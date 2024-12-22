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Путин открыл новый участок ЦКАД

Путин открыл новый участок ЦКАД - 22.12.2024, ПРАЙМ

Путин открыл новый участок ЦКАД

Президент России Владимир Путин по видеосвязи принял участие в открытии нового участка ЦКАД, который идет в обход деревни Малые Вяземы в Подмосковье. | 22.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-22T14:23+0300

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2024-12-22T14:23+0300

экономика

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владимир путин

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цкад

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МОСКВА, 22 дек - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин по видеосвязи принял участие в открытии нового участка ЦКАД, который идет в обход деревни Малые Вяземы в Подмосковье. Глава государства в воскресенье принял участие в открытии новых объектов транспортной инфраструктуры в стране. Один из них — обход деревни Малые Вяземы на ЦКАД (Одинцовский район, Московская область). На этом участке организованы четыре полосы движения, возведены путепроводы через Ямскую улицу, Можайское шоссе, железнодорожные пути Смоленской железной дороги и построен тоннель в составе транспортной развязки с действующей ЦКАД протяженностью 158 метров. Согласно справочным материалам к мероприятию, с открытием обхода существенно улучшится транспортное сообщение в Одинцове, Звенигороде, Голицыне, Истре, Кубинке. Отмечается, что время в пути из Звенигорода до центра Одинцова, а также до аэропорта Внуково значительно сократится. Новый участок поможет разгрузить участок ЦКАД между Можайским и Минским шоссе — этим узлом в сутки в среднем пользуется более 60 тысяч водителей, а в летнее время трафик достигает и 100 тысяч машин в сутки, говорится в материалах. Кроме того, ожидается, что снизится уровень негативного воздействия на окружающую среду за счет разгрузки радиальных дорог в Подмосковье и ликвидации транспортных заторов.

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россия, владимир путин, московская область, цкад