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Испания вытеснила Францию из числа крупнейших поставщиков виски в Россию - 22.12.2024, ПРАЙМ
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Испания вытеснила Францию из числа крупнейших поставщиков виски в Россию
Испания вытеснила Францию из числа крупнейших поставщиков виски в Россию - 22.12.2024, ПРАЙМ
Испания вытеснила Францию из числа крупнейших поставщиков виски в Россию
Испания по итогам января-октября сменила Францию на пьедестале крупнейших поставщиков виски в Россию, подсчитало РИА Новости, изучив экспортные данные Евростата | 22.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-22T09:11+0300
2024-12-22T09:12+0300
экономика
италия
виски
россия
алкоголь
франция
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МОСКВА, 22 дек - ПРАЙМ. Испания по итогам января-октября сменила Францию на пьедестале крупнейших поставщиков виски в Россию, подсчитало РИА Новости, изучив экспортные данные Евростата за 10 месяцев этого и прошлого года. Страна заняла третье место в рейтинге наиболее заметных экспортеров этого крепкого напитка за счет наращивания объемов почти вдвое по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 1,5 тысячи тонн. Первое и второе места уже несколько лет отходят прибалтийским республикам Латвии и Литве, даже несмотря на сокращение ими отгрузок. Лидерство в экспорте бескомпромиссно принадлежит Латвии и ее 10 тысячам тонн виски. Тем не менее по сравнению с прошлым годом это на 23% меньше. Вторая строчка - за ее соседкой Литвой (2,3 тысячи тонн и минус 11,4%). Франция в этом году оказалась лишь четвертой, и виной тому - сокращение поставок почти вдвое, до 769 тонн. Пятое место, как и годом ранее, заняла Италия, показавшая прирост на 24,6%, до 659 тонн. При этом, согласно данным ведомства, европейские страны, которые традиционно ассоциируются с виски, напрямую этот крепкий напиток в Россию не поставляли - экспорт Ирландии и Великобритании в прошлом и в этом году был нулевым.
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италия, виски, россия, алкоголь, франция
Экономика, ИТАЛИЯ, виски, РОССИЯ, алкоголь, ФРАНЦИЯ
09:11 22.12.2024 (обновлено: 09:12 22.12.2024)
 
Испания вытеснила Францию из числа крупнейших поставщиков виски в Россию

Испания за 10 месяцев сменила Францию в списке крупнейших поставщиков виски в Россию

© fotolia.com / Africa Studio%Виски
%Виски - ПРАЙМ, 1920, 22.12.2024
© fotolia.com / Africa Studio
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МОСКВА, 22 дек - ПРАЙМ. Испания по итогам января-октября сменила Францию на пьедестале крупнейших поставщиков виски в Россию, подсчитало РИА Новости, изучив экспортные данные Евростата за 10 месяцев этого и прошлого года.
Страна заняла третье место в рейтинге наиболее заметных экспортеров этого крепкого напитка за счет наращивания объемов почти вдвое по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 1,5 тысячи тонн. Первое и второе места уже несколько лет отходят прибалтийским республикам Латвии и Литве, даже несмотря на сокращение ими отгрузок.
Лидерство в экспорте бескомпромиссно принадлежит Латвии и ее 10 тысячам тонн виски. Тем не менее по сравнению с прошлым годом это на 23% меньше. Вторая строчка - за ее соседкой Литвой (2,3 тысячи тонн и минус 11,4%). Франция в этом году оказалась лишь четвертой, и виной тому - сокращение поставок почти вдвое, до 769 тонн. Пятое место, как и годом ранее, заняла Италия, показавшая прирост на 24,6%, до 659 тонн.
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При этом, согласно данным ведомства, европейские страны, которые традиционно ассоциируются с виски, напрямую этот крепкий напиток в Россию не поставляли - экспорт Ирландии и Великобритании в прошлом и в этом году был нулевым.
 
ЭкономикаИТАЛИЯвискиРОССИЯалкогольФРАНЦИЯ
 
 
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