонии открытия объектов транспортной инфраструктуры глава государства напомнил, что современный участок автодороги М-12 от Москвы до Казани ввели практически год назад, в конце декабря. Президент РФ принял участие в мероприятии по видеоконференцсвязи.Он отметил, что данная трасса оказалась очень востребованной и общей сложности ей уже воспользовались более 26 миллионов водителей и перевезено свыше 70 миллионов тонн грузов. Путин добавил, что, как и планировалось ранее, эта значимая магистраль будет развиваться в направлении Екатеринбурга, Тюмени и далее на восток.Кроме того, глава государства открыл движение на новых участках трассы М-12 "Восток" в Татарстане и Башкирии. Они станут частью международного транспортного коридора "Россия".Были открыты в том числе несколько участков автомобильной дороги федерального значения М-7 "Волга", которые теперь войдут в состав трассы М-12 "Восток" в рамках ее продления от Казани до Екатеринбурга.Также Путин открыл автомобильный обход Нижнекамска и Набережных Челнов в Татарстане, а также автообход пяти населенных пунктов в Башкирии — новый 65-километровый отрезок М-7 минует села Исаметово, Верхнеяркеево, Лаяшты, Ишкарово и Асяново.Оба открытых участка являются составной частью международного транспортного коридора "Россия". Новые автодороги сократят время в пути на участке транспортного маршрута между Казанью, Уфой и Екатеринбургом, с учетом строящегося нового направления на участке Дюртюли – Ачит.Согласно справочным материалам к открытию, обход Нижнекамска и Набережных Челнов в Татарстане позволит в разы улучшить транспортную доступность в регионе и даст возможность дальнейшего развития Камского кластера. Этот объект в дальнейшем войдет в состав скоростного маршрута Казань – Екатеринбург – Тюмень. Запуск движения на обходе позволит вывести транзитный транспорт из населенных пунктов, разгрузив дорожную сеть агломераций.Строительство нового направления трассы М-7 "Волга" началось в 2022 году. На этом участке возведены 6 разноуровневых транспортных развязок, 30 мостовых сооружений, в том числе новый мост через реку Кама протяженностью более 1,2 километра. Строительство моста шло в условиях обеспечения непрерывной судоходной навигации.Новый автообход в Башкирии также является составной частью транспортного коридора "Россия", входит в состав скоростного маршрута Москва – Казань – Екатеринбург – Тюмень. Работы на этом участке дороги начались в 2022 году. Здесь было возведено 6 разноуровневых транспортных развязок и 28 мостов. В соответствии с техническими характеристиками новый участок не имеет пересечений в одном уровне с автодорогами или железнодорожными путями.Объект оснащен автоматизированной системой управления дорожным движением, которая будет предупреждать водителя о дорожных условиях в режиме реального времени, выводя данные на 44 табло переменной информации.Новый автообход позволит вывести транзитный транспорт из населенных пунктов, повысит безопасность движения для водителей транзитного транспорта и местных автомобилистов. Кроме того, обход улучшит экологическую ситуацию пяти населенных пунктов Башкирии, через которые проходит старое направление автодороги.Также на одной из площадок отдыха новой дороги по инициативе Росавтодора открыт памятник уроженцу деревни Илякшиде Илишевского района, военному летчику, дважды Герою Советского Союза Мусе Гарееву.Федеральная автодорога М-12 "Восток", в состав которой войдут открытые в воскресенье новые участки, считается крупнейшим инфраструктурным мегапроектом. Трасса М-12 является основным участком маршрута "Россия". Президент РФ ровно год назад, в декабре 2023 года запустил движение по участку от Москвы до Казани, сейчас продолжается продление трассы до Екатеринбурга и Тюмени.За первый год по участку между Москвой и Казанью автомобилисты проехали более 25 миллионов раз, пассажиропоток превысил 43 миллиона человек. Сразу после открытия участка почти вдвое сократилось время в пути. Кроме того, вдоль дороги открыты уже 24 современные многофункциональные зоны, которые призваны обеспечить отдых и удобство для водителей и пассажиров.

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