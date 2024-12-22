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Испания вытеснила Францию из числа крупнейших поставщиков виски в Россию

Испания вытеснила Францию из числа крупнейших поставщиков виски в Россию - 22.12.2024, ПРАЙМ

Испания вытеснила Францию из числа крупнейших поставщиков виски в Россию

Испания по итогам января-октября сменила Францию на пьедестале крупнейших поставщиков виски в Россию, подсчитало РИА Новости, изучив экспортные данные Евростата | 22.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-22T09:11+0300

2024-12-22T09:11+0300

2024-12-22T09:12+0300

экономика

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россия

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франция

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МОСКВА, 22 дек - ПРАЙМ. Испания по итогам января-октября сменила Францию на пьедестале крупнейших поставщиков виски в Россию, подсчитало РИА Новости, изучив экспортные данные Евростата за 10 месяцев этого и прошлого года. Страна заняла третье место в рейтинге наиболее заметных экспортеров этого крепкого напитка за счет наращивания объемов почти вдвое по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 1,5 тысячи тонн. Первое и второе места уже несколько лет отходят прибалтийским республикам Латвии и Литве, даже несмотря на сокращение ими отгрузок. Лидерство в экспорте бескомпромиссно принадлежит Латвии и ее 10 тысячам тонн виски. Тем не менее по сравнению с прошлым годом это на 23% меньше. Вторая строчка - за ее соседкой Литвой (2,3 тысячи тонн и минус 11,4%). Франция в этом году оказалась лишь четвертой, и виной тому - сокращение поставок почти вдвое, до 769 тонн. Пятое место, как и годом ранее, заняла Италия, показавшая прирост на 24,6%, до 659 тонн. При этом, согласно данным ведомства, европейские страны, которые традиционно ассоциируются с виски, напрямую этот крепкий напиток в Россию не поставляли - экспорт Ирландии и Великобритании в прошлом и в этом году был нулевым.

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италия, виски, россия, алкоголь, франция