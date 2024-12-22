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Путин открыл новую трассу, ведущую к Крымскому мосту

Путин открыл новую трассу, ведущую к Крымскому мосту - 22.12.2024, ПРАЙМ

Путин открыл новую трассу, ведущую к Крымскому мосту

Президент РФ Владимир Путин по видеосвязи принял участие в открытии автомобильной дороги А-289 Краснодар – Славянск-на-Кубани – Темрюк – автомобильная дорога... | 22.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-22T14:21+0300

2024-12-22T14:21+0300

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экономика

владимир путин

крым

крымский мост

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МОСКВА, 22 дек - ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин по видеосвязи принял участие в открытии автомобильной дороги А-289 Краснодар – Славянск-на-Кубани – Темрюк – автомобильная дорога А-290 Новороссийск-Керчь, которая обеспечит комфортный выход к Крымскому мосту и сократит время пути из Краснодарского края до Крыма. "Ещё один новый объект – это 120-километровый скоростной подход к Крымскому мосту в Краснодарском крае. Он соединит трассу "Дон" и "Таврида". Таким образом будет обеспечено бесшовное, бессветофорное движение от Санкт-Петербурга через Москву, Краснодар, Симферополь до Севастополя. Это значит, повысится транспортная доступность курортов Юга России, что особенно важно в сезон отпусков", - сказал Путин. Путин в воскресенье принял участие в открытии новых объектов транспортной инфраструктуры в РФ. Один из них - автомобильная дорога А-289 Краснодар – Славянск-на-Кубани – Темрюк – автомобильная дорога А-290 Новороссийск-Керчь. Это один из крупнейших проектов транспортной инфраструктуры Юга России. Благодаря этому объекту протяженностью 118,6 километра, дальний подход к Крымскому мосту станет четырехполосным без светофорного регулирования, с разрешенной скоростью движения – 90 км/час, сообщается в справочных материалах к мероприятию. Участок является продолжением дальнего обхода Краснодара. Он позволит сократить время в пути от Краснодарского края до Крыма и будет способствовать развитию внутреннего туризма, повышению транспортной доступности тяготеющих к дороге населенных пунктов, а также скорость, безопасность и комфорт при передвижении. “Новое направление проходит в обход станиц Варениковская (15 тысяч жителей) и Ивановская (10 тысяч жителей), хутора Кожевский (3,6 тысячи жителей) и районов притяжения 12 населенных пунктов, в том числе Славянска-на-Кубани (86 тысяч жителей). В состав дороги входят 10 новых транспортных развязок в разных уровнях, 15 путепроводов, 33 моста и 1 надземный пешеходный переход”, - отмечается в справочных материалах.

https://1prime.ru/20241222/trassa-853778404.html

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владимир путин, крым, крымский мост