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"Заработать на них". Банки открывают высокий сезон охоты на вкладчиков - 22.12.2024, ПРАЙМ
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"Заработать на них". Банки открывают высокий сезон охоты на вкладчиков
"Заработать на них". Банки открывают высокий сезон охоты на вкладчиков - 22.12.2024, ПРАЙМ
"Заработать на них". Банки открывают высокий сезон охоты на вкладчиков
Декабрь традиционно является для коммерческих банков "высоким сезоном" с точки зрения спроса в сегменте депозитов. В первую очередь это связано с увеличением... | 22.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-22T08:00+0300
2024-12-22T08:00+0300
мнения аналитиков
мери валишвили
рэу им. г.в.плеханова
банки
финансы
банковские вклады
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МОСКВА, 22 дек – ПРАЙМ. Декабрь традиционно является для коммерческих банков "высоким сезоном" с точки зрения спроса в сегменте депозитов. В первую очередь это связано с увеличением доходов граждан в конце года - некоторые получают премии или 13-ю зарплату, кто-то просто откладывал небольшие суммы в течение года и сейчас самое подходящее время для открытия вклада. Банки конкурируют между собой и разрабатывают различные специальные предложения именно перед Новым годом. Сезонные акции и дополнительные привилегии по депозитным продуктам делают их наиболее привлекательными для потенциальных клиентов. Поэтому первая рекомендация - воспользоваться специальными предложениями декабря. Ужесточение монетарной политики Банка России является верным признаком дальнейшего роста базовых ставок по вкладам. Мегарегулятор неоднократно давал сигнал о том, что в ближайший год ключевая ставка не будет существенно изменяться в сторону снижения. В первую очередь, это связано с перегревом экономики и ростом инфляции. В отношении последней статистика говорит, что к декабрю в связи с увеличением покупательской активности перед праздниками инфляция разогналась до 9,5% в годовом выражении, а значит, предпосылок для смягчения условий пока нет. В целом коммерческие банки в погоне за капиталом клиентов устанавливают ставки по депозитам несколько выше ключевой, также понимая общий вектор монетарной политики. В настоящее время ключевая ставка 21%, но ряд коммерческих банков предлагают депозиты по ставкам до 25% годовых. При этом сам мегарегулятор рекомендует банкам рассчитывать максимальную ставку по вкладам, исходя из среднерыночных значений плюс 2%. Вторая рекомендация - изучите информацию на сайте Банка России о средних ставках по депозитам в целях проверки, насколько рискованным может стать такой вклад (если он предлагается в банке, не входящем с список системообразующих). При выборе конкретного вклада необходимо в первую очередь ориентироваться на свои личные финансовые цели. Базовая стратегия формирования сбережений - сочетание срочного вклада и накопительного счета. Первый инструмент поможет получить максимально высокую доходность, в частности, чем дольше срок размещения средств, тем выше будет предлагаемый процент по вкладу. Второй - позволит оперативно распоряжаться деньгами и при этом получать процент на остаток. Относительно накопительных счетов ряд банков также предлагает специальные условия для новых клиентов или клиентов сегмента "премьер". Кроме того, в конце декабря, когда не совсем понятно, как будут действовать банки после очередного решения ЦБ по ключевой ставке, оптимальным решением станет размещение части средств именно на накопительных счетах, и если в январе банки начнут предлагать ещё более выгодные вклады, то средства на накопительных счетах и полученный по ним доход, можно переложить на вклад. И такой будет третья рекомендация. Подводя итог, отмечу, что в ближайшие полгода ситуация на рынке вкладов существенно не изменится и у граждан есть реальная возможность не просто компенсировать потери от инфляции, но и получить дополнительный доход. Напомню, что процентных доход, полученный от размещения средств на вкладах, облагается налогом, который рассчитывает Федеральная налоговая служба и присылает уведомление об оплате в личный кабинет налогоплательщика. Автор - Мери Валишвили, магистр права, доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г. В. Плеханова
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Мери Валишвили
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ПРАЙМ
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5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
мнения аналитиков, мери валишвили, рэу им. г.в.плеханова, банки, финансы, банковские вклады
Мнения аналитиков, Мери Валишвили, РЭУ им. Г.В.Плеханова, Банки, Финансы, банковские вклады
08:00 22.12.2024
 
"Заработать на них". Банки открывают высокий сезон охоты на вкладчиков

Эксперт Валишвили: накопительный счет лучше открыть в декабре, а вклад в январе

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Мери Валишвили
Мери Валишвили
к.э.н., доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г.В. Плеханова
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МОСКВА, 22 дек – ПРАЙМ. Декабрь традиционно является для коммерческих банков "высоким сезоном" с точки зрения спроса в сегменте депозитов. В первую очередь это связано с увеличением доходов граждан в конце года - некоторые получают премии или 13-ю зарплату, кто-то просто откладывал небольшие суммы в течение года и сейчас самое подходящее время для открытия вклада.
Банки конкурируют между собой и разрабатывают различные специальные предложения именно перед Новым годом. Сезонные акции и дополнительные привилегии по депозитным продуктам делают их наиболее привлекательными для потенциальных клиентов. Поэтому первая рекомендация - воспользоваться специальными предложениями декабря.
Ужесточение монетарной политики Банка России является верным признаком дальнейшего роста базовых ставок по вкладам. Мегарегулятор неоднократно давал сигнал о том, что в ближайший год ключевая ставка не будет существенно изменяться в сторону снижения. В первую очередь, это связано с перегревом экономики и ростом инфляции. В отношении последней статистика говорит, что к декабрю в связи с увеличением покупательской активности перед праздниками инфляция разогналась до 9,5% в годовом выражении, а значит, предпосылок для смягчения условий пока нет.
В целом коммерческие банки в погоне за капиталом клиентов устанавливают ставки по депозитам несколько выше ключевой, также понимая общий вектор монетарной политики. В настоящее время ключевая ставка 21%, но ряд коммерческих банков предлагают депозиты по ставкам до 25% годовых. При этом сам мегарегулятор рекомендует банкам рассчитывать максимальную ставку по вкладам, исходя из среднерыночных значений плюс 2%.
Вторая рекомендация - изучите информацию на сайте Банка России о средних ставках по депозитам в целях проверки, насколько рискованным может стать такой вклад (если он предлагается в банке, не входящем с список системообразующих).
При выборе конкретного вклада необходимо в первую очередь ориентироваться на свои личные финансовые цели. Базовая стратегия формирования сбережений - сочетание срочного вклада и накопительного счета. Первый инструмент поможет получить максимально высокую доходность, в частности, чем дольше срок размещения средств, тем выше будет предлагаемый процент по вкладу. Второй - позволит оперативно распоряжаться деньгами и при этом получать процент на остаток.
Относительно накопительных счетов ряд банков также предлагает специальные условия для новых клиентов или клиентов сегмента "премьер". Кроме того, в конце декабря, когда не совсем понятно, как будут действовать банки после очередного решения ЦБ по ключевой ставке, оптимальным решением станет размещение части средств именно на накопительных счетах, и если в январе банки начнут предлагать ещё более выгодные вклады, то средства на накопительных счетах и полученный по ним доход, можно переложить на вклад. И такой будет третья рекомендация.
Подводя итог, отмечу, что в ближайшие полгода ситуация на рынке вкладов существенно не изменится и у граждан есть реальная возможность не просто компенсировать потери от инфляции, но и получить дополнительный доход. Напомню, что процентных доход, полученный от размещения средств на вкладах, облагается налогом, который рассчитывает Федеральная налоговая служба и присылает уведомление об оплате в личный кабинет налогоплательщика.
Автор - Мери Валишвили, магистр права, доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г. В. Плеханова

В разделе "Мнения" сайта Агентства экономической информации "ПРАЙМ" публикуются материалы, предоставленные аналитиками, трейдерами и экспертами российских и зарубежных компаний, банков, а также публикуются мнения собственных экспертов Агентства "ПРАЙМ". Мнения авторов по тому или иному вопросу, отраженные в публикуемых Агентством материалах, могут не совпадать с мнением редакции АЭИ "ПРАЙМ".

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