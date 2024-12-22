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"Заработать на них". Банки открывают высокий сезон охоты на вкладчиков

"Заработать на них". Банки открывают высокий сезон охоты на вкладчиков - 22.12.2024, ПРАЙМ

"Заработать на них". Банки открывают высокий сезон охоты на вкладчиков

Декабрь традиционно является для коммерческих банков "высоким сезоном" с точки зрения спроса в сегменте депозитов. В первую очередь это связано с увеличением... | 22.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-22T08:00+0300

2024-12-22T08:00+0300

2024-12-22T08:00+0300

мнения аналитиков

мери валишвили

рэу им. г.в.плеханова

банки

финансы

банковские вклады

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МОСКВА, 22 дек – ПРАЙМ. Декабрь традиционно является для коммерческих банков "высоким сезоном" с точки зрения спроса в сегменте депозитов. В первую очередь это связано с увеличением доходов граждан в конце года - некоторые получают премии или 13-ю зарплату, кто-то просто откладывал небольшие суммы в течение года и сейчас самое подходящее время для открытия вклада. Банки конкурируют между собой и разрабатывают различные специальные предложения именно перед Новым годом. Сезонные акции и дополнительные привилегии по депозитным продуктам делают их наиболее привлекательными для потенциальных клиентов. Поэтому первая рекомендация - воспользоваться специальными предложениями декабря. Ужесточение монетарной политики Банка России является верным признаком дальнейшего роста базовых ставок по вкладам. Мегарегулятор неоднократно давал сигнал о том, что в ближайший год ключевая ставка не будет существенно изменяться в сторону снижения. В первую очередь, это связано с перегревом экономики и ростом инфляции. В отношении последней статистика говорит, что к декабрю в связи с увеличением покупательской активности перед праздниками инфляция разогналась до 9,5% в годовом выражении, а значит, предпосылок для смягчения условий пока нет. В целом коммерческие банки в погоне за капиталом клиентов устанавливают ставки по депозитам несколько выше ключевой, также понимая общий вектор монетарной политики. В настоящее время ключевая ставка 21%, но ряд коммерческих банков предлагают депозиты по ставкам до 25% годовых. При этом сам мегарегулятор рекомендует банкам рассчитывать максимальную ставку по вкладам, исходя из среднерыночных значений плюс 2%. Вторая рекомендация - изучите информацию на сайте Банка России о средних ставках по депозитам в целях проверки, насколько рискованным может стать такой вклад (если он предлагается в банке, не входящем с список системообразующих). При выборе конкретного вклада необходимо в первую очередь ориентироваться на свои личные финансовые цели. Базовая стратегия формирования сбережений - сочетание срочного вклада и накопительного счета. Первый инструмент поможет получить максимально высокую доходность, в частности, чем дольше срок размещения средств, тем выше будет предлагаемый процент по вкладу. Второй - позволит оперативно распоряжаться деньгами и при этом получать процент на остаток. Относительно накопительных счетов ряд банков также предлагает специальные условия для новых клиентов или клиентов сегмента "премьер". Кроме того, в конце декабря, когда не совсем понятно, как будут действовать банки после очередного решения ЦБ по ключевой ставке, оптимальным решением станет размещение части средств именно на накопительных счетах, и если в январе банки начнут предлагать ещё более выгодные вклады, то средства на накопительных счетах и полученный по ним доход, можно переложить на вклад. И такой будет третья рекомендация. Подводя итог, отмечу, что в ближайшие полгода ситуация на рынке вкладов существенно не изменится и у граждан есть реальная возможность не просто компенсировать потери от инфляции, но и получить дополнительный доход. Напомню, что процентных доход, полученный от размещения средств на вкладах, облагается налогом, который рассчитывает Федеральная налоговая служба и присылает уведомление об оплате в личный кабинет налогоплательщика. Автор - Мери Валишвили, магистр права, доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г. В. Плеханова

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Мери Валишвили https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/08/06/850690227_0:0:1778:1778_100x100_80_0_0_2c190d321e541b5952befd4498299afd.jpg

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Мери Валишвили https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/08/06/850690227_0:0:1778:1778_100x100_80_0_0_2c190d321e541b5952befd4498299afd.jpg

мнения аналитиков, мери валишвили, рэу им. г.в.плеханова, банки, финансы, банковские вклады