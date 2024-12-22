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"Годы и миллиарды долларов". В США рассказали, что произошло с ВПК Украины

"Годы и миллиарды долларов". В США рассказали, что произошло с ВПК Украины - 22.12.2024, ПРАЙМ

"Годы и миллиарды долларов". В США рассказали, что произошло с ВПК Украины

Киев ожидает уменьшения объемов военной помощи после смены власти в США, делает ставку на производство собственных беспилотников и при этом проигрывает Москве,... | 22.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-22T20:45+0300

2024-12-22T20:45+0300

2024-12-22T20:45+0300

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вооружение

расходы на оборону

впк

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МОСКВА, 22 дек — ПРАЙМ. Киев ожидает уменьшения объемов военной помощи после смены власти в США, делает ставку на производство собственных беспилотников и при этом проигрывает Москве, сообщил корреспондент The Wall Street Journal Ян Ловетт.По его мнению, после вступления в должность 20 января 2025 года одержавшего победу в президентской гонке в США Дональда Трампа поток американского оружия может иссякнуть, что усилит зависимость Украины от своих стартапов в сфере оборонных технологий.Отмечается, что Украина не может сравниться с Россией в объемах производства оружия и не в состоянии обеспечить своей оборонной сфере уровень господдержки, сравнимый с российским. Киев сильно зависит от поставок с Запада, а теперь еще и от частных фирм, которые в основном занимаются производством беспилотников, пишет издание.Автор публикации подчеркнул, что отсутствие потока средств со стороны государства заставляет украинских предпринимателей надеяться на сторонние вложения, но западных инвесторов, которые готовы рискнуть своими деньгами ради такой цели, очень мало. WSJ пишет, что себестоимость украинского оружия все время растет, так как постоянные отключения электроэнергии и работающие генераторы увеличивают затраты, а многие владельцы недвижимости не соглашаются сотрудничать с производителями беспилотников из-за опасений, что их объекты станут целью для Вооруженных сил РФ.В части боевого применения непрерывно совершенствующиеся российские беспилотные системы и средства радиоэлектронной борьбы делают украинские разработки бесполезными одну за другой, сказано в материале. Ловетт считает, что в сложившихся условиях Украине потребуются долгие годы и миллиарды долларов на создание оружейной промышленности сравнимой по масштабам с российской.

https://1prime.ru/20241221/poterya-853767439.html

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украина, запад, вооружение, расходы на оборону, впк