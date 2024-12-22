https://1prime.ru/20241222/udary-853782610.html

"Стопроцентный терроризм": в США прокомментировали удары ВСУ по России

"Стопроцентный терроризм": в США прокомментировали удары ВСУ по России - 22.12.2024, ПРАЙМ

"Стопроцентный терроризм": в США прокомментировали удары ВСУ по России

Наносимые киевским режимом удары по российской территории являются актами терроризма, считает американский разведчик в отставке Скот Риттер. Свое мнение он... | 22.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-22T23:45+0300

2024-12-22T23:45+0300

2024-12-22T23:45+0300

политика

украина

всу

терроризм

ракетные удары

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МОСКВА, 22 дек — ПРАЙМ. Наносимые киевским режимом удары по российской территории являются актами терроризма, считает американский разведчик в отставке Скот Риттер. Свое мнение он выразил в эфире YouTube-канала Dialogue Works."Это стопроцентный акт терроризма. Есть юридическое определение терроризма и то, что украинцы сейчас делают — это терроризм. Просто и четко", — заявил он.Риттер полагает, что совершенная недавно ВСУ атака беспилотниками на Казань основывалась на политических мотивах и не представляла никакой ценности с военной точки зрения. Такие атаки киевский режим предпринимает с целью намеренной эскалации и провоцирования Москвы на ответный удар, пояснил он.По словам эксперта, в Киеве "не смогут добиться того, чего хотят" и "они не уничтожили ничего, что имело бы хоть какие-то значение". "Я думаю, Россия понимает, что Украина и ее союзники, я извиняюсь, сумасшедшие", — отметил он и добавил, что пытаться спровоцировать Москву на ядерный удар "преступно тупо".

https://1prime.ru/20241222/konflikt-853780032.html

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украина, всу, терроризм, ракетные удары